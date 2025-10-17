"പ്രേമമാണ് വഴിത്തിരിവ്, അഭിനയം എൻ്റെ തൊഴിലാണ്": വിനയ് ഫോർട്ട് മനസ് തുറക്കുന്നു

ETV Bharat / entertainment

പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് പോസ്റ്റർ, വിനയ് ഫോർട്ട് (Etv Bharat)
ലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച യുവതാരം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വിനയ് ഫോർട്ട് എന്ന ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ. പെരുമാനി, സംശയം, തമാശ, മാലിക്, ചുരുളി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ വിനയൻ്റെ പ്രകടനം മലയാള സിനിമയിലെ സീനിയർ താരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളോട് പോലും ചേർത്തു നിർത്താവുന്നതാണ്.

ഷറഫുദ്ദീനും വിനയ് ഫോർട്ടും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് സിനിമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. മികച്ച പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായം നേടുന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് വിനയ് ഫോർട്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.

ഷറഫുദ്ദീനും താനും മൂന്നുനാല് സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയത് സംശയം എന്ന ചിത്രമാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ മികച്ചതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വരുന്ന ചിത്രമാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നതിൽ ഉപരി അടുത്ത സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസരമായാണ് താൻ പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ നോക്കി കണ്ടത്. ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതും ഷറഫുദ്ദീൻ തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നിർമിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മളും ഭാഗമാകുന്നു എന്ന സന്തോഷം വേറെ. ചുരുളിയിലോ, തമാശയിലോ, സംശയത്തിലോ, മാലികിലോ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളുമായി പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിലെ കഥാപാത്രത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.

തിരക്കഥയിൽ എഴുതി വച്ചതിലുപരി കാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ തൻ്റെയും ഷറഫുദ്ദീൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിയ ആദ്യ വിവരണത്തിൽ തിരക്കഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കഥാപാത്രത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് വികസിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. കരിയറിൽ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ചുരുക്കത്തിൽ മാത്രമേ സാധിക്കാറുള്ളൂ. ഓൺ സ്ക്രീൻ ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അഭിനേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ഉറപ്പായും മികച്ചതായിരിക്കണം.

തന്നെയും ഷറഫുദ്ദീനെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തമാശകൾ പറയാറുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ കൗണ്ടറുകൾ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ വിഷയം ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ കാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അക്കാര്യം ചെയ്യാൻ കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പമായി. പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന സിനിമയിലെ തൻ്റെയും ഷറഫുദ്ദീൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്കൂൾ കാലം മുതൽ ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചവരാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പ്രണയം തോന്നുന്നു. രണ്ടുപേരും ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പിന്തുടരുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള സീനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തിരക്കഥയ്ക്ക് മേലെ തന്നേയും ഷറഫിനെയും പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചിലതൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തിരശ്ശീലയ്ക്കു മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഒരു നടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് അഭിനേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ സീനുകൾ കൂടുതൽ മനോഹരമാകും. ദിലീപ്-ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മോഹൻലാൽ-ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

തന്നെയും ഷറഫിനെയും അത്തരമൊരു കൂട്ടുകെട്ടുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എങ്കിലും എക്കാലവും വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോർമുല പിന്തുടരുകയാണ് തങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷറഫുദ്ദീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ആഴത്തിലുള്ളതാകുന്നത്. ഒരു അഭിനേതാവിന് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയ അന്തരീക്ഷമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.

പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ എപ്പോഴും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതും ഫൺ മൂഡിലുള്ളതും ആക്കി തീർക്കാൻ സംവിധായകൻ അടക്കമുള്ളവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് നൽകിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ സീനും ചർച്ചചെയ്ത് മികച്ചതാക്കി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നൽകി മുന്നേറിയപ്പോൾ നൽകിയ ഡേറ്റിനെക്കാളും ദിവസങ്ങൾ തനിക്ക് ആ സെറ്റിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. അത്രയും മനോഹരമായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷവും ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്താഗതിയുമുള്ള സെറ്റ് ആയിരുന്നു പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിൻ്റേത്.

പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ മുൻപ് ചെയ്ത സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിനുമുമ്പ് താൻ അഭിനയിച്ചത് സംശയം എന്ന സിനിമയായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി അക്കാഡമിക്കൽ ആയി സമീപിക്കേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്. ഓരോ ചലനവും സംഭാഷണവും കൃത്യമായി അളന്നു മുറിച്ച് വേണം കാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ. പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അക്കാദമിക്കൽ സമീപനത്തിനും തങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.

തിയറ്ററിൽ ഈ സിനിമ ഓടണം. ആഘോഷപൂർവം ഈ സിനിമ കണ്ടു ജനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻ്റും സന്തോഷവും നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിനയ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ സിനിമയിൽ താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രത്യേക ലെയറുകളോ ബാക്ക് സ്റ്റോറിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന നിമിഷം ആ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കണം, സന്തോഷിപ്പിക്കണം, ചിരിപ്പിക്കണം, അത്രമാത്രം.

