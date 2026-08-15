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ഹൃദയം നിറച്ച് സൂര്യയും മമിതയും; ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി 'വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്'; ആദ്യദിനം വമ്പന്‍ കലക്ഷന്‍

കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ നാളുകളായി മിസ് ചെയ്‌ത സൂര്യ ഈ സിനിമയില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്നതാണ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

VISHWANATH AND SONS SURIYA MAMITHA BAIJU BOX OFFICE COLLECTION
VISWANATH AND SONS (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 10:57 AM IST

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സൂര്യയെ നായകനാക്കി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തെലുഗു സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കിയ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസിന്' ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം.കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തില്‍ മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം മമിത ബൈജു ആണ് നായിക. ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14 നാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

40 കാരനായ അന്താരാഷ്ട്ര പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടര്‍ സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥിനെ പ്രണയിക്കുന്ന മാഡി എന്ന 20 കാരിയായിട്ടാണ് മമിത ബൈജു എത്തുന്നത്. ഒരു ഗംഭീര ഫാമിലി എന്റെർറ്റൈനെർ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലക്കി ഭാസ്‌കര്‍ എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ തെലുഗു ചിത്രത്തിന് ശേഷം വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണിത്.

ആദ്യദിനം മുതല്‍ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. ഒന്നാം ദിവസത്തില്‍ തന്നെ 31.561 കോടി രൂപയാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. വിദേശ വിപണിയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 14 കോടി രൂപ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 17.51 കോടി രൂപയും നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 15.15 കോടി രൂപയുമാണ്. തമിഴില്‍ നിന്ന് മാത്രമായി ആദ്യദിവസം 9.15 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് ആറ് കോടി രൂപയും നേടി. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് 1.50 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. കര്‍ണാടകയില്‍ 1.80 കോടിയും ലഭിച്ചു. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലും വാരാന്ത്യത്തിലും ചിത്രം മികച്ച കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

ഏറെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു തകര്‍പ്പന്‍ കുടുംബ ചിത്രം തമിഴില്‍ നിന്ന് റിലീസിനെത്തുന്നത്. കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ നാളുകളായി മിസ് ചെയ്‌ത സൂര്യ ഈ സിനിമയില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്നതാണ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

ഒളിംപിക് ഗോള്‍ഡ് മെഡൽ ജേതാവും ബിസിനസുകാരനുമായ സഞ്ജയ്‌ വിശ്വനാഥ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൂര്യ എത്തുന്നത്. അയാള്‍ അവിവാഹിതനാണ്. 42 വയസ് പിന്നിട്ട മകനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനായാണ് അമ്മ നിര്‍മല ജീവിക്കുന്നത്. മകനും മരുമകളും കൊച്ചുമക്കളുമൊക്കെയായി ജീവിക്കാനാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. നേരത്തെ വിവാഹത്തിനായി അമ്മ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോള്‍ ഇല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് സഞ്ജയ് നല്‍കുന്നത്. പിന്നീട് അമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിനായി വാടക ഗര്‍ഭധാരണത്തിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആ മകന്‍ സ്വന്തമാക്കുന്നു. അതിനിടയില്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുകയും അത് മറികടക്കാനായി സഞ്ജയ് എത്തിച്ചേരുന്നത് 22കാരിയായ മാഡി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിലാണ്. എന്നാല്‍ 42കാരനോട് 22കാരിക്കു തോന്നുന്ന പ്രണയത്തെ പക്വതയോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകനായ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

VISHWANATH AND SONS SURIYA MAMITHA BAIJU BOX OFFICE COLLECTION
VISWANATH AND SONS (Photo: Movie Poster)

ചിത്രത്തില്‍ സൂര്യയ്ക്കും രാധിക ശരത് കുമാറിനൊപ്പം എനര്‍ജെറ്റിക് പെര്‍ഫോമന്‍സുമായി മമിതയാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. സൂര്യ- മമിത കെമസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ രാധിക ശരത് കുമാറിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും. സൂര്യ, മമിത, രാധിക ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നര്‍മവും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളും കോര്‍ത്തിണക്കി മനോഹരമായ ചിത്രമായാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഹ്യൂമർ രംഗങ്ങളിലും ഇമോഷൻ രംഗങ്ങളിലുമെല്ലാം താരം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുണ്ട്.

രവീണ ടണ്ഡൻ, രാധിക ശരത്കുമാർ, ഭവാനി ശ്രീ, സുനിൽ റെഡ്ഡി, നാസർ, അനാർക്കലി മരിക്കാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ. നിമിഷ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമും മികച്ച രീതിയിലാണ് നിമിഷ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജി.വി. പ്രകാശ് ആണ് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 161 മിനിറ്റ് ആണ് സിനിമയുെട ദൈർഘ്യം. നവീൻ നൂലിയാണ് എഡിറ്റിങ്.

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BOX OFFICE COLLECTION
VISHWANATH AND SONS COLLECTION

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