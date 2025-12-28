'ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും' ജനനായകൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ വികാരഭരിതനായി വിജയ്
സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതിനാൽ 'ജനനായകൻ' തൻ്റെ അവസാന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്ന് വിജയ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
Published : December 28, 2025 at 2:14 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴകത്തിൻ്റെ ദളപതി വിജയുടെ അവസാന ചിത്രം ജനനായകൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഇന്നലെ മലേഷ്യയിൽ വച്ച് നടന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി മലേഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ ക്വാലാലംപൂരിലെ ബുക്കിറ്റ് ജലീൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ വികാരഭരിതനായാണ് വിജയ് സംസാരിച്ചത്.
"കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായി ആരാധകർ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. അടുത്ത 33 വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ അവർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അവസാന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചും സംഗീത പരിപാടിയും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്. വിശാലമായ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മണൽക്കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കുക എന്ന സ്വപ്നവുമായാണ് ഞാൻ സിനിമാ ലോകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ആരാധകർ അതിനെ ഒരു മനോഹരമായ കോട്ടയാക്കി മാറ്റി," തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സാക്ഷി നിർത്തി വിജയ് പറഞ്ഞു. തനിക്കുവേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ച ആരാധകർക്കായി സിനിമ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും വിജയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടാതെ വിജയ് ജനസാഗരവുമായി ഒരു ചെറു കഥയും പങ്കിട്ടു "ഈ നിമിഷം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാം. ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തൻ്റെ കുട ആ ഗർഭിണിക്ക് കൊടുത്തു. ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, 'നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ കുട ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകും?' ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മറുപടി പറഞ്ഞു, 'ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് കുട കൊടുക്കൂ.'
ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ മഴയത്ത് വിറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടു. അവൾ കുട അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. തുടർന്ന് വൃദ്ധൻ പൂക്കൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് കുട കൊടുത്തു. മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരുന്ന സ്കൂൾ യൂണിഫോമിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പൂക്കൾ വിൽക്കുന്നയാൾ അത് കൊടുത്തു. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ, തൻ്റെ മകൾ മഴ നനയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവളുടെ അച്ഛൻ ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു, പക്ഷേ മകൾ കുടയുമായി വീട്ടിലെത്തി. അവസാനം, തുടക്കത്തിൽ പരാമർശിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു. അതിനാൽ, നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ചെറിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചാൽ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും," വിജയ് പറഞ്ഞു, വിജയ് പറഞ്ഞ ഈ കഥ ജനം കരഘോേഷത്തോടയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിനിടെ വിജയ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും കൈവരുന്നു. വിജയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടിവികെ പാർട്ടിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരും വളണ്ടിയർമാരും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സജീവമായി നേരിടാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
വിജയ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതിനാൽ 'ജനനായകൻ' തൻ്റെ അവസാന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പൊങ്കൽ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി 9 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.
ജനനായകൻ്റെ സംവിധായകൻ എച്ച്. വിനോദ്, സംഗീതസംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ, നടിമാരായ പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മമിത ബൈജു, പ്രിയാമണി, നടന്മാരായ ബോബി ഡിയോൾ, പ്രകാശ് രാജ്, ഗാനരചയിതാവ് വിവേക്, ഗായകരായ അനുരാധ ശ്രീറാം, ആൻഡ്രിയ, സൈന്തവി, ഗായകരായ വിജയ് യേശുദാസ്, എസ്.പി.ബി. ചരൺ, ഹരിചരൺ, ഹരീഷ് രാഘവേന്ദ്ര തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
സംവിധായകരായ നെൽസൺ, ആറ്റ്ലി, ലോകേഷ് കനകരാജ്, നടന്മാരായ നാസർ, സുദീപ്, വിജയ്യുടെ പിതാവും സംവിധായകനുമായ എസ്.എ. ചന്ദ്രശേഖർ, വിജയ്യുടെ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖർ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