ലോജിക് ഒന്നും നോക്കാതെ ആർത്തുല്ലസിച്ച് കണ്ടുറങ്ങാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്. ആട്ടം, ചുരുളി, തമാശ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാണല്ലോ. അഭിനയിക്കാനുള്ള അഭിനിവേശം എന്നൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയൊരു പരിപാടി പിടിച്ചിട്ടാണ് താൻ സിനിമകളെ സമീപിക്കാറുള്ളത്. സിനിമയുടെ ബിസിനസ്, കൊമേഴ്സ്യൽ വശം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് താൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാറില്ല.

തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിയേറ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന ഘടകം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. മേൽപറഞ്ഞ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ തേടി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നാച്ചുറലായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറയുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ തേടിവരുന്ന സിനിമകളിൽ മികച്ചത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എക്കാലത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നല്ല സിനിമകൾ തേടിവരുന്നു, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന രീതി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. രൂപമാറ്റം നടത്തി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പെരുമാനി എന്ന സിനിമയുടെ കാര്യം എടുക്കാം. തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ മജു ആണ് ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ആ സിനിമയിലെ തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. തനിക്ക് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സംവിധായകൻ്റെ ഇത്തരം ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രം മതിയാകും. എന്നാൽ സ്വയം കഥാപാത്രമായി മാറാനുള്ള പ്രോസസ് വേറെയാണ്. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലവട്ടം അത് വായിക്കും. മൂന്നുനാലു പ്രാവശ്യം വായിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തിരക്കഥയുമായി നമുക്ക് അദൃശ്യമായ ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കും.

അപ്പോഴേക്കും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്പാർക്ക് തന്നിലേക്ക് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ അംഗചലനങ്ങൾ എപ്രകാരം, അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെപ്പതുക്കെ മനസിൽ രൂപപ്പെടും. സംവിധായകൻ്റെയും അഭിനേതാവിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപോലെ മികച്ചതാകുമ്പോൾ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 20 വർഷമായി താൻ നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിലിം സ്കൂൾ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനസ്സിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഒക്കെ ഒരല്പം ഈസി പ്രോസസ് ആണ്.

വിനയ് ഫോർട്ട് എന്ന നടൻ സ്വയം വഴിത്തിരിവായി ചിന്തിക്കുന്ന സിനിമ ഏതാണ്. ആദ്യ സിനിമയായ ഋതു, രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ അപൂർവരാഗം. രണ്ടു സിനിമകളിലും മികച്ച തുടക്കം തന്നെയാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ വിനയ് ഫോർട്ട് എന്ന നടനെ മലയാള സിനിമയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രേമം എന്ന സിനിമ തന്നെയാണ്. ആ സിനിമയിലെ ജാവ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന ഡയലോഗ് നൽകിയ മൈലേജ് ചെറുതൊന്നുമല്ല.

പ്രേമം എന്ന സിനിമയുടെ വലിപ്പം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിജയം തന്നെയാണ് തന്നെയും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയത്. ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നിയ സിനിമ. ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ സംശയങ്ങൾ തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. സെൻസബിളായ ഒരു ഫിലിമേക്കറും മികച്ച ഒരു തിരക്കഥയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെപ്പോലുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാകും. ഏതുതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിലെ നടന് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവമുണ്ടാകും.

അതിന് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നത് നല്ല സംവിധായകരാണ്. അവരുടെ പിന്തുണയാണ് തങ്ങൾക്കും നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓരോ സിനിമയും ചലഞ്ച് ആണ്. ചലഞ്ചിങ് മനോഭാവത്തോടുകൂടി കഥാപാത്രങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അർഥവത്താകുന്നതും. കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒരു സിനിമയും കഥാപാത്രവും മികച്ചതാകുന്നത് നല്ല തിരക്കഥയുടെയും നല്ല സംവിധായകൻ്റെയും കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലത്തിലാണ്.

ഇതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ചില സിനിമകൾ മോശമാകുന്നത്. മികച്ച നടന്മാർ പോലും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. 2021ലെ ഫിലിമോഗ്രാഫി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണല്ലോ. മാലിക്ക്, ചുരുളി, കനകം കാമിനി കലഹം. അങ്ങനെ കരിയറിലെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെയും ഒരുമിച്ച്. 2021ൽ താൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ ഒക്കെ തന്നെയും (ചുരുളി അടക്കം) മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകരുടേതാണ്. തിരക്കഥ മനസ്സിലാക്കി സംവിധായകൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാമറയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ മാത്രം മതി.

ഈ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം ഒരേ സമയമാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത്. ഇപ്പോൾ ചുരുളി എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും അതേ വർഷം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻകുമാർ ഫാൻസ് എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ല. ചുരുളിയിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് കഥാപാത്രം ആണെങ്കിൽ മോഹൻകുമാർ ഫാൻസിൽ നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഹാസ്യവും കലർന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി തോന്നിയതിന് പ്രധാന കാരണം സംവിധായകരുടെ കഴിവ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും 2021 തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ വർഷം കൂടിയാണ്.

ചുരുളി, കനകം കാമിനി കലഹം എന്നീ സിനിമകൾ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. ആ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്താതെ പോയത് വലിയ നഷ്ടമായി കരുതുകയാണ്. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിയേറ്റർ വിജയങ്ങളാണ് പ്രാധാന്യം. ചുരുളി, കനകം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഒടിടിയിലൂടെ റിലീസ് ആയത് ഒരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വല്ലാതെ ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്തു. ആ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ വലിയ സിനിമകൾ തേടിയെത്തുമായിരുന്നു.

തൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചേനെ. അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടബോധം മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും സിനിമകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയതിൽ സന്തോഷം. അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിനോടൊപ്പം ചുരുളി വിമർശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭയന്നോ? താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചുരുളി. ഒരിക്കലും ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ വിമർശനങ്ങൾ താൻ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

സജീവ നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള, പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പശ്ചാത്തലമുള്ള തന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആര് ഏറ്റെടുക്കാനാണ്. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ എന്നു പറയുന്നത് ഒരു കഥ പറച്ചിൽ മാത്രമാണ്. ആ കഥ കൃത്യമായി പറയുന്നതിന് സംവിധായകൻ നിർദേശിക്കുന്ന ഏത് അറ്റം വരെയും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ താൻ പോകും. ഈ സിനിമയിൽ മോശം ഭാഷകൾ എന്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത സംവിധായകനുണ്ട്.

ചുരുളി ഏതോ ഒരാൾ ചെയ്ത സിനിമയല്ല. ആ സംവിധായകൻ്റെ പേര് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ എന്തുപറഞ്ഞാലും അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. താനൊരു നടനാണ്, അഭിനയം തൻ്റെ തൊഴിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സിനിമയിൽ മോശം വാക്കുകൾ ഉണ്ട്, താൻ അത് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് താൻ അത്തരം ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞത് മോശമായിപ്പോയി എന്നൊന്നും താൻ അഭിപ്രായപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ റിഗ്രെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുമല്ല താൻ. മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന, ചെരിഷ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ചുരുളി.

സിനിമകളിൽ സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ അനാവശ്യ കൈകടത്തൽ. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ വസ്തുതയാണ് അത്. ഒരു കലാസൃഷ്ടി സമൂഹത്തിന് എന്ത് നൽകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണക്കുറവ് ഇവിടെ കൃത്യമായി ഉണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൽ ആർട്ട് എന്നൊരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. സിനിമയോ, സംഗീതമോ, ചിത്രരചനയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യ ഘടകം ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ അതില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഭീകരമാണ്.

ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇവിടെ പലർക്കും ഇല്ല. ആർട്ടിന് ഏത് രീതിയിൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയില്ല എന്നാണ് തൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇത്തരം അറിവില്ലായ്മകളാണ് തടസവാദങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു രൂപമാണ് സെൻസർ ബോർഡ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ കാണട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്.

ഒരു സംവിധായകൻ്റെയോ എഴുത്തുകാരൻ്റെയോ കൈകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഇവിടെ എല്ലാത്തരം സൃഷ്ടികളും കടന്നുവരട്ടെ. തങ്ങൾ ഒരു പലചരക്ക് കടയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണല്ലോ വാങ്ങുന്നത്. ഒരു സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയം, ആശയം ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ സിനിമ കാണേണ്ട. ജനങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ചില ആശയത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്ന സിനിമകൾ മോശമാണെന്ന അഭിപ്രായം തനിക്കില്ല.

സ്വയം വിമർശിക്കാറുണ്ടോ. സ്വന്തം സിനിമകൾ കാണാറില്ല. വീണ്ടും കണ്ടാൽ തന്നെ പരമാവധി ഒരു പ്രാവശ്യം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അമ്മയോടൊപ്പം ഒക്കെ ഇരുന്ന് ടിവിയിൽ വരുമ്പോൾ കാണും. താൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ പ്രകടനത്തിലെ പോരായ്മകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിൽ വരിക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൻ്റെ സിനിമകൾ താൻ കാണാറില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ തൻ്റെ കലാപ്രകടനത്തെ അങ്ങനെയൊരു രീതിയിൽ താൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.

ജീവിതത്തിൽ സിനിമകൾ കാണുന്നത് തന്നെ കുറവാണ്. താൻ ഒരു സിനിമ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആകും എന്ന വസ്തുതയെ മുൻനിർത്തിയായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാം എന്ന കാര്യമാകും താൻ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക. വിനയ് ഫോർട്ട് പ്രതികരിച്ചു.

