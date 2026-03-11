കാട്ടിലെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു 'സംഭവം'; ആദ്യ പൊലീസ് വേഷത്തിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് വിനീത് കുമാർ
'സംഭവം' സിനിമയിലെ പൊലീസ് വേഷത്തെക്കുറിച്ചും 'ദേവദൂതൻ' റീ-റിലീസിൻ്റെ സന്തോഷവും പങ്കുവെച്ച് വിനീത് കുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 11, 2026 at 8:00 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ പ്രതിഭകൊണ്ട് വിസ്മയം തീർത്ത കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്വന്തം 'വിനീത്'മാരിൽ ഒരാൾ. ബാലതാരമായി എത്തി, നർത്തകനായും നടനായും സംവിധായകനായും തിളങ്ങിയ വിനീത് കുമാർ തൻ്റെ കരിയറിലെ പുതിയൊരു അധ്യായം എഴുതിച്ചേർക്കുകയാണ്. ജിത്തു സതീശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത്, അഷ്കർ അലി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'സംഭവം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആദ്യമായി പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ സ്ക്രീനിലെത്തുമ്പോൾ വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങളുമായി വിനീത് കുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
റംസാൻ, പരീക്ഷാക്കാലം ഇങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് അത്ര അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്താണല്ലോ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്?
ശരിയാണ്, നിലവിൽ സിനിമയ്ക്ക് അത്ര നല്ല സമയമല്ല. പക്ഷേ, 'സംഭവം' തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രതികരണം അക്ഷരാർഥത്തിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. പ്രേക്ഷകർ സിനിമയെ എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.
ഈ സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്?
സംവിധായകൻ ജിത്തു സതീശൻ തിരക്കഥ പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എനിക്ക് അയച്ചുതന്നിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ജിത്തു എന്ന ടെക്നീഷ്യനിൽ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന രീതി വളരെ ആകർഷകമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയുമായി വരുന്നത്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പരീക്ഷണ ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത്. മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ അധികം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആഖ്യാന ശൈലിയാണ് ഇതിൻ്റേത്. ഇത്തരമൊരു പുതിയ ആശയം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചെറിയൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവേ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ജനപിന്തുണ കുറവാണെന്നൊരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ.
ആ കാഴ്ചപ്പാട് എപ്പോഴാണ് മാറിയത്?
ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്തുതന്നെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പകുതി എനിക്ക് മാറിക്കിട്ടി. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ജിത്തു ഈ സിനിമയെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്റ് കണ്ടതോടെ ഇതൊരു ഗംഭീര സിനിമയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി. റിലീസിന് ശേഷം ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെയും കടന്നുപോയി. പ്രേക്ഷകർ ഇത്രയധികം ആവേശത്തോടെ ഈ സിനിമയെ നെഞ്ചേറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല.
ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്തെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?
കാട് പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് സംഭവം എന്ന ചിത്രം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ 90 ശതമാനവും ചിത്രീകരിച്ചത് പാലക്കാട് ധോണി ഫോറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കാട് മനോഹരമാണെങ്കിലും ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടത്. മഴയായിരുന്നു പ്രധാന വില്ലൻ. പലപ്പോഴും മരങ്ങൾ വീണ് ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നെ, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന്. പല ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വിഷപ്പാമ്പുകളെ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് പാമ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ കാട് എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഇടമാണ്. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആത്മസംതൃപ്തി ഒരു സഞ്ചാരിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്.
കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ പൊലീസ് വേഷം ആണല്ലോ?
സേതുരാമയ്യർ സിബിഐ പോലുള്ള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാക്കിയിട്ട് പൊലീസ് വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. വളരെ 'ലൗഡ്' ആയ, അതേസമയം ഒത്തിരി ലെയറുകളുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു കഥാപാത്രമാണിത്. എൻ്റെ കഥാപാത്രം എപ്പോഴും ദേഷ്യത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, കുട്ടിക്കാലത്ത് അയാൾ അനുഭവിച്ച ട്രോമകളും കഷ്ടതകളും മുതിർന്നപ്പോൾ കാക്കിയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനായി പുറത്തുവരികയാണ്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളുടെ കാരണം സിനിമയുടെ അവസാനം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുൻപും ശേഷവുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകൻ ജിത്തുവിനോട് നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്താണ് ഞാൻ അത് ഫ്രെയിം ചെയ്തത്.
സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്?
'സംഭവം' കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അറിയാതെ കടന്നു ചെല്ലും. ഈ സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ഒരിക്കലും ഇതൊരു മോശം സിനിമയാണെന്ന പ്രതികരണം ലഭിക്കില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം എടുത്ത് എനിക്കും അഷ്കർ അലിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ അയച്ചുതരുന്നുണ്ട്. തൊക്കെ സ്റ്റോറി ആക്കി ഇടാനുള്ള ശ്രമവും ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഒരാൾ സമയം കണ്ടെത്തി തൻ്റെ അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർഥം ഈ സിനിമ അവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഞാനും അഷ്കറും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ഒരുമിച്ചുണ്ട് . പല പ്രേക്ഷകരുടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്.
എൻ്റെ സംവിധാനത്തിലെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിലും രണ്ടാമത്തേതിൽ ടൊവിനോയും മൂന്നാമത്തേതിൽ ദിലീപേട്ടനും ഒക്കെയാണ് നായകന്മാരായിരുന്നത്. കൂടാതെ ഒട്ടനവധി മുതിർന്ന അഭിനേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത ശൈലികൾ ആണുള്ളത്. അവർ ഓരോരുത്തരും വൈകാരിക രംഗങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മോണിറ്ററിന് പിന്നിലിരുന്ന് വളരെ അടുത്ത് നിരീക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാഭാവികമായും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും.
ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് നൽകിയത്. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായും എളുപ്പത്തിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ട്.
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള് അതൊരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകില്ലേ?
ഒരിക്കലുമില്ല. കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചു പറയട്ടെ. ഒരിക്കലും എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത അഭിനേതാക്കൾ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാറില്ല. അവരൊക്കെ ഒരു സീനിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കുക. ഒരുപക്ഷേ തിരക്കഥയിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പിൻകാലവും അയാളുടെ മറ്റ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഞാൻ സംവിധായകനോടോ തിരക്കഥാകൃത്തിനോടോ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും. എന്നിട്ട് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ മിമിക് ചെയ്യുന്നതല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല, ശ്രമിച്ചുനോക്കിയിട്ടുമില്ല.
എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ ആരംഭിച്ചു. ഒരു സംവിധായകൻ ആകുന്നത് 2015ലാണ്. അതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും അത് തിരക്കഥയായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും എൻ്റേതായ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തി. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും.
കരിയറിൽ ഒരിടത്തും ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. അഭിനയ ജീവിതം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട്, തിരക്കഥകൾ തയാറാക്കുന്നതിലും സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിലും ഞാൻ എപ്പോഴും സജീവമായിരുന്നു. സിനിമ എന്ന പ്രക്രിയ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഇടതടവില്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പ്രതിസന്ധികൾ വരാറുള്ളത് പ്രധാനമായും സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ്. പക്ഷേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. സിനിമ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക, അല്ലാത്തവയിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ പോളിസി. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയായാലും ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എന്നെ അത് അലട്ടാറില്ല.
മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് വിനീതുമാർ ഉണ്ടെന്നത് കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. പേര് സാമ്യം കാരണം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ?
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, വിനീത് കുമാർ, വിനീത്. മലയാളത്തിൽ മൂന്ന് വിനീതമാരുണ്ട്. അവർ മൂന്നുപേരും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളത് കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ്. അടുത്തകാലത്ത് വിനീതം എന്നൊരു പരിപാടി തലശ്ശേരിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നു വിനീതുമാരും പങ്കെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സാമ്യത ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ മൂന്നുപേരും മൂന്ന് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കലാകാരന്മാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പരിപാടികളിൽ സംഘാടകർ 'വിനീത്' എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ആരാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് സംശയം തോന്നും. അത് നർത്തകനായ വിനീത് ആണോ, അതോ സംവിധായകനായ വിനീത് ആണോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. വർത്തമാനകാലത്ത് ഏത് വിനീതാണോ കൂടുതൽ ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത്, പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ സ്വാഭാവികമായും ആ മുഖമായിരിക്കും ഓർക്കുക.
അതെ, തുടക്കകാലത്ത് വിനീത് എന്ന പേര് മാറ്റാൻ പലരും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ ഒരു കലാകാരൻ ആണല്ലോ. നമ്മുടെ പേരിനല്ല പ്രസക്തി വർക്കിനാണ് എന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ വേണം നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ. ഏതു വിനീത്? ആ സിനിമ ചെയ്ത, ആ കഥാപാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്ത വിനീത്.. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് പേര് മാറ്റാത്തത്.
ദേവദൂതനിലെ നിഖിൽ പരമേശ്വർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് താങ്കളുടെ മുഖമല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും മുഖം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ വരില്ലല്ലോ?
ദേവദൂതൻ എന്ന സിനിമയിലെ നിഖിൽ മഹേശ്വർ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരുതരത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷവും മറ്റൊരു തരത്തിൽ എനിക്ക് ബാധ്യതയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്തിടെ ചെയ്ത സൈമൺ ഡാനിയൽ എന്ന കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും, സംഭവം എന്ന സിനിമയിലെ റെജി എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ഭാവതലങ്ങളിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ നിഖിൽ മഹേശ്വർ എന്ന കഥാപാത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യൽ സംഭവിക്കും. നിഖിൽ മഹേശ്വറും ദേവദൂതൻ എന്ന സിനിമയും ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ 26 വർഷത്തിനുശേഷം ആ സിനിമ വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മുൻനിര പുതിയ റിലീസ് ചിത്രത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചത്. പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഇമോഷണൽ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ദേവദൂതൻ എന്ന സിനിമ അടുത്തിടെ റീ റിലീസ് ചെയ്തു. റിലീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ദിവസം തൃശൂർ രാഗം തിയേറ്റർ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. സെക്കൻഡ് ഷോ തീരുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും സിബി മലയിൽ സാറും ഒക്കെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തരോ മഹാനുഭാവലു എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ എൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ്. ആ സമയം പ്രേക്ഷകർ ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിക്കുന്നു. ആ കാഴ്ച കണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു.
ആ സിനിമയ്ക്ക് അർഹിച്ച അംഗീകാരം ആദ്യ റിലീസിൽ ലഭിച്ചില്ലെന്ന വേദന ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ?
ദേവദൂതൻ എന്ന സിനിമ അർഹിച്ച അംഗീകാരം റിലീസ് സമയത്ത് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാനടക്കം ലാലേട്ടൻ (മോഹൻലാൽ), സിബി സാർ തുടങ്ങി ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരും അതിനായി അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിച്ചില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ ആർക്കായാലും സങ്കടം തോന്നും. പക്ഷേ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് നൽകുന്ന എഫർട്ട് ആത്മാർഥതയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കാലത്തായാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും.
'സംഭവം' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂകൾ വന്നിരുന്നല്ലോ?
അത് സാധാരണമാണ്. ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് നല്ലതും മോശവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പൂർണമായും നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെയും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഒരല്പം നെഗറ്റീവ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട്. പലപ്പോഴും സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് പറയാനുള്ളതെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് തമ്പ് നെയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
സംഭവം എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ സിനിമ കണ്ട സാധാരണ പ്രേക്ഷകരോടാണ്. ഓൺലൈൻ റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് സിനിമ കാണുന്ന രീതി ഒരുപക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഡേറ്റഡ് ആയി. ഒരു സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ അവരുടെ സിനിമ എപ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാനാണ് പോസ്റ്ററും ട്രെയിലറും ഒക്കെ പുറത്തിറക്കുന്നത്. അതുകണ്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ട്. സംഭവം എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രമോഷണൽ പരിപാടികളും ഇൻ്റർവ്യൂകളും ഒന്നും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. സിനിമ സംസാരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. സംഭവം എന്ന സിനിമ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചു. സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയെ ഇപ്പോൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണോ ഇപ്പോൾ സംഭവം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമായത്?
മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യവും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ അഭിപ്രായം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ടുപേർ അടുത്തിരുന്നാൽ പോലും അധികം വൈകാതെ തന്നെ തലകുമ്പിട്ട് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. പരസ്പരമുള്ള സംസാരമൊക്കെ കുറഞ്ഞു.
സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ എഴുത്തുകാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ വഴിയെ അറിയിക്കാം.
Also Read: കുംഭമേളയിലെ വൈറൽ സുന്ദരിക്ക് ' വൈറല് മാര്യേജ്'; പ്രണയസാഫല്യം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