ETV Bharat / entertainment

ചിരിയുടെ 'മധുവിധു', പിരിമുറുക്കങ്ങളെ പടിക്കുപുറത്താക്കാൻ ഒരു കുടുംബചിത്രം; വിശേഷങ്ങളുമായിസംവിധായകൻ വിഷ്‌ണു അരവിന്ദ്

കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ തനിക്ക് തണലായ, തന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച 'മധുവിധു'വിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ വിഷ്ണു അരവിന്ദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

മധുവിധു വിശേഷങ്ങളുമായിസംവിധായകൻ വിഷ്‌ണു അരവിന്ദ്
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 7:45 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

ലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിരിയുടെ പുതിയൊരു വിരുന്നൊരുക്കാൻ ഷറഫുദ്ദീനും സംഘവും എത്തുകയാണ്. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും നർമത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുന്ന 'മധുവിധു' ഏപ്രിൽ 23-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. സായികുമാർ, ബിന്ദു പണിക്കർ, മകൾ കല്യാണി പണിക്കർ എന്നിവർ ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. തൻ്റെ കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ തനിക്ക് തണലായ, തന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഈ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ വിഷ്ണു അരവിന്ദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

2012-ൽ തുടങ്ങിയ സിനിമാ യാത്ര ഇപ്പോൾ 'മധുവിധു'വിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. ഈ യാത്രയെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?

'സെക്കൻഡ് ഷോ'യിൽ ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രൻ്റെ സഹായിയായിട്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയിലെ നിലനിൽപ്പ് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പാഷനും കുടുംബവും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി സിനിമയിൽ തന്നെ സജീവമാണ്. ഒരു വലിയ പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നീണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് 'മധുവിധു' എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് ഒരു നിയോഗം പോലെ തോന്നുന്നു.

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെസ്സ് ഫുൾ ആയ സമയത്താണ് ഈ കഥ കേട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ?

അതെ, സത്യമാണ്. ആ വലിയ പ്രോജക്ട് തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോൾ മാനസികമായി ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഇടവേളയിലാണ് സുഹൃത്തായ ജയ് വിഷ്ണുവും ബിപിൻ മോഹനും ഈ സബ്ജക്റ്റുമായി വരുന്നത്. 'സാജൻ ബേക്കറി'യിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ജയ് വിഷ്ണുവും ബിപിൻ മോഹനും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിപിൻ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, എൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ടെൻഷനുകളും മറന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഥ തീർന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം പ്രസന്നമായി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത്, എന്നെ ഇത്രത്തോളം സന്തോഷിപ്പിച്ച ഈ കഥ പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്ന്. ഹാസ്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള, എന്നാൽ വൈകാരികമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് മധുവിധു. ഏപ്രിൽ 23ന് തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോടും അതുതന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങടെ മനസ്സിലെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇറക്കിവെക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും മധുവിധു. എല്ലാ ഇമോഷനും ഉൾക്കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ആസ്വദിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് തീയേറ്റർ വിടാം.

ഒരു സിനിമയുടെ നട്ടെല്ല് അതിൻ്റെ നിർമാതാക്കളാണല്ലോ. ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു?

തീർച്ചയായും. അജിത്ത് വിനായക ഫിലിംസുമായി എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ബന്ധമുണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റ് നരേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ആഴത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഞാനും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും പ്രോജക്ട് ഡിസൈനറും ചേർന്നാണ് നിർമാതാക്കളോട് കഥ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് നിർമാതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിർദേശങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ കഥ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ അവരും ആസ്വദിച്ചു. ആർക്കും ഒരു എതിരഭിപ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥയാണിത്.

കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ അമൃതരാജ് ആയി ഷറഫുദ്ദീനിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?


ഒരു നിർമാണ കമ്പനി പിന്തുണയുമായി വന്നതോടെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആര് ചെയ്യും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയായി. ഷറഫുദ്ദീൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലുള്ള സ്വീകാര്യതയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു. ഷറഫ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു 'ചിൽ' മനുഷ്യനാണ്. കഥ പറയാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ "വാ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകാം" എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ഒരു മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കഥ കേട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലായി.

ഷറഫുദ്ദീനിലെ നടനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ റോ ആയി കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് 'മധുവിധു'. സാധാരണക്കാരായ പ്രേക്ഷകർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നടൻ വേണമായിരുന്നു. ഷറഫുദ്ദീൻ അക്കാര്യത്തിൽ പെർഫെക്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം വില്ലൻ വേഷങ്ങളും മറ്റും ഗംഭീരമായി ചെയ്യുമെങ്കിലും, സാധാരണക്കാരനായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാനാണ് മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം.

