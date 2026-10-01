മലയാളത്തിൽ 80-കളുടെ സംഗീത വസന്തം; വിനയല് റെക്കോര്ഡുകള് തിരിച്ചെത്തുന്നു
വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികമായ ധാരാളം കടമ്പകൾ ഉണ്ട്. എന്നുകരുതി പഴമയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജനത സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാസറ്റിനേക്കാൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിനയൽ റെക്കോർഡുകൾ നിലവിൽ സുലഭമായി മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും
Published : October 1, 2026 at 5:56 PM IST
അക്കി വിനായക്
കേരളത്തിൽ എൺപതുകളുടെ സംഗീത വസന്തം തിരിച്ചെത്തുന്നു. പഴയ സിനിമകളും ഫാഷനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ, മലയാള സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി പുത്തൻ ഉണർവിലാണ്. കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ തകർന്നുപോയ ഓഡിയോ കാസറ്റുകളും വിനയൽ ഡിസ്കുകളും ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയുടെ ആവേശമായി മാറിവരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിനൊപ്പം പഴയകാല അനലോഗ് സംഗീത ലോകം എങ്ങനെയാണ് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
കൈവിട്ടുപോയ സുവർണകാലത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്
ഒരുകാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സായിരുന്ന സംഗീതം, ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കടന്നുവരവോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതേ ഇൻ്റർനെറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ചേർന്നാണ് ഈ പഴയകാല ഫോർമാറ്റുകൾക്ക് പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പഴയ കാസറ്റുകളും വിനയൽ റെക്കോർഡുകളും തേടി മ്യൂസിക് ഷോപ്പുകളിലേക്ക് പുതിയ തലമുറ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. ‘അന്ന’ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ കാസറ്റ് അന്വേഷിച്ച് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഷോപ്പുകളിൽ ദിവസേന പത്തോളം പേരെങ്കിലും എത്താറുണ്ടെന്ന് വിവിധ ഷോപ്പ് ഉടമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ കിട്ടാക്കനിയായ ഒരു നിധി
കാസറ്റുകളെ നിധിപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ശേഖരങ്ങളാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാണുന്നത്. ലോകത്ത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിയോ കാസറ്റ് നിർമാണം നിലച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ജപ്പാൻ, തായ്വാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യപ്രകാരം വലിയ തുക മുടക്കി ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് കാസറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഹൃദയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിർമാതാക്കൾ പരിമിതമായ അളവിൽ കാസറ്റുകൾ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലുമായി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ മാത്രമാണ് പഴയ കാസറ്റുകൾ അവശേഷിക്കുന്നത്. പഴയ ട്രെൻഡ് പിടിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി വാക്ക്മാൻ സംഘടിപ്പിച്ചാലും അതിൽ ഇടാനുള്ള കാസറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുക ഇന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.
വിനയൽ റെക്കോർഡുകളുടെ സുവർണ കാലം
വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികമായ ധാരാളം കടമ്പകൾ ഉണ്ട്. എന്ന് കരുതി പഴമയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജനത സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാസറ്റിനേക്കാൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിനയൽ റെക്കോർഡുകൾ നിലവിൽ സുലഭമായി മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും. വില ഒരല്പം കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം. ഒരു വിനയൽ റെക്കോർഡിന് നിലവിൽ 2500 രൂപ മുതൽ 3000 രൂപ വരെയാണ് വില. ഒരു ഡിസ്കിൽ പരമാവധി രണ്ടു സിനിമകളുടെ ഗാനങ്ങൾ മാത്രം.
കേരളത്തിൽ വിനയൽ ഡിസ്ക് തരംഗം പുനർജനിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നാലു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ്. അതുവരെ സംഗീത പ്രേമികളുടെ കൈയിലെ ശേഖരങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു വിനയൽ റെക്കോർഡുകൾ. മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയുടെ വിനയൽ ഡിസ്ക് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് വീണ്ടുമൊരു രണ്ടാം തരംഗം ജനിക്കുന്നത്. ഗായിക സുജാത അടക്കമുള്ളവർ വിനയിൽ റെക്കോർഡ് റിലീസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു. നിലവിൽ വിനയൽ റെക്കോർഡ് പ്ലെയറുകൾ സുലഭമായി ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 4000 രൂപ മുതൽ പ്ലെയറിന് വില വരും.
