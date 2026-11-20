ഹ്യൂമറും ഹൊററും ചേര്ന്ന 'ചടങ്ങ്'; വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായി
വിനീത് ശ്രീനിവാസനും മീനാക്ഷി മാധവനും പുറമെ മലയാള സിനിമയിലെ നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തില് വേഷമിടുന്നുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 5:08 PM IST
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'ചടങ്ങി'ന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. നവാഗതനായ അഭിജിത്ത് സൂര്യ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് വണ്ടൂരിലാണ് പൂർത്തിയായത്. ഫാമിലി ഹ്യൂമറിനും ഹൊററിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നല്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
മീനാക്ഷി മാധവനാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ഒരു വീടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യത്യസ്തമായൊരു സിനിമാനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
തിയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസ്, എം. സ്റ്റാർ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്നീ ബാനറുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസ്, ഡെൽറ്റ മണി, ഷബീർ മലവെട്ടത്ത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം. സംവിധായകൻ അഭിജിത്ത് സൂര്യ തന്നെയാണ് വിഷ്ണു വിനോദനൊപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹൊറർ പശ്ചാത്തലത്തിനൊപ്പം നർമ്മത്തിനും കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വിനീത് ശ്രീനിവാസനും മീനാക്ഷി മാധവനും പുറമെ മലയാള സിനിമയിലെ നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ജഗദീഷ്, സോന നായർ, നിഹാൽ നിസാം, ബിജു സോപാനം, ശ്രീജിത്ത് ബാബു തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത തലമുറകളിൽപ്പെട്ട ജനപ്രിയ അഭിനേതാക്കൾ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നു എന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ഒരു വീടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വികസിക്കുന്ന കഥയിൽ ഹൊററും നർമ്മവും എങ്ങനെയാണ് സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗതുകകരമായ ചില വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവരാനുണ്ടെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച് വിവിധ അപ്ഡേറ്റുകളിലൂടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ബിബിൻ അശോകാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ഹലോ റഷാദ് ഛായാഗ്രഹണവും കണ്ണൻ മോഹൻ എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായി ദിലീപ് നാഥും കലാസംവിധായകനായി അഖിൽ രാജ് ചിറയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രജീഷ് വേലായുധനാണ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ.
കലൈ കിംഗ്സ്റ്റണാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. സുധി സുരേന്ദ്രൻ മേക്കപ്പും സമീറ സനീഷ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. സാജൻ ആർ. ശാരദയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ. സുഹൈൽ വരട്ടിപ്പള്ളിയാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായും ഷബീർ മലവെട്ടത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഷെയ്ൻ സാബുറയാണ് സ്റ്റിൽസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓൾഡ് മങ്ക്സാണ് ഡിസൈൻ.
ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായതോടെ സിനിമയുടെ തുടർന്നുള്ള പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.