ഗോത്രവര്ഗക്കാരുടെ മണ്ണും മനസും അറിഞ്ഞ ചിത്രം! വിജീഷ് മണിയുടെ 'അട്ടപ്പാടി' ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക്
57-ാമത് ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ (IFFI) ഇന്ത്യൻ പനോരമ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 10:39 AM IST
ഗോത്ര ഭാഷകളിൽ സിനിമകൾ ഒരുക്കി നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും, ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ വിജീഷ് മണിയുടെ അട്ടപ്പാടി- ദിവാലി ഓഫ് ഡിവൈന് ഹീലീങ് ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക്.
അട്ടപ്പാടിയിലെ ഗോത്ര വൈദ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുക്കിയ ഡോക്യൂഫിക്ഷൻ സിനിമയാണ് ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നവംബര് 20 മുതല് 28 വരെയാണ് 57 ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള.
"അട്ടപ്പാടി താഴ്വരയിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ദൈവിക സാന്ത്വനമായ ഗോത്ര വൈദ്യ വിജ്ഞാനം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സിനിമ ഒരുക്കിട്ടുള്ളത് ," സംവിധായകന് വിജീഷ് മണി പറഞ്ഞു. സിനിമ ഈ മാസം 27 ന് ഗോവയിൽ ഇൻ്റർനാഷണല് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവെൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ( IFFI ) യിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
'അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹിലിങ്ങ്' എന്ന ഡോക്യുഫിക്ഷൻ സിനിമ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലെ അഹ്ളാദം അഗളി ഐ ടി ഡി പി ഓഫീസിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ചു.
ഐ ടി ഡി പി അസിസ്സ്റ്റന്റ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ എം കന്തസ്വാമി, അഗളി പഞ്ചായത്ത് അദ്ധ്യക്ഷൻ ഷിബു സിറിയക് ഷോളയൂർ, പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജി ഷാജു, സംവിധായകൻ വിജീഷ് മണി, അജിത്ത് ഷോളയൂർ, വഞ്ചിയമ്മ, വടുകിയമ്മ, കെ ശിവാനി എന്നിവർക്കൊപ്പം മറ്റു ഗോത്രകലാക്കാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് വിജീഷ് മണിയുടെ ചിത്രം ഇന്റര്നാഷണല് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് ഓഫ് ഇന്ത്യ ( IFFI ) ലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. "ഇരുള ഭാഷയിൽ ഒരുക്കിയ 'നേതാജി' എന്ന ചലച്ചിത്രം ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഡുഗ ഭാഷയിൽ ഒരുക്കിയ ചലച്ചിത്രം 2021ൽ ഓസ്കാറിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. മുഡുഗ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയ 'ആദിവാസി' എന്ന ചലച്ചിത്രം കേരള സമൂഹം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്.
വിജീഷ് മണിയുടെ സിനിമകളിലെ പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വിഷയങ്ങൾ മഖൻലാൽ ചതുർവേദി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധസംഘം പഠനവിഷയമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഗവേഷണപ്രബന്ധം യു.ജി.സി കെയർ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഗോകുലം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ഒമാൻ സംയുക്ത സഹകരണത്തിൽ കൂടിയാണ് ചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഒമാനി കവിയും, നടനുമായ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മെഹ്മൂദി, വിജീഷ് മണി, തങ്കരാജ് കട്ടെക്കാട്, മധുസുദനൻ, മുരുകൻ, അയ്യപ്പൻ, വടികിയമ്മ, നഞ്ചിയമ്മ, വഞ്ചിയമ്മ, ശിവാനി, കൃഷ്ണവേണി, ശെൽവി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം-ശരത്, കുമാർ, മുരുകേഷ്, ജിമോൻ ജോർജ്, എഡിറ്റിങ്ങ്-ബി ലെനിൻ,സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-ഗണേഷ് മാരാർ, തിരക്കഥ-അജിത് ഷോളയൂർ, ഗാനരചന- സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മെഹ്മൂദി,സംഗീതം- വിജിഷ് മണി, പശ്ചാത്തല സംഗീതം- മിഥുൻ മലയാളം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-റോജി പി.കുര്യൻ, ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ-രാമദാസ് അട്ടപ്പാടി. പി ആർ ഒ-എ എസ് ദിനേശ്.