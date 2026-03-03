ETV Bharat / entertainment

കമൽഹാസനെ അമ്പരപ്പിച്ചു, രാജമൗലി തേടിയെത്തി; രാധികയെ 80-കാരിയാക്കിയ മലയാളി മാജിക്

രാധിക ശരത്കുമാറിനെ 'തായ്‌ക്കിഴവി'യിൽ 80-കാരിയാക്കിയ മലയാളി മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിനീഷ് വിജയൻ. കമൽഹാസൻ്റെയും രാജമൗലിയുടെയും പ്രശംസ നേടിയ വിനീഷ് തൻ്റെ കരിയറിലെ വിസ്മയകരമായ സിനിമായാത്രയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

vijeesh vijayan
വിജീഷ് വിജയന്‍, രാധിക ശരത് കുമാര്‍ മേക്കപ്പ് വേളയില്‍ (Special Arrangement)
അക്കി വിനായക്

തമിഴ് സിനിമാലോകം ഇപ്പോൾ ഒരേസ്വരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 'തായ്ക്കിഴവി' എന്ന കൊച്ചു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സൂപ്പർതാരം ശിവകാർത്തികേയൻ നിർമിച്ച് ശിവകുമാർ മുരുകേശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ രാധിക ശരത്കുമാറിൻ്റെ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിലുപരി, 80 വയസ്സുകാരിയായുള്ള രാധികയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മേക്കപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വമ്പന്മാരെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ഈ റിയലിസ്റ്റിക് പ്രോസ്തെറ്റിക് മാജിക്കിന് പിന്നിൽ വിനീഷ് വിജയൻ എന്ന മലയാളി യുവാവാണ്. തൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവിനെക്കുറിച്ച് വിനീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

'തായ്ക്കിഴവി' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്?


സത്യത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് എനിക്ക് വഴിത്തിരിവായത്. എൻ്റെ പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് വർക്കുകൾ ഞാൻ പതിവായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത പോസ്റ്റർ ഡിസൈനറായ ട്യൂണി ജോൺ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങൾ അൽഫോൺസ് പുത്രനും രാജേഷ് മുരുകേശനുമെല്ലാം ചെന്നൈയിൽ ഒരേ ബാച്ചിൽ പഠിച്ചവരാണ്. ട്യൂണിയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ശിവകാർത്തികേയൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിലെ രാഹുലിന് അയച്ചുകൊടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് സംവിധായകൻ ശിവകുമാറിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത്. എനിക്ക് സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയം വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ പ്രോസ്തെറ്റിക്ക് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയി ആഴത്തിൽ എനിക്ക് സംവിധായകനോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതോടെ തായ്ക്കിഴവി എന്ന സിനിമയിൽ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രോസ്തെറ്റിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തായ്കിഴവി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്.

രാധിക ശരത്കുമാറിൻ്റെ 80 വയസ്സുള്ള ലുക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാണല്ലോ, ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്?

സിനിമയിൽ 40 മിനിറ്റോളമാണ് ആ കഥാപാത്രം വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയം മുഴുവൻ തിയേറ്റർ ഇളകിമറിയുകയായിരുന്നു. രാധിക മാം ഒരു മികച്ച നടിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ ആ ലുക്ക് കൂടി കൃത്യമായപ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമായി. ആ പെർഫെക്ഷൻ കണ്ട് ഉലകനായകൻ കമൽഹാസൻ സർ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്.

vijeesh vijayan
മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് (Special Arrangement)

രാജമൗലി വരെ താങ്കളെ തേടിയെത്തി എന്ന് കേട്ടല്ലോ?

അതെ, അതൊരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു. രാധിക മാമിന് ചെയ്ത മേക്കപ്പ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് രാജമൗലി സർ എന്നെ വിളിച്ചത്. നിലവിൽ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'വാരണാസി' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പവനത്തായ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ലുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സംവിധായകൻ എത്രത്തോളം ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്നു?

