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ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സിനിമ; 10 മാസം പ്രയത്നിച്ചു, ഒടുവില്‍ ആ ചിത്രം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്- വിഷ്‌ണു വിശാല്‍

വിഷ്‌ണു വിശാല്‍- അരുണ്‍രാജ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ചു. കാരണം വ്യക്തമാക്കി താരം.

VISHNU VISHAL DIRECTOR ARUNRAJA KAMARAJ TAMIL MOVIE upcoming tamil movie
Vishnu Vishal (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 10:00 AM IST

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മിഴ് സിനിമയിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണർത്തിയിരുന്ന വിഷ്‌ണു വിശാൽ–അരുൺരാജ കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു. വലിയ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങാനിരുന്ന പേരിടാത്ത ഈ പ്രോജക്റ്റ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സ്പോർട്‌സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായിരുന്നു. ചിത്രം യാഥാർഥ്യമാകാതെ പോയത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് നടൻ വിഷ്‌ണു വിശാൽ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി താൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു ഇതെന്നും കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസമായി ചിത്രത്തിനായി കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലായിരുന്നുവെന്നും വിഷ്‌ണു വിശാൽ പറഞ്ഞു. ഏറെ സമയവും അധ്വാനവും ചെലവഴിച്ച ഒരു സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എളുപ്പമുള്ള തീരുമാനമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'ഗാട്ടാ ഗുസ്‌തി 2'യുടെ റിലീസിന് ശേഷം ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രോജക്റ്റിന്‍റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. സംവിധായകനായ അരുൺരാജയുമായി ഉണ്ടായ ക്രിയാത്മകമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും ചിത്രത്തിന്‍റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചതെന്നാണ് വിഷ്‌ണു വിശാൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.

"കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഞാൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായി ഇതിനായി കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. ദുരൂഹതകളൊന്നുമില്ല. അടുത്തിടെയായി ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകനുമായി ക്രിയാത്മകമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ബജറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുത്തു", എന്നാണ് വിഷ്ണു വിശാൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.

VISHNU VISHAL DIRECTOR ARUNRAJA KAMARAJ TAMIL MOVIE upcoming tamil movie
Vishnu Vishal (Photo: IANS)

നിലവിലെ സിനിമാ വ്യവസായം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ ചിത്രവുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഇരുവരും എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും നടൻ പറഞ്ഞു.

തനിക്കും അരുൺരാജയ്ക്കും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നില്‍ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ ഒത്തുതീർപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെന്നും വിഷ്‌ണു വിശാൽ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, സംവിധായകൻ അരുൺരാജയുടെ ഭാവി പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ആശംസകളും നേർന്നു.

ചിത്രത്തിന്റെ യഥാർഥ പ്രമേയം അണിയറപ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചിത്രം ബോക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗൺസർമാരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയായിരിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും സ്പോർട്സ് ആക്ഷൻ ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന വലിയൊരു സിനിമയായാണ് പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

സ്പോർട്സ് പ്രമേയത്തിലുള്ള സിനിമകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള നടനാണ് വിഷ്‌ണു വിശാൽ. മറുവശത്ത്, മികച്ച കായിക ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകനാണ് അരുൺരാജ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘കനാ’ ക്രിക്കറ്റ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ സ്പോർട്സ് ഡ്രാമയ്ക്കായി സിനിമാപ്രേമികൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരുന്നത്.

പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്‍റെ മറ്റ് സിനിമകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് വിഷ്‌ണു വിശാൽ. രാംകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഇരണ്ട് വാനം’ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി ഇനി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താനിരിക്കുന്ന പ്രധാന ചിത്രം. മമിത ബൈജുവാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്.

അഭിനയത്തിന് പുറമെ നിർമ്മാണ രംഗത്തും വിഷ്‌ണു വിശാൽ സജീവമാണ്. രുദ്രയും പ്രീതി അസ്റാനിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ‘യെല്ലോ യെല്ലോ ഡേർട്ടി ഫെല്ലോ’ എന്ന ചിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

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VISHNU VISHAL
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