​ഈ സിനിമയിലെ 'അമൃതരാജ്' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഷറഫ് ചെയ്ത രീതി കണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ വലിയൊരു 'ഹീറോ മെറ്റീരിയൽ' ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റിനിർത്തി, കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത് മാത്രം നൽകാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. ഹീറോയിസം മാത്രമല്ല അഭിനയം എന്ന ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

പുതുമുഖമായ കല്യാണി പണിക്കരുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച്?

കല്യാണിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആക്ടിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്താനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ, സെറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് തൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്കുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ കല്യാണി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരു പുതുമുഖത്തിൻ്റെ പരിമിതികളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് അവർ 'സ്നേഹ മാർക്കോസ്' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

​അഭിനയം മാത്രമല്ല, ഡാൻസിലും ഫൈറ്റിലും കല്യാണി മിടുക്കിയാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും വലിയ സാധ്യതയുള്ള താരമാണ് കല്യാണിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സിനിമയിലെ താരനിരയെക്കുറിച്ച്?


'ആഞ്ഞിലിമൂട്' എന്ന തറവാടും അവിടുത്തെ അഞ്ച് ആണുങ്ങളുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ആ വീട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോലും ഒരു കാസ്റ്റിങ് പ്രോസസ് പോലെയായിരുന്നു. ഷറഫുദ്ദീൻ, ജഗദീഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട് തുടങ്ങിയവരുടെ കാസ്റ്റിങ് ആർക്കും 'കല്ലുകടി' തോന്നാത്ത രീതിയിൽ കൃത്യമായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ പകുതി ജോലി കഴിഞ്ഞ സംതൃപ്തിയായിരുന്നു.

സായികുമാർ, ബിന്ദു പണിക്കർ, കല്യാണി പണിക്കർ... ഈ റിയൽ ലൈഫ് കുടുംബം ഒന്നിച്ചത് അവിചാരിതമായാണോ?

സത്യത്തിൽ ഇതൊരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല. നായിക കഥാപാത്രമായ 'സ്നേഹ മാർക്കോസി'ന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേരെ ഓഡിഷൻ ചെയ്തു. ബിപിൻ വഴി കല്യാണിയുടെ പേര് വന്നപ്പോൾ ഓഡിഷൻ നടത്തി. സിനിമയിലെ ഒരു സീൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ നൽകിയത്. മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് കല്യാണി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കല്യാണിയുടെ അച്ഛനായി സായികുമാർ ചേട്ടൻ വന്നതും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. മറ്റൊരു നടനെയാണ് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ അദ്ദേഹം മാറിക്കൊടുത്തപ്പോൾ സായി ചേട്ടനിലേക്ക് എത്തി. അദ്ദേഹം മകൾക്ക് വേണ്ടി കഥ കേൾക്കാതെ വന്നതാണ്, എന്നാൽ കഥ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഇഷ്ടമായി.

​ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ വരവ് അതിലും രസകരമാണ്. സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാന പുരുഷ കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്യാമെന്നേറ്റ നടന് അവസാന നിമിഷം വരാൻ പറ്റിയില്ല. ആ സമയത്താണ് സായി ചേട്ടനെയും മകളെയും കാണാൻ ബിന്ദു ചേച്ചി സെറ്റിൽ വരുന്നത്. ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ പുരുഷ കഥാപാത്രത്തെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ആദ്യം "ഞാൻ അവരെ കാണാൻ വന്നതാണ്, അഭിനയിക്കുന്നില്ല" എന്ന് ചേച്ചി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ചേച്ചി സമ്മതിച്ചത്.

ഇവർ മൂന്നുപേരും തമ്മിൽ സിനിമയിൽ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഉണ്ടോ?

ഇല്ല. മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീനിൽ വരുന്നില്ല. അത് മനഃപൂർവം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. കാസ്റ്റിങ് തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചു. കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിങ് ചിന്തിക്കില്ലായിരുന്നു.


പക്ഷേ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ഷൂട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നുപേരും മൂന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറും. പരസ്പരം ഒന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് പോലും ചെയ്യില്ല. അച്ഛൻ മകളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആണെങ്കിലും സെറ്റിൽ അവർ പക്കാ പ്രഫഷണലുകളായിരുന്നു.


ജഗദീഷ്, സായ് കുമാർ തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങൾ സെറ്റിലെത്തിയാൽ ആകെ മൊത്തം ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ?

ഒരിക്കലുമല്ല, അവർ സെറ്റിലെത്തിയാൽ പിന്നെ അവിടെ സന്തോഷമാണ്. ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് കൃത്യമായി കഥാപാത്രമായി മാറുന്ന ഇവർ ബ്രേക്ക് സമയങ്ങളിൽ സെറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ എനർജി സോഴ്സ് ആണ്. 'റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗ്', 'ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ' കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമാ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അവർ ആ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ വലിയ ടെൻഷനുകൾ പോലും ഇല്ലാതാകും.

ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രയാസം തോന്നിയിരുന്നോ?

നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് തിരക്കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ബാക്കി അവർ നൽകുന്ന റിയാക്ഷനുകൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവയായിരിക്കും. അവർ നൽകുന്ന ആ ഒരു 'ഇന്ധനം' മതി എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സിനിമാ യാത്രകൾക്ക്. അവരുടെ ആ വലിയ ഇൻഫ്ലുവെൻസ് ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് മറ്റ് അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു. ഓരോ താരങ്ങളും പരസ്പരം പ്രചോദനമാവുകയായിരുന്നു അവിടെ.

സായ് കുമാർ ചേട്ടൻ്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓർമയുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും! ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടു പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നടനാണ് സായ് കുമാർ. ഈ സിനിമയുടെ ഇന്റർവെല്ലിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രംഗമുണ്ട്. സായ് ചേട്ടനും അസീസ് നെടുമങ്ങാടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീനാണത്. ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ശേഷം സായ് ചേട്ടൻ രൂക്ഷമായി അസീസിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി. ആ നോട്ടം കണ്ട് അസീസ് പെട്ടെന്ന് മുഖം താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു.

​ഞാൻ കട്ട് വിളിച്ച് അസീസിനോട് എന്തുപറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു. സായ് ചേട്ടൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ ആ തീക്ഷ്ണത നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പേടിയാകുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. രണ്ടാമത് റീ ടേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അസീസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ സീൻ സിനിമയിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ രംഗത്തെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആസ്വാദനഭംഗം ഉണ്ടാകും. സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സായി ചേട്ടൻ്റെ പ്രകടനത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു കൊള്ളുക.

ജഗദീഷ് ചേട്ടനും സായ് ചേട്ടനും ഒന്നിച്ചുള്ളപ്പോൾ സെറ്റിലെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെല്ലുവിളിക്കും. "സായ് വരട്ടെ, അവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണണമല്ലോ" എന്ന് ജഗദീഷേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ, "ജഗദീഷ് വരട്ടെ, അവന്‍ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കട്ടെ" എന്ന് സായ് ചേട്ടനും പറയും. അങ്ങനെയൊരു പോസിറ്റീവായ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയുടെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെ ഇത്തരം മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളാണ്.

ജഗദീഷ് എന്ന മുതിർന്ന നടൻ്റെ സാന്നിധ്യം സിനിമയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്?

ഒരു സിനിമയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാമോ അതെല്ലാം നൽകാൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും റെഡിയായിരുന്നു. തൻ്റെ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ കാരവനിലേക്ക് പോകില്ല. ഒരു കസേര വലിച്ചിട്ട് മാറി ഇരുന്ന് മറ്റു രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീക്ഷിക്കും. തൻ്റേതായ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹം സംവിധായകനായ എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യും. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഗുണകരമായതാണ്.

ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കാത്ത സീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ തൻ്റ്തായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഫുൾ ഓൺ ആയി ഞങ്ങൾ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പിന്തുണയായി നിൽക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം. ഇത്രയും സീനിയറായ ഒരു നടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. അഭിനയിക്കാം, പണം വാങ്ങാം, പോകാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാമല്ലോ. ഏതൊരു കഥാപാത്രവും മികച്ചതായി അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്നേ രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയോടുള്ള ആഗ്രഹവും ആത്മാർഥതയും അവസാനിക്കുന്നില്ല.

പണ്ടൊക്കെ പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെ സിനിമകളിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻവോൾമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അന്നത്തെ അതേ എനർജി ഇന്നും ഇവരെപ്പോലുള്ള സീനിയർ താരങ്ങൾ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ പാഠമാണ്.സീനിയർ താരങ്ങളെയും പുതുമുഖങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്?


പ്രിയദർശൻ സാർ ഒരഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മികച്ച അഭിനേതാക്കൾ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു മനോഹരമായ ഫ്രെയിമിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമേ സംവിധായകനുള്ളൂ എന്ന്. അതൊരു വലിയ സത്യമാണ്. 90-കളിൽ പ്രിയദർശൻ സാറും സിബി മലയിൽ സാറും സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങളും എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ജഗദീഷേട്ടനും സായ് കുമാർ ചേട്ടനും സെറ്റിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നപ്പോഴാണ്. അവർക്കൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്കുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരുടെ പ്രകടനം തന്നെ ആ ഫ്രെയിമിനെ മനോഹരമാക്കും.

പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം?

സായ് കുമാർ ചേട്ടൻ്റെ കണ്ണിലെ ആ തീക്ഷ്ണതയും ജഗദീഷേട്ടൻ്റെ എനർജിയും ഷറഫിൻ്റെയും കല്യാണിയുടെയും സ്വാഭാവിക അഭിനയവും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ 'മധുവിധു' തിയേറ്ററിൽ ഒരു വിരുന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഏപ്രിൽ 23-ന് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എത്തുകയാണ്.

TAGGED:

MADHUVIDHU
VISHNU ARAVIND
SHARAF U DHEEN
KALYANI PANICKER
VISHNU ARAVIND INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.