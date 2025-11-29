ETV Bharat / entertainment

"ജിതിന്‍ എന്‍റെ കൈയ്യും കാലും കെട്ടിക്കളഞ്ഞു"; മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഭയങ്കര ഈസിയെന്ന് വിനായകന്‍

മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന ജിതിന്‍ കെ ജോസ് ചിത്രമാണ് കളങ്കാവല്‍. ഡിസംബര്‍ 5നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. കളങ്കാവലിലെ വേഷം തന്‍റെ ജന്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണെന്ന് വിനായകന്‍.

Vinayakan about Mammootty (Video screenshot)
മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'കളങ്കാവല്‍'. ജിതിന്‍ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം ഡിസംബര്‍ 5നാണ് റിലീസിനെത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് വിനായകന്‍.

'കളങ്കാവലി'ലെ വേഷം തന്‍റെ ജന്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണെന്നാണ് വിനായകന്‍ പറയുന്നത്. "രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് പ്രധാനമായും. ഒന്ന് ഞാനും ഒന്ന് മമ്മൂട്ടി സാറും. അതൊക്കെ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്.

മമ്മൂക്ക തന്നെ പറയുന്നു വിനായകനെ വെച്ച് ചെയ്യിക്കുക എന്ന്, ജന്മത്തിലെ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം," വിനായകന്‍ പറഞ്ഞു. സിനിമയില്‍ വിനായകന്‍ നായകനാണോ വില്ലനാണോ എന്ന ചോദ്യത്തോടും നടന്‍ പ്രതികരിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടേതും വ്യത്യസ്‌ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. രണ്ടു പേരുടെയും സ്വഭാവം ഒന്നാണ്. സര്‍ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് സാറിന്‍റേതായ സത്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാന്‍ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് എന്‍റേതായ സത്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനൊരു സിസ്‌റ്റത്തിന്‍റെ ആളാണ്. മറ്റേത് ഒരു ഫ്രീഡത്തിന്‍റെ എക്‌ട്രീം വേരിയേഷനാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് അവിടുന്ന് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ്," വിനായകന്‍ പറഞ്ഞു.

വിനായകന്‍റെ 30 വര്‍ഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തില്‍ ഒരു പ്രോപ്പര്‍ വിനായകന്‍ സിഗ്‌നേച്ചര്‍ ഉള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. കളങ്കാവലിലെ ഈ കഥാപാത്രവും അത്തരത്തില്‍ ഉള്ളതാണോ എന്ന ചോദ്യത്തോടും നടന്‍ പ്രതികരിച്ചു. "അല്ല, വിനായകന്‍റെ കൈയ്യും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിക്കളഞ്ഞു ജിതിന്‍. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ചേട്ടാ.. ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്‌താല്‍ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യും കാലുമൊക്കെ കെട്ടി. രണ്ട് മൂന്ന് ഷോട്ടിലൊക്കെ ചേട്ടാ കൈ കെട്ടിക്കോ, കാല് കെട്ടിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ലൗഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്‍റെ വിശ്വാസം," നടന്‍ വ്യക്‌തമാക്കി.

വിനായകന്‍റെ പുതിയ സിഗ്‌നേച്ചര്‍ ഈ സിനിമയില്‍ വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടും നടന്‍ പ്രതികരിച്ചു. "ചിലതില്‍ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ആയിട്ട് വരും. ചിലതില്‍ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വരും. ഇതിലെനിക്ക് സൗണ്ട് ഔട്ടും എന്‍റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിന്‍റെ ഔട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതെനിക്ക് പടം ചെയ്‌തപ്പോള്‍ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ലൗഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാന്‍ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. എന്‍റെ വിശ്വാസമാണ് അത്. പക്ഷേ പിടിച്ച് നിര്‍ത്തി അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്‍പം സ്‌ട്രെയിന്‍ ആണ്. അപ്പോള്‍ അത് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവമേ," വിനായകന്‍ പറഞ്ഞു.

സിനിമയില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചും വിനായകന്‍ സംസാരിച്ചു. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാണ് നടന്‍ പറയുന്നത്. "ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പുള്ളിയായിട്ട് വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍. പുറത്തെ ആള്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത് അല്ല, അദ്ദേഹവുമായി ഒരു പടം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. സര്‍ സൂപ്പര്‍ സീനിയര്‍ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം. എനിക്ക് നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു സാറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാന്‍. സാറിന് അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. സര്‍ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഞാനൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സര്‍ വന്ന ശേഷം ഡയലോഗ് കുറേയൊക്കെ മാറി, സര്‍ ചെയ്‌ത് നല്ല അനുഭവം ഉള്ള ആണാണല്ലോ. അതെനിക്ക് വളരെ അധികം ഗുണം ചെയ്‌തു. അത്രയൊന്നും പറയേണ്ട, അല്ലെങ്കില്‍ ഇത്രയും പറഞ്ഞാല്‍ മതി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഡയലോഗ് പറയാനാണ് സര്‍ എന്നെ കൂടുതല്‍ സഹായിച്ചത്," വിനായകന്‍ പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

