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അൽഫോൺസ് പുത്രന്‍റെ കഥ കേള്‍ക്കും മുന്‍പ് അഭിനയിക്കാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വിജയ്‌യുടെ മകന്‍

അഭിനയമല്ല, സംവിധാനമാണ് തൻ്റെ വഴിയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയുടെ ആക്ഷൻ ഹീസ്റ്റ് ത്രില്ലർ ചിത്രം 'സിഗ്‌മ' ജൂലൈ 31-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

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Jason Sanjay, Sigma Movie Poster (ETV Bharat, Instagram@lycaproductions)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 8:20 PM IST

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മിഴ് സൂപ്പർ താരവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി ജോസഫ് വിജയിയുടെ മകൻ ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ നൽകിയ അഭിനയ അവസരം നിരസിച്ചുവെന്ന വാർത്തകൾ സിനിമാലോകത്ത് വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയായി മാറുന്നു. ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സഞ്ജയ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ്, ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ്ക്ക് 20 വയസുള്ളപ്പോഴാണ് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ഒരു സിനിമയുമായി സമീപിക്കുന്നത്. ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടാണ് അല്‍ഫോണ്‍സ് ബന്ധപ്പെട്ടത്.

ആ സമയത്ത് കാനഡയിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്ന സഞ്ജയ്, അഭിനയത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. തനിക്ക് അനുയോജ്യമായ മേഖല ഏതാണെന്ന വ്യക്തത താരത്തിന് അന്നില്ലായിരുന്നു. താൻ ഏറെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കഥ കേട്ട ശേഷം അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്‌ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കരുതിയാണ് സഞ്ജയ് തുടക്കത്തിലേ ആ ക്ഷണം നിരസിച്ചത്. തന്നേക്കാൾ അനുയോജ്യനായ മറ്റാരെയെങ്കിലും ആ വേഷത്തിലേക്ക് കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം അൽഫോൺസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

അഭിനയമല്ല, സംവിധാനമാണ് തൻ്റെ വഴിയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയുടെ വൻ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ആക്ഷൻ ഹീസ്റ്റ് ത്രില്ലർ ചിത്രം 'സിഗ്‌മ' ജൂലൈ 31-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ലൈക പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈക പ്രൊഡക്ഷൻസുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊളാബൊറേഷൻ പോസ്റ്റിലൂടെ ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും റിലീസ് തീയതിയും പങ്കുവച്ചത്. "ഒരു വലിയ കവർച്ച ആരംഭിക്കുന്നു. ജൂലൈ 31-ന് സിഗ്മ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറും. ആത്യന്തികമായ ആ പോരാട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കൂ," എന്നാണ് ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ് കുറിച്ചിരുന്നത്.

കഥപറച്ചിലിനോടുള്ള ഇഷ്‌ടം

കഥപറച്ചിലിനോടുള്ള തൻ്റെ ഇഷ്‌ടം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സിനിമ കാണുന്നത് ഒരു ഹോബി അല്ലായിരുന്നു, ലോകത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു. “ഞാൻ ഒരു സിനിമാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതിനാൽ, വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ പതിവായി ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. നിരവധി പ്രീമിയർ ഷോകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കാണുന്നത് എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രധാന വിനോദങ്ങളിലൊന്നാണ്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴെല്ലാം, കഥ പറയുന്ന രീതി, കഥ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു, അത് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു, എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും. മിക്കവാറും ഒരു ഗെയിം പോലെയാണ് തോന്നാറുള്ളത്. സിനിമകൾ കാണാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാുവാനും വളരെ ഇഷ്‌ടമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു. തന്നിലെ സംവിധായകൻ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അവിടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് സംവിധായനാകാനുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്‌പ്പെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ചു.

'സിഗ്മ'യിലേയ്‌ക്ക് വന്ന വഴി

ജെയ്‌സൺ സഞ്ജയ് കാനഡയിലാണ് ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണ പഠനം നടത്തിയത്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സിഗ്മ എന്നതിൻ്റെ ആദ്യകാല പതിപ്പ് രൂപപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം 120 പേജുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ-ലെങ്ത് തിരക്കഥ എഴുതി, പക്ഷേ അത് നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെക്കാലമായി സാധിച്ചില്ല. "തിരക്കഥയിൽ നിന്ന് ഒരു രംഗം എടുത്ത് ചിത്രീകരിക്കണോ അതോ മുഴുവൻ കഥയും ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രമാക്കി മാറ്റണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഒടുവിൽ, അത് 20 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രമാക്കി മാറ്റി," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്വയം വിലയിരുത്തലായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. “ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ നിർമ്മിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ശേഷം, തനിക്ക് ശക്തമായി തോന്നിയ ഒന്നിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒന്നിലധികം ആശയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്‌തു. സിനിമയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, അവരുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, തിരക്കഥ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച സുഹൃത്തുക്കളുമായും ആളുകളുമായും അദ്ദേഹം അത് പരീക്ഷിച്ചു. ഒരു നിർമ്മാതാവുമായുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ സഞ്ജീവ് വഴിയാണ് ഉണ്ടായത്. അതു വഴി ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ തമിഴ് കുമാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു.

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ആ ഘട്ടത്തിലും, ആ കൂടിക്കാഴ്‌ച ഒരു യഥാർത്ഥ സിനിമയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ജെയ്‌സൺ പറഞ്ഞു. “ഞാൻ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. ഒരു നിർമ്മാതാവിനോട് ഒരു കഥ പറയാമെന്നു കരുതി. കുറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അനുഭവം ലഭിക്കും, അങ്ങനെ ഞാൻ തമിഴ് കുമാരൻ സാറിനോട് കഥ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം, ഞാൻ സുബാസ്‌കരൻ സാറിനെ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിനും കഥ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ കഥ ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന സിഗ്മയായി മാറി,”

ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