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ഭാവപ്പകർച്ചയുടെ 'ഭാഗ്യ താരം'; 18 വർഷങ്ങൾ, മലയാള സിനിമയിൽ വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ അവിസ്‌മരണീയ പ്രയാണം

18 വർഷത്തെ കരിയറിൽ 80-ലധികം സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ട അദ്ദേഹം കഥാപാത്രങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ നിരന്തരം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.

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വിനയ് ഫോർട്ട്‌ (Instagram@vinayforrt)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2026 at 2:25 PM IST

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അക്കി വിനായക്

പെരുമാനി, സംശയം, തമാശ, മാലിക്, ആട്ടം തുടങ്ങി വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ വ്യത്യസ്‌ത കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആലോചിച്ചാൽ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ നീളും. ഒരുപക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യസ്‌ത കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വിനയ്. സീനിയർ താരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിനോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും നിസംശയം ചേർത്തുവയ്ക്കാം.

വില്ലനാകാനും നായകനാകാനും കോമഡി നടനാകാനും നിമിഷനേരത്തിൻ്റെ ഭാവപ്പകർച്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഇന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗ്യ താരം എന്ന വിളിപ്പേരും വിനയ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിനയ് ഫോർട്ട്‌ ഒരു ചെറിയ വേഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാലും ആ സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ നിർമ്മാതാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഇരട്ടിയാണെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംസാരം. ഇപ്പോൾ തീയറ്ററുകളിൽ തുടരുന്ന 'ബത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്', കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്‌ടീവ്' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ അതിനുദാഹരണമാണ്.

VINAY FORRT PREMAM DIALOGUE VINAY FORRT BETHLEHEM KUDUMBAYUNIT VINAY FORRT CINEMA JOURNEY VINAY FORRT MOVIES LIST
വിനയ് ഫോർട്ട്‌ (Instagram@vinayforrt)

ഋതുവിലൂടെ തുടക്കം, അപൂർവ രാഗത്തിലൂടെ ഉറച്ച ചുവടുകൾ

ഏകദേശം 18 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ശ്യാമപ്രസാദ് പുതുമുഖങ്ങളെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി 'ഋതു' എന്നൊരു ചിത്രം ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. നിഷാൻ, ആസിഫ് അലി, റിമ കല്ലിങ്കൽ, വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നിവരായിരുന്നു അതിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. സിനിമ വലിയ വിജയമായില്ലെങ്കിലും അതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച അഭിനേതാക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരുന്നു.

നാലുപേരും മലയാള സിനിമയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി മാറി. ആസിഫ് അലി സൂപ്പർതാരമായി. നിഷാന് തുടക്കകാലത്ത് ലഭിച്ച വലിയ അവസരങ്ങൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. റിമ കല്ലിങ്കൽ മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര നായികയായി മാറി. 'ഋതു' എന്ന ചിത്രത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള സ്വവർഗ അനുരാഗിയായ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വേഷത്തിലൂടെ വിനയും മലയാള സിനിമയിൽ ചുവടുറപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് പുറത്തിറങ്ങിയ 'അപൂർവ രാഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് "ഇവൻ കൊള്ളാമല്ലോ" എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങി. ഡ്രാമ സ്‌കൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനയ് ഫോർട്ടിന് അഭിനയജീവിതത്തിൽ വളരാൻ അധികസമയം വേണ്ടിവന്നില്ല.

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കഥാപാത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആത്മാർത്ഥത

"തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിയേറ്റീവ് സാറ്റിസ്‌ഫാക്ഷൻ എന്ന ഘടകം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ തേടി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നാച്ചുറലായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറയുമല്ലോ. നമ്മളെ തേടിവരുന്ന സിനിമകളിൽ മികച്ചത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എക്കാലത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്." അദ്ദേഹം ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

VINAY FORRT PREMAM DIALOGUE VINAY FORRT BETHLEHEM KUDUMBAYUNIT VINAY FORRT CINEMA JOURNEY VINAY FORRT MOVIES LIST
വിനയ് ഫോർട്ട്‌ (ETV Bharat)

നല്ല സിനിമകൾ തേടിവരുന്നു, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന രീതി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വിനയ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. രൂപമാറ്റം നടത്തി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നണമെന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷം.

ഫിലിം സ്‌കൂൾ പശ്ചാത്തലവും ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ഡയലോഗുകളും

20 വർഷമായി താൻ നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫിലിം സ്‌കൂൾ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനസിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ ഒരല്‌പം ഈസി പ്രോസസ് ആണ്. ഫിലിം മേക്കറിനെയും തിരക്കഥയേയും ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നടൻ കൂടിയാണ് വിനയ്. അതിലൂടെ ഏത് ചലഞ്ചിങ് ആയ കാര്യവും ഈസിയാക്കുന്നു. 'പ്രേമം' എന്ന സിനിമയിൽ അത്തരമൊരു വിശ്വാസമാണ് വിനയ് ഫോർട്ടിനെ തുണച്ചത്.

