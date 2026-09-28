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'സ്റ്റീവ് ആന്‍ഡ് പോളി'!വിപിന്‍ ആറ്റ്‌ലി ചിത്രത്തിന് തുടക്കം; ഒരുങ്ങുന്നത് നര്‍മവും വയലന്‍സും കോര്‍ത്തിണക്കിയ സിനിമ

സാജിദ് യഹിയയും പുതുമുഖം സിദ്ധാർത്ഥ് സത്യയുമാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

STEVE AND POLLY NEW MOVIE VIPIN ATLEY DIRECTOR UPCOMING MALAYALAM MOVIES VIPIN ATLEY UPCOMING MOVIE
‘Steve and Polly’ marks a new directorial venture by Vipin Atley. (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 5:21 PM IST

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ലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു പുതിയ ചിത്രം കൂടി ഒരുങ്ങുന്നു. സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, അഭിനേതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ ഏറെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വിപിൻ ആറ്റ്ലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് സ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോളി. ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജ ചടങ്ങ് കൊച്ചിയില്‍ നടന്നു.

എപ്പിക് ഫിലിംസ് ആന്‍ഡ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ് ലിമിറ്റഡ്, എന്‍ എ മില്‍ട്ടന്‍ പിക്‌ച്ചേഴ്‌സ് എന്നീ ബാനറുകളില്‍ നരേഷ് കുമാര്‍ ജാ നസീർ അഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ലിജു നാടേരിയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായി എത്തുന്നുന്നത്.സാജിദ് യഹിയയും സിദ്ധാർഥ് സത്യയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് സ്റ്റീവ് ആന്‍ഡ് പോളി.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജാ ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത നടനും നിർമാതാവുമായ വിജയ് ബാബു ക്യാമറ സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിച്ചു. നിർമാതാവും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുമായ ബാദുഷയും നാഷ ജെംസ് സ്ഥാപകൻ സയ്യിദ് മുസമ്മിൽ തങ്ങളും ചേർന്ന് ആദ്യ ക്ലാപ്പ് നൽകി ചിത്രത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചു.

വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും അവതരണ ശൈലിയും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ശക്തമായ കഥയും പുതുമയാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും കോർത്തിണക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ കൗതുകമുണർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

STEVE AND POLLY NEW MOVIE VIPIN ATLEY DIRECTOR UPCOMING MALAYALAM MOVIES VIPIN ATLEY UPCOMING MOVIE
‘Steve and Polly’ marks a new directorial venture by Vipin Atley. (Photo: Special Arrangement)

പൂജാ ചടങ്ങിൽ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖരായ ഉദയകൃഷ്‌ണ, സിറാജുദ്ദീൻ, തലവര സംവിധായകൻ അഖിൽ, നടൻ കൃഷ്ണ , പി ആര്‍ ഒ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്, വാഴൂർ ജോസ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. ചിത്രസംഘത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി അതിഥികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

കൊച്ചിയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഹ്യൂമർ,വയലൻസ് ചിത്രമാണ് വിപിൻ ആറ്റ്ലി ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആംഗ്ളോ ഇൻഡ്യൻ സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളും ജീവിത രീതിയുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയ ക്ലീൻ എൻ്റ്ർടൈനറാണ് ഈ ചിത്രം.

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി മനോഹര ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം നടക്കുക. ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ, മൂന്നാർ, പോണ്ടിച്ചേരി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഷൂട്ടിങ് നടക്കുക. ഓരോ ലൊക്കേഷനും കഥയുടെ സ്വഭാവത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രീകരണം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

STEVE AND POLLY NEW MOVIE VIPIN ATLEY DIRECTOR UPCOMING MALAYALAM MOVIES VIPIN ATLEY UPCOMING MOVIE
‘Steve and Polly’ marks a new directorial venture by Vipin Atley. (Photo: Special Arrangement)

സാങ്കേതിക രംഗത്തും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ടീമാണ് ചിത്രത്തിനായി അണിനിരക്കുന്നത്. കോയാസ് ആർട്ട് ഡയറക്ടറായും, മുഹമ്മദ് സർതാജ് സംഗീത സംവിധായകനായും, ജോസഫ് ഡാനിയൽ ഛായാഗ്രാഹകനായും, എ.ആർ. ജിബീഷ് എഡിറ്ററായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മനോജ് അങ്കമാലി മേക്കപ്പ് വിഭാഗവും അക്ഷയ അഖിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിംഗും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ണി സി. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും രാജി ആർ. മേനോൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിഷ്ണു മൂവി വെഞ്ചേഴ്സ് ചിത്രത്തിന്റെ വി.എഫ്.എക്സ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഡ്രാക്കുല സുധീർ, മൊസപ്പൻ, നിയ ലൂക്ക്, ജൂഡ് ആന്റണി, മുൻസില, ശ്രേയ രാഘവ്, ജേക്കബ് ജോർജ് ജെയിംസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ശ്രദ്ധേയമായ താരനിരയും ശക്തമായ സാങ്കേതിക സംഘവും വൈവിധ്യമാർന്ന ലൊക്കേഷനുകളും ഒത്തുചേരുന്ന ചിത്രം മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പുതിയ പ്രോജക്ടുകളിലൊന്നായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടും.

STEVE AND POLLY NEW MOVIE VIPIN ATLEY DIRECTOR UPCOMING MALAYALAM MOVIES VIPIN ATLEY UPCOMING MOVIE
‘Steve and Polly’ marks a new directorial venture by Vipin Atley. (Photo: Special Arrangement)

സംഗീതം- മുഹമ്മദ് സത്താർജി,,ഛായാഗ്രഹണം ജോസഫ് സാനിയേൽ.(നവാസ് ലെൻസ് മാൻ),എഡിറ്റിംഗ് - ഏ. ആർ ജിബീഷ്,,കലാസംവധാനം - കോയാസ്, മേക്കപ്പ് - മനോജ് അങ്കമാലി, കോസ്റ്റും ഡിസൈൻ- അക്ഷയ അഖിൽ,,ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ഉണ്ണി. സി,,അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -രാജി. ആർ. മേനോൻ, വി.എഫ് എക്സ്- വിഷ്ണു മുവി വെഞ്ച്വർ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

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TAGGED:

STEVE AND POLLY NEW MOVIE
VIPIN ATLEY DIRECTOR
UPCOMING MALAYALAM MOVIES
VIPIN ATLEY UPCOMING MOVIE
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