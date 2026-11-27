'ക്ലൈമാക്സ് കരയാതെ കണ്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല; ആ കഥാപാത്രം സുരാജിന്റെ കൈകളില് ഭദ്രം'; 'ഹെയ്ല് മേരി' വിജയത്തില് ടീം
വിഷ്ണു രവികുമാര് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ഹെയ്ല് മേരി മികച്ച പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററില് മുന്നേറുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 2:42 PM IST
ജി ആർ ഇന്ദു ഗോപന്റെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി മാർട്ടിൻ പ്രക്കാർട്ടും നീരജ് രാജനും തിരക്കഥ എഴുതി നവാഗതനായ വിഷ്ണു രവികുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് 'ഹെയ്ൽ മേരി'. കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം അനു സിതാര നായികയായി എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.
ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ വൈകാരികമായി സ്പർശിക്കുകയും മികച്ച ത്രില്ലർ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി 'ഹെയ്ൽ മേരിയെ' നിരൂപകർ വിലയിരുത്തുന്നു. സിനിമയുടെ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും കൊച്ചിയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു.
സിനിമയുടെ ആദ്യപ്രദർശനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണുനിറഞ്ഞുവെന്ന് നടൻ ജഗദീഷ് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു അഭിനേതാവ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ എന്നതിലുപരി തികഞ്ഞ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ആയിട്ടാണ് ചിത്രം കാണുന്നത്. പരമാവധി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് സിനിമകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥതയോടെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 'ഹെയ്ൽ മേരി' എന്ന ചിത്രം തന്റെ കണ്ണ് നനയിച്ചു എന്ന് ജഗദീഷ് പറയുകയുണ്ടായി. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കരയാതെ കണ്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ മികച്ച രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ് 'ഹെയ്ൽ മേരി'യുടെ വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മധു, സിബിച്ചൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് 'ഹെയ്ൽ മേരി' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അച്ഛൻ മകൾ ബന്ധത്തിന്റെ വൈകാരിക തലങ്ങളും, പിന്നീട് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങളുമാണ് സിനിമ പറയുന്ന ആശയം. താരങ്ങളുടെ പ്രകടനവും തിരക്കഥയും ചിത്രത്തിന് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആകുന്നു. വിഷ്ണു രവികുമാറിന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രഹകനും, കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനുമായ റോബി വർഗീസ് രാജ് ആണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.