മണിച്ചിത്രത്താഴ് വിനയൽ റെക്കോർഡ് വിപണി വിജയത്തിനുശേഷം ഹിന്ദി, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനങ്ങളുടെ വിനയൽ റെക്കോർഡുകൾ കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ സുലഭമായി ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. നിലവിൽ മലയാളത്തിൽ 80കളിലെയും 90കളിലെയും സിനിമാഗാനങ്ങൾ ആണ് വിനയൽ റെക്കോർഡുകൾ ആയി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞവർഷം മുൻപ് വരെ ഇത്തരം ഡിസ്കുകളുടെ നിർമാണം യുകെ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയായതോടെ കഴിഞ്ഞവർഷം ആദ്യത്തോടെ മുംബൈയിൽ വിനയൽ ഡിസ്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു.
നിലവിൽ സജീവമായി വിനയൽ റെക്കോർഡുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ അധികായന്മാർ പ്രശസ്ത മ്യൂസിക് കമ്പനിയായ സരിഗമ ഇന്ത്യയാണെന്ന് തെന്നിന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും വിനയൽ റെക്കോർഡുകളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഏക വ്യക്തി നിസാം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ലേബലിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമാഗാനങ്ങൾ വിനയൽ ഡിസ്കുകൾ ആയി പുറത്തിറക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത അളവിൽ മാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ വിനയൽ റെക്കോർഡുകളുടെ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനെപ്പറ്റി നിരവധി മ്യൂസിക് കമ്പനികൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയുടെ വിനയൽ റെക്കോർഡിൻ്റെ വലിയ വിജയം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തതെന്നും നിസാം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി സിനിമ മ്യൂസിക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിസാം. നിലവിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളവും തെന്നിന്ത്യയിലും വിനയൽ ഡിസ്കുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അടുത്ത ട്രെൻഡ് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്കുകൾ ആണെന്നും നിസാം പറയുന്നു. 20 വർഷം മുൻപേ ബ്ലൂ റേ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അക്കാലത്ത് ആരുടെയും പക്കൽ വലിയ ടിവിയോ ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത്തരം ഡിസ്കുകളുടെ ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞു. ഒടിടി യുഗം ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി. എന്നാൽ ഒടിടിക്കു പോലും നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യ ശ്രവ്യ മേന്മയുള്ള ബ്ലൂറേ ഡിസ്കുകൾ തേടി ആവശ്യക്കാർ എത്തിത്തുടങ്ങി. മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയുടെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ബ്ലൂ റേ വീണ്ടും പുനർജനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അനന്തഭദ്രം എന്ന സിനിമയാകും ബ്ലൂ റേയിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുക. ഈ രണ്ടു സിനിമകളും ബ്ലു റേ യുടെ ഭാവിയിലെ വിപണന സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും നിസാം വ്യക്തമാക്കി.
വാണിജ്യ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഹിന്ദി സിനിമകൾ
നിലവിൽ മലയാള സിനിമയെക്കാളും ഹിന്ദി സിനിമകൾ വിനയൽ റെക്കോർഡുകളുടെ വാണിജ്യ സാധ്യതയെ പറ്റി തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളായ ദുരന്തർ അടക്കമുള്ള നിരവധി ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ വിനയൽ റെക്കോർഡുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
അനലോഗ് കാലത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് വളരെയധികം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ജയൻ പിഷാരടി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. കണ്ണേ മടങ്ങുക, സാൻവിച്ച് തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളുടെ സംഗീതസംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം.
"ഞാനൊക്കെ സിനിമ സംഗീത മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ നെടുംതൂണായിരുന്നു മ്യൂസിക് ബിസിനസ്. പല സിനിമകളുടെയും മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ പകുതി വരുമാനം ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതിലൂടെയാണ് നിർമാതാക്കൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗം കടന്നുവന്നതോടെ നിർമാതാക്കളുടെ നട്ടെല്ലൊടിഞ്ഞു. പല ഓഡിയോ ലേബലുകളും ഗാനങ്ങൾ വാങ്ങാതെയായി. എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വലിയൊരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു" ജയൻ പിഷാരടി .
യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് ആപ്പുകളൊക്കെ വലിയ വരുമാനസാധ്യതയാണ് നിലവിൽ സിനിമകൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗം കടന്നുവന്നതോടെ സ്വതന്ത്ര മ്യൂസിക് മേഖലയ്ക്കും വലിയ സാധ്യത തെളിഞ്ഞു. സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരു സംഗീതസംവിധായകന് നിലവിൽ വരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായി ഗാനങ്ങൾ ചെയ്തു മ്യൂസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്യാം, വരുമാനം നേടാം. നിലവിലെ വിനയൽ റെക്കോർഡുകളുടെ ജനപ്രീതി കേവലം ഒരു കൗതുകത്തിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല എന്നും ജയൻ പിഷാരടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി വിനയൻ റെക്കോർഡുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 മുതൽ 3000 രൂപ വരെ കൊടുത്ത് ഇത്തരം റെക്കോർഡുകൾ വാങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ തയാറാകുന്നു.
ശബ്ദത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിനപ്പുറം യഥാർഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംഗീതം ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യമാണ് ഇത്തരം വിനയൽ റെക്കോർഡുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നിരവധി തലമുറയിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിനയൽ റെക്കോർഡിലൂടെ ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത മനോഭാവമുള്ളവർ പോലും ഒന്നിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വിനയൽ റെക്കോർഡുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചത് ശുഭസൂചനയാണ്. സംഗീതസംവിധായകർക്കും മ്യൂസിക് കമ്പനിക്കും സിനിമ നിർമാതാക്കൾക്കും അതിൻ്റെ ഗുണഫലം തീർച്ചയായും ലഭിക്കും.
വിനയൽ റെക്കോർഡുകളുടെ ശബ്ദ നിലവാരം ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. നിലവിൽ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫയലുകൾ ലഭിക്കുമെങ്കിലും നമ്മളെ വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വിനയൽ റെക്കോർഡുകളിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദത്തിന് സാധിക്കും. ദാസേട്ടൻ്റെ (യേശുദാസ്) ഒരു പാട്ട് മികച്ച ഹോം തിയേറ്ററിൽ കേൾക്കുന്നതിനും നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ.
വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെയും ശബ്ദത്തിൻ്റെയും സെപ്പറേഷൻ വിനയൽ റെക്കോർഡുകളിലൂടെ വ്യക്തമായി കേൾക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ 'മലർകളെ' എന്ന ഗാനം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഗാനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് സാധാരണയായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു ബേസ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ പിൻബലമാണ്. എന്നാൽ ഒരു 7.1 ചാനലിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തബലയുടെ സാമീപ്യം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. മോണോ ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും വിനയൽ റെക്കോർഡിൽ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഓർക്കസ്ട്രയുടെയും സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ടെക്നോളജിയുടെ അതിപ്രസരം മുൻനിർത്തി താരതമ്യം ചെയ്ത് വിനയൽ ഡിസ്കുകളെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാമെങ്കിലും അതിലൂടെ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളുടെ അനുഭൂതി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്.
60- 70 വർഷം മുൻപ് ലോകത്തിലെ സംഗീതാസ്വാദകരെ പിടിച്ചുലച്ച വിനയല് റെക്കോർഡുകൾ 2026 വരെ എത്ര ടെക്നോളജിയുടെ അതിപ്രസരം വന്നിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ കാര്യമാണ്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും കമ്പനികളും ഇടക്കാലത്ത് പഴമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും, നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക മ്യൂസിക് ലേബലുകൾ തന്നെ വിനയൽ റെക്കോർഡുകൾക്കായി മുന്നോട്ട് വരുന്നു. ആഗോള ഭീമനായ സോണിയും ഈ രംഗത്തേക്ക് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
Also Read: 'അച്ഛന് സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല'! താൻ അഭിനേത്രിയാകുന്നത് പ്രിയദർശന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി കല്യാണി