സംവിധായകൻ ശിവകുമാർ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള റിസേർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. മധുരയിലെ പ്രായമായ സ്ത്രീകൾക്ക് സമാനമായ ഒരു രൂപമായിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനായി മധുരയിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രായമായ സ്ത്രീകളുടെ സ്കിൻ, ചെവി, വസ്ത്രധാരണം, പല്ല് എന്നിവയൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. "മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ രാധിക ശരത്കുമാർ ആണ് പവനത്തായ് എന്ന കഥാപാത്രമെന്ന് ആരും തിരിച്ചറിയരുത്" എന്നതായിരുന്നു സംവിധായകൻ്റെയും രാധിക മാമിൻ്റെയും ഒരേയൊരു നിർബന്ധം.

പവനത്തായി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചെവികൾ ഭാരമുള്ള കമ്മൽ ഇട്ട് തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയത് പോലെ ആകണം. പിന്നീട് സ്കിൻ, പല്ല് എന്ന് വേണ്ട രാധിക ശരത് കുമാറിൻ്റെ രൂപം അപ്പാടെ കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടി റീ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം.

പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച സാമഗ്രികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു?

വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള സിലിക്കണും ലാറ്റക്സ് മെറ്റീരിയലുമാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വിലയുടെ മൂന്നിരട്ടിയാകും ഇതിന്. എന്നാൽ ചർമത്തിന് യാതൊരു ദോഷവും വരുത്താത്ത മെറ്റീരിയലുകൾ വേണം എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

രാധിക മാമിൻ്റെ ആ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചെവികളും പല്ലും എങ്ങനെയാണ് നിർമിച്ചത്?

ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത് ഭാരമുള്ള കമ്മലുകൾ ഇട്ട് തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയത് പോലെയുള്ള ചെവികളാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഭാരമുള്ള തണ്ടട്ടി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ച് ചെവി വലിയ ദ്വാരമുള്ളതായി തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കും. സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് തൂങ്ങി ഇറങ്ങിയ മാതൃകയിലുള്ള ചെവിയുടെ ദ്വാരം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം തണ്ടട്ടി ധരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെവിയിൽനിന്ന് ഇളകി പോരും. അതിനു പ്രതിവിധിയായി ഗ്ലവ് സ്വഭാവമുള്ള ചെവി മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാരമുള്ള കമ്മലുകൾ ഇട്ടാൽ അത് ഇളകി പോരുകയില്ല.

vijeesh vijayan
രാധിക ശരത് കുമാറിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ് (Special Arrangement)
പിന്നെ ചെയ്തത് പല്ലാണ്. മുറുക്കാൻ ഒക്കെ ചവച്ച് പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ഉള്ള പല്ലുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില മുത്തശ്ശിമാർക്കുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി രാധിക മാമിൻ്റെ ടീത്ത് ഇംപ്രഷൻ എടുക്കുകയും ഹാൻഡ് മേഡായും ക്ലെയിൽ പല്ല് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കളറും ഒക്കെ പല റഫറൻസുകൾ എടുത്ത് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ചെയ്തെടുത്ത പല്ല് രാധിക മാമിന് കൃത്യമായി ചേരുന്നതായിരുന്നു. അത് രാധിക മാമിന് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പല്ല് വച്ചപ്പോൾ തന്നെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി മാനറിസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ രാധിക മാമിനെ സഹായിച്ചു.

മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ ഇത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയത് എങ്ങനെയാണ്?


