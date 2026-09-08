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ആഗോളതലത്തില്‍ വമ്പന്‍ വിജയം; സൂര്യ- മമിത ചിത്രം 'വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്' ഒടിടിയിലേക്ക്, തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിയേറ്ററുകളിൽ ഏകദേശം നാല് ആഴ്ചകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

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Vishwanath & Sons OTT Release (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 5:21 PM IST

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സൂര്യയെ നായകനാക്കി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തെലുഗു സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കിയ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' ഒടിടിയിലേക്ക്. ആഗോളതലത്തില്‍ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ എത്തിയ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14 നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തില്‍ മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം മമിത ബൈജു ആണ് നായിക. ലോകമെമ്പാടുമായി അതിവേഗം 100 കോടി ക്ലബില്‍ എത്തിയ ചിത്രമാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്.

40 കാരനായ അന്താരാഷ്ട്ര പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടര്‍ സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥിനെ പ്രണയിക്കുന്ന മാഡി എന്ന 20 കാരിയായിട്ടാണ് മമിത ബൈജു എത്തുന്നത്. ഒരു ഗംഭീര ഫാമിലി എന്റെർറ്റൈനെർ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലക്കി ഭാസ്‌കര്‍ എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ തെലുഗു ചിത്രത്തിന് ശേഷം വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണിത്.

തിയേറ്ററുകളിൽ ഏകദേശം നാല് ആഴ്ചകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ പതിപ്പുകളില്‍ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യും. തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് ചിത്രം മിസ് ആയവര്‍ക്ക് ഇനി ഒടിടിയില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വിശ്വനാഥ് & സൺസ് പ്രീമിയർ ചെയ്യും.

25ാം ദിവസം വരെ ലോകമെമ്പാടുമായി ₹205.55 കോടി ഗ്രോസ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ₹140.55 കോടിയും വിദേശത്ത് നിന്ന് ₹65.00 കോടിയും നേടിയിട്ടുണ്ട് - ഇതുവരെ 65,113 ഷോകളിലായി ₹121.50 കോടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ.

ഒളിംപിക് ഗോള്‍ഡ് മെഡൽ ജേതാവും ബിസിനസുകാരനുമായ സഞ്ജയ്‌ വിശ്വനാഥ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൂര്യ എത്തുന്നത്. അയാള്‍ അവിവാഹിതനാണ്. 42 വയസ് പിന്നിട്ട മകനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനായാണ് അമ്മ നിര്‍മല ജീവിക്കുന്നത്. മകനും മരുമകളും കൊച്ചുമക്കളുമൊക്കെയായി ജീവിക്കാനാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. നേരത്തെ വിവാഹത്തിനായി അമ്മ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോള്‍ ഇല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് സഞ്ജയ് നല്‍കുന്നത്. പിന്നീട് അമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിനായി വാടക ഗര്‍ഭധാരണത്തിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആ മകന്‍ സ്വന്തമാക്കുന്നു. അതിനിടയില്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുകയും അത് മറികടക്കാനായി സഞ്ജയ് എത്തിച്ചേരുന്നത് 22കാരിയായ മാഡി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിലാണ്. എന്നാല്‍ 42കാരനോട് 22കാരിക്കു തോന്നുന്ന പ്രണയത്തെ മനോഹരമായാണ് സംവിധായകന്‍ ഈ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തില്‍ സൂര്യയ്ക്കും രാധിക ശരത് കുമാറിനൊപ്പം എനര്‍ജെറ്റിക് പെര്‍ഫോമന്‍സുമായി മമിതയാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. സൂര്യ- മമിത കെമസ്ട്രി തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിച്ചത്. നര്‍മവും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളും കോര്‍ത്തിണക്കി മനോഹരമായ ചിത്രമായാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഹ്യൂമർ രംഗങ്ങളിലും ഇമോഷൻ രംഗങ്ങളിലുമെല്ലാം താരം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുണ്ട്.

രവീണ ടണ്ഡൻ, രാധിക ശരത്കുമാർ, ഭവാനി ശ്രീ, സുനിൽ റെഡ്ഡി, നാസർ, അനാർക്കലി മരിക്കാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ. നിമിഷ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമും മികച്ച രീതിയിലാണ് നിമിഷ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജി.വി. പ്രകാശ് ആണ് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 161 മിനിറ്റ് ആണ് സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം. നവീൻ നൂലിയാണ് എഡിറ്റിങ്.

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SURIYA
MAMITHA BAIJU
VISHWANATH AND SONS OTT RELEASE

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