ഫസ്റ്റ് ഹീറോ അപ്പയാണ്, മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂട്ടി; കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ജേസണ് സഞ്ജയ്
വിജയ്ക്ക് പിന്നാലെ മകന് ജേസണ് സഞ്ജയും സിനിമയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ്. സിഗ്മ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധാന കുപ്പായമണിഞ്ഞാണ് ഈ താരപുത്രന്റെ കടന്നുവരവ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 2, 2026 at 10:26 AM IST
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ ദളപതി വിജയ്യുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും കിംവദന്തികളും പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വാർത്തകളിലും നിറഞ്ഞുനിന്നിട്ടുണ്ട്. വിജയ്യുടെ വിവാഹജീവിതം, ഭാര്യ സംഗീതയുമായുള്ള ബന്ധം, മകൻ ജേസൺ സഞ്ജയ് അമ്മയുടെ കുടുംബപ്പേര് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി ചർച്ചകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും നാളും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന ജേസണ് സഞ്ജയ്, ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ജീവിതപാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിന് ശേഷമുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സുതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.
തന്റെ പുതിയ സിനിമ സിഗ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം കുടുംബത്തിന് അഭിമാനത്തോടൊപ്പം വലിയ ഉത്തരവാദിത്തവും സമ്മാനിച്ചുവെന്നാണ് ജേസണ് പറഞ്ഞത്.
"തമിഴ്നാട്ടിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു വിപ്ലവമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ വിജയം എനിക്കും സഹോദരിക്കുമുൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യവും ഉത്തരവാദിത്തവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ കരുതലോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും മുന്നോട്ടുപോകേണ്ട സമയമാണിത്," ജേസൺ പറഞ്ഞു.
അച്ഛന്റെ താരപദവിയുടെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും നിഴലിൽ ജീവിക്കാതെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നാണ് വിജയ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് ജേസണ് വ്യക്തമാക്കി.
"എന്റേതായ പേരും ഐഡന്റിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്ത് സഹായവും ചോദിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എളുപ്പവഴികൾ കാണിച്ചുതരാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അച്ഛൻ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചെറുപ്പക്കാലത്ത് പൈലറ്റാകണമെന്നായിരുന്നു തന്റെ സ്വപ്നമെന്ന്ജേസണ് പറയുന്നു. പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റിനോടായിരുന്നു താൽപര്യം. എന്നാൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് സിനിമയാണ് തന്റെ ജീവിതമാർഗമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് കാനഡയിൽ ഫിലിം മേക്കിങ് പഠിച്ച അദ്ദേഹം ക്യാമറ, എഡിറ്റിങ്, തിരക്കഥ, സംവിധാനം തുടങ്ങി സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിശീലനം നേടി. പഠനകാലത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്കായി പരസ്യചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കി.
ടൊറന്റോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ വോളന്റിയറായി പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവം തന്റെ സിനിമാ കാഴ്ചപ്പാടിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നും ജേസൺ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകൾ അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ചെന്നും ആ സമയത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച നിവിൻ പോളിയുടെ 'മൂത്തോൻ' സിനിമയുടെ പ്രീമിയറിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതായും ജേസണ് ഓർത്തെടുത്തു.
സുന്ദീപ് കിഷൻ നായകനാകുന്ന 'സിഗ്മ'യാണ് ജേയ്സൺ സഞ്ജയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം. ചിത്രത്തിന്റെ കഥ ആദ്യം തന്റെ ടീമിനൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഥ ഇഷ്ടമാകുമോയെന്ന ആശങ്കയോടെയായിരുന്നു നിർമാതാക്കളെ സമീപിച്ചതെങ്കിലും കഥ അവരെ ആകർഷിച്ചു. അവരുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തിരക്കഥയുടെ അന്തിമ രൂപം തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ജേസണ് വ്യക്തമാക്കി.
ലൈക്കയുടെ ആദ്യ നിർമാണചിത്രം വിജയ് നായകനായ 'കത്തി' ആയതിനാൽ അവർ നൽകിയ പിന്തുണ തനിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയെന്നും അതേസമയം അവരുടെ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തവും തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കുട്ടിക്കാലത്ത് 'വേട്ടൈക്കാരൻ' സിനിമയിലെ ഡാൻസ് രംഗത്തിൽ അഭിനയിച്ച അനുഭവവും ജേസണ് പങ്കുവെച്ചു.ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലെ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പേടിച്ച് അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്നും, പിന്നീട് വിജയ് ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഡാൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംവിധായകനായി സെറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മ പലപ്പോഴും മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചെറുപ്പത്തിൽ സ്ഥിരം വഴക്കായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സഹോദരിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ സിനിമകളുടെ കഥ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതും സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായം പറയുന്നതും അവളാണെന്നും, ഇപ്പോൾ പഠനത്തിനായി അകലെ ആയതിനാൽ ദിവസവും വീഡിയോ കോളിലൂടെ സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
അഭിനയത്തോട് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ സംവിധാനത്തിലാണെന്നും ജേസണ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഹോളിവുഡ് താരം ജേസൺ സ്റ്റാഥത്തെ നായകനാക്കി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏത് നടനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ "അപ്പ" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.
"'സിഗ്മ' പുറത്തിറങ്ങുന്നതുവരെ അഭിനയത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല. ഇപ്പോൾ എന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ മികച്ച സിനിമ ഒരുക്കുന്നതിലാണ്," എന്നാണ് ജേസണ് സഞ്ജയ് വ്യക്തമാക്കിയത്.