"ജാവ സിമ്പിൾ ആണ്" എന്ന ഡയലോഗ് ഇന്നും ജനങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൊതുവേ തൊണ്ണൂറുകളിലെ സിനിമകളിലെ ഹിറ്റ് ഡയലോഗുകളാണ് ഇന്നും മലയാളികൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ കാലഘട്ട സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയലോഗ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റേത് തന്നെയാണ്.

ഒരുപോലെ അതിശയിപ്പിച്ച ഫിലിമോഗ്രാഫി

മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യ താരമെന്ന് വിനയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം ഇത്രയധികം സീനിയർ സംവിധായകരുടെയും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെയും സിനിമകളുടെ ഭാഗമായ മറ്റൊരു നടൻ അടുത്തകാലത്ത് മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 2021 വർഷം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ചുരുളി, കനകം കാമിനി കലഹം, മാലിക് അങ്ങനെ പോകുന്നു ലിസ്റ്റ്. ഈ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകപ്രീതി അർജ്ജിച്ചതുമാണ്.

ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഈ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം ഒരേ സമയം ചിത്രീകരിച്ചതാണ് എന്നതാണ്. 'മോഹൻകുമാർ ഫാൻസ്' എന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും, 'ചുരുളി' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും ഏകദേശം സമാന സമയത്ത് തന്നെയാണ് വിനയ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും തമ്മിൽ രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ യാതൊരു സാമ്യതകളും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് വിനയ്യോട് ചോദിച്ചാൽ, "തിരക്കഥ മനസ്സിലാക്കി സംവിധായകനെ വിശ്വസിച്ച് ക്യാമറക്കു മുന്നിൽ നിന്നാൽ മാത്രം മതി" എന്ന മറുപടിയാകും അദ്ദേഹം പറയുക.

ഒടിടി റിലീസുകളും ഒരു കലാകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും

ചുരുളി, കനകം കാമിനി കലഹം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്‌തത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിലൂടെ തന്നിലെ നടന് ഒരു ബാക് ഫയർ ഉണ്ടായതായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ആ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് തേടിയെത്തിയേനെ. കഥാപാത്രങ്ങൾ വാരിവലിച്ചു ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല. ചെയ്യുന്ന നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം.

അത്തരമൊരു ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ തനിക്ക് മാനസികമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് അധികം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇനി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെയ്‌ത കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറ്റബോധം തോന്നാത്തത് തന്നെയാണ് വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മികവ്. ചുരുളി എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് പലതരം വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അതൊന്നും അദ്ദേഹം കാര്യമാക്കിയില്ല. കലാകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള വ്യക്തിയാണ് വിനയ്. കലാകാരൻ്റെ കൈകൾക്ക് പൂച്ചങ്ങലയിടുന്ന യാതൊരു പ്രവണതയും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. കൃത്യമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുള്ള നടനാണ് അദ്ദേഹം.

ടീം പ്ലെയറും ഭാവി പ്രോജക്‌ടുകളും

'ബദലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അലക്‌സ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ കൈയ്യടി നേടുകയാണ് വിനയ്. പൊന്നിൻ കുടത്തിന് എന്തിന് പൊട്ട് എന്ന് ചോദിക്കും പോലെ സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി, ചലച്ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖവും ഉണ്ടാകും. ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയിൽ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണത്. 'ആട്ടം' അടക്കമുള്ള വലിയ ആശയം പറഞ്ഞ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും, കുഞ്ഞു സിനിമകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വിനയ് ഫോർട്ടിന് നന്നായി അറിയാം. സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകണം.

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വിനയ് ഫോർട്ട്‌ (ETV Bharat)

വിസിബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു സിനിമയിലെ ചെറിയ കഥാപാത്രം പോലും പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അത് അഭിനേതാവിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. തന്നിലെ ആക്‌ടറിനെ ഒരു 'തീം പ്ലെയർ' എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുക ഏതൊരു കൂട്ടത്തിലും ഫിറ്റ്‌ ആകുന്ന പ്ലെയർ. നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു കല്ലുകടി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ പകുതി ഓക്കെ, ബാക്കി സംവിധായകരുടെ കൈകളിൽ എന്നാണ് വിനയ് പറയുന്നത്. നിലവിൽ ടോവിനോ തോമസ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറയിലാണ് അദ്ദേഹം.

ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം 'അയാം ഗെയിമിലും' വിനയ്യുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ സംവിധായകരുടെയും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെയും മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ആക്ടർ 'ഭാഗ്യ താരം' എന്ന് നിരവധി തവണ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കരിയറിൽ 18 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ 80-ലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അടുത്തൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ ലിസ്റ്റ് നൂറിലേക്ക് എത്തും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതിൽ എടുത്തുപറയാവുന്ന 50-ലധികം കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് വിനയ് ഫോർട്ട് എന്ന നടൻ്റെ വിജയം.

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