മധുരയിലുള്ള മുത്തശ്ശിമാരുടെ ധാരാളം റഫറൻസ് ചിത്രങ്ങൾ സംവിധായകൻ ശിവ നൽകി. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ടോൺ പിടിക്കാൻ ആയിരുന്നു ശ്രമം. ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. തുടർന്ന് ലാറ്റക്സ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് മുഖത്തെ ചുളിവുകളും മറ്റും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. രാധിക മാമിന് 50 വയസ്സിൽ അധികം പ്രായമുള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ സ്വാഭാവികമായ ചുളിവുകൾ മുഖത്തുണ്ട്. ആ ചുളിവുകളിൽ ലാറ്റക്സ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അവലംബിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാണുമ്പോൾ നാച്ചുറാലിറ്റി വർധിക്കും. ഏകദേശം രണ്ട് മാസമാണ് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് പവനത്തായ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചത്. ഏകദേശം നാല് പ്രാവശ്യത്തിലധികം ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തി.

vijeesh vijayan
രാധിക ശരത് കുമാറിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ് (Special Arrangement)

ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി എത്ര സമയം മേക്കപ്പിന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു?

ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നാലുമണിക്കൂർ മുൻപ് മേക്കപ്പിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണം. രാവിലെ നാലു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മേക്കപ്പ് പൂർത്തിയാവുക എട്ട്- ഒൻപതു മണിയോടുകൂടിയാണ്. ഷൂട്ടിങ് വൈകുന്നേരം 6 - 7 മണിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നരമണിക്കൂർ മേക്കപ്പ് ഇളക്കാനും ആവശ്യമാണ്. ഏകദേശം 20 ദിവസമാണ് രാധിക ശരത് കുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ആറു മണിക്കൂറോളം മേക്കപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവയ്ക്കണമായിരുന്നു.

പരിമിതമായ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമായതുകൊണ്ട് മേക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതികമായി എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടത്?

വലിയ ബജറ്റുള്ള സിനിമകളിൽ മേക്കപ്പിന് ചെറിയ ഇളകലോ പിഴവോ സംഭവിച്ചാൽ അത് വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റലായി പരിഹരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ 'തായ്‌ക്കിഴവി' അത്തരമൊരു വലിയ സിനിമയല്ല. വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് മേക്കപ്പ് ഒരിടത്തുപോലും പൊളിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു.

ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഇളക്കി പോകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്?


പ്രധാനമായും മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞശേഷം രാധിക മാമിനെ വെയില് കൊള്ളിക്കതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഒരിടത്ത് ഇരുത്തും. ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ രാധിക മാമിന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു.
ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത് മധുരയിലാണ്. ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരയിൽ നല്ല ചൂടും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മേക്കപ്പിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാം വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു.

vijeesh vijayan
രാധിക സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമായി (Special Arrangement)

ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് മേക്കപ്പ് പൊളിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു പ്രവർത്തി തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ?


അതിനെക്കാൾ ചലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ ലുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. മൂന്നോ നാലോ തവണ മാറ്റിയതാണ് ഈ ലുക്ക്. മാത്രമല്ല കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ബോഡി സ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ആദ്യം ഒരല്പം വണ്ണം കുറഞ്ഞു തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോഡി സ്യൂട്ട് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ രാധികാ മാം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരല്പം കൂടി തടി തോന്നുന്നതാണ് പവനത്തായ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് നല്ലത് എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കഥാപാത്രത്തെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്.

രാധിക ശരത്കുമാറിനെപ്പോലൊരു സീനിയർ നടി ഇത്രയും സങ്കീർണമായ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നോ?

ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് രാധിക ശരത് കുമാറിന് ഈ മേക്കപ്പ് കാരണം പ്രത്യേകം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. കരണം മികച്ച ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന വളരെ പ്രഫഷണലായ ആക്ടർ ആണ് അവർ. പക്ഷേ, ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അവർക്ക് ഏറെ പ്രയാസം നേരിട്ടത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലായിരുന്നു.

സിനിമയിലെ ആ പ്രശസ്തമായ കിണർ സീൻ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. കയറ്റിറക്കങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, നിരപ്പല്ലാത്ത ഒരു വഴിയേ വേണം അവിടെയെത്താൻ. അന്ന് മാമിന് കാലിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ഭാരമുള്ള ബോഡി സ്യൂട്ടും ധരിച്ച് ആ കഠിനമായ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുക എന്നത് അവർക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. കാരണം നേരായ പ്രതലത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. വല്ലാത്ത ഒരു ടെറൈൻ ആണ് അവിടെ.

vijeesh vijayan
വിജീഷ് വിജയനും സംഘവും രാധികയ്ക്ക് ഒപ്പം (Special Arrangement)

സെറ്റിൽ രാധിക മാമുമായുള്ള താങ്കളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു?

വർക്ക് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഞാൻ മാമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്നോട് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അധികം സംസാരിക്കുകയോ പ്രശംസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതമല്ല അവർക്ക്. അവരുടെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവുമൊക്കെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർ ഒന്ന് ചിരിക്കും. എന്നാൽ പിന്നീട് സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ അവർ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ വല്ലാതെ സന്തോഷം തോന്നി. ഒരു തവണ പോലും അവർ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് എനിക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്.

പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലുകൾ ചർമത്തിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ?


ആൽക്കഹോൾ പോലുള്ള പ്രോഡക്ടുകൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സോൾവെന്റ് പോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ടുകളുടെ ഉപയോഗം കണ്ണിന് നല്ല എരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും രാധിക മാമിന് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും സിലിക്കണും ആൽക്കഹോളും മറ്റു മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരിക്കൽപോലും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാധിക ശരത് കുമാർ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

vijeesh vijayan
വിജീഷ് വിജയനും രാധികയും ശിവകാര്‍ത്തികേയനും (Special Arrangement)
കമൽഹാസൻ താങ്കളുടെ വർക്കിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത്?


അതൊരു സ്വപ്നതുല്യമായ അനുഭവമായിരുന്നു. 'തായ്ക്കിഴവി'യുടെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് രാധിക മാം എൻ്റെ വർക്കുകളുടെ ഫോട്ടോയെടുത്ത് കമൽ സാറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ രാജാവാണ് കമൽ സാർ. അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സിനിമയുടെ പ്രീമിയർ ഷോയ്ക്ക് സംവിധായകൻ ശിവ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കമൽ സാർ വരുന്നുണ്ടെന്ന സർപ്രൈസ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. സിനിമയുടെ ഇൻ്റർവൽ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിയേറ്ററിലെ പ്രത്യേക ക്യാബിനിൽ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലുകളെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ചില പുതിയ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരികയും ചെയ്തു. ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണ്.

vijeesh vijayan
കമല്‍ ഹാസനൊപ്പം (Special Arrangement)

സിനിമാ കരിയറിലെ താങ്കളുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

2021-ൽ വിക്രം ശ്രീധർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബർത്ത് മാർക്ക്' എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയിൽ നായികയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗർഭിണിയുടെ വയർ (6 മാസവും 9 മാസവും) പ്രോസ്തെറ്റിക്കിൽ തയ്യാറാക്കി നൽകി. അതൊരു പാക്കേജ് പോലെ ചെയ്തെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ചെയ്ത ആ സിനിമയെ എൻ്റെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അതുപോലെതന്നെ ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ സിലിക്കിണിൽ പ്രത്യേകം ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. നിരണയായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ചത്.

vijeesh vijayan
സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോസ്തെറ്റിക് ബെല്ലി (Special Arrangement)
സിനിമയിൽ ഒരു ഇടവേള വന്നപ്പോൾ താങ്കൾ സ്കൾപ്ച്ചർ നിർമാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞല്ലോ?

കുറച്ചുനാൾ വർക്കുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പ്രശസ്ത കലാസംവിധായകൻ തോട്ട ധരണി സാറാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. അദ്ദേഹം വഴിയാണ് തെലുങ്ക് സൂപ്പർതാരം നാഗാർജുന സാറിVdJz കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ അന്നപൂർണ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇതിഹാസ താരം എഎൻആറിVdJz (അക്കിനേനി നാഗേശ്വര റാവു) ഒരു പ്രതിമ നിർcfക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. നാഗാർജുന സാറിVdJz സഹോദരി സുശീല മാമും സുപ്രീയയുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ആദ്യം എ എൻ ആർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഞാൻ ത്രീഡിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടു. എഎൻആറിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എനിക്ക് റഫറൻസ് ആയി ലഭിച്ചത്. ആ ഫോട്ടോ ഒരു പെയിൻ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൂം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ മുഖത്തെ ഡീറ്റെയിലുകൾ ഒന്നും വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ലഭിച്ച ഫോട്ടോയിൽ ഉള്ള പ്രായത്തിൽ എഎൻആർ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ ഞാൻ തുടർച്ചയായി കണ്ടു. അതിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും 3ഡി യിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും. ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ജോലികൾ പൂർത്തിയായത്. ത്രീഡിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച രൂപത്തെ പിന്നീട് ഞാൻ ത്രീഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ശേഷം ക്ലെ ഉപയോഗിച്ച് മോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിന്മേലാണ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

vijeesh vijayan
എഎന്‍ആര്‍ അന്നപൂര്‍ണ സ്റ്റുഡിയോ ഹൈദരാബാദ് (Special Arrangement)
രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനം. അനാച്ഛാദനത്തിന്റെ തലേദിവസം വരെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. അനാച്ഛാദനത്തിൻ്റെ തലേദിവസമാണ് നാഗാർജുന സാർ പ്രതിമ കാണാനായി എത്തിയത്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ പ്രതിമ മൂടി വച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായി ഞങ്ങൾ മൂടി അഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം കണ്ടു കൊള്ളാം. വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. മാത്രമല്ല വർക്കുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഫോട്ടോകളിലൂടെയും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞും അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല നന്നായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വിസ്മയ സംവിധായകൻ എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ 'വാരണാസി' എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്?

എസ് എസ് രാജമൗലി സാറിന് നിരവധി തവണ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിലുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രാജമൗലി സാറിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ എമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ അഭിമന്യു സിങ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ മോഹൻലാലിൻ്റെയും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയും കഥാപാത്രം കീഴ്പ്പെടുത്തി ഒരു ചെളിയും വെള്ളവും നിറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് താഴ്ത്തുന്ന രംഗമുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന അഭിമന്യു സിങ്ങിൻ്റെ മുഖം പ്രോസ്തെറ്റിക്കിൽ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഡ്യൂപ്പിൻ്റെ മുഖത്ത് പിടിപ്പിച്ചതാണ്. അന്ന് ആ വർക്ക് കണ്ട് നടൻ പൃഥ്വിരാജിന് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നെ പേഴ്സണലായി പൃഥ്വിരാജ് സാറിന് പരിചയമില്ലായെങ്കിലും എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എസ് എസ് രാജമൗലി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നാണ് രാജമൗലി സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽനിന്ന് എനിക്ക് കോൾ വരുന്നത്. തായ് കിഴവി എന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞവർഷം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് പൂർത്തിയായത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വാരണാസിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം നവംബർ മാസം വരെ ആ ചിത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
vijeesh vijayan
രാധിക ശരത് കുമാറും വിജീഷ് വിജയനും (Special Arrangement)
രാജമൗലി എന്ന സംവിധായകനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയതെന്താണ്?


നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ വളരെ വിശദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്ന സ്വഭാവം എസ് എസ് രാജമൗലി സാറിന് ഇല്ല. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുതരിക. ബാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡീറ്റൈൽ ആയി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. വളരെ സൗമ്യനായി കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എസ് എസ് രാജമൗലി. പക്ഷേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യത ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വർക്ക് ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചിരി കാണുമ്പോൾ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്.

vijeesh vijayan
വിജീഷ് വിജയനും സംഘവും രാധികയ്ക്കും ശിവകാര്‍ത്തികേയനും ഒപ്പം (Special Arrangement)
ഒരു തുടക്കക്കാരന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ വാരണാസി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വിജീഷ് വിജയന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച തായ് ക്കിഴവി എന്ന ചിത്രം ചരിത്രവിജയം നേടി മുന്നേറുന്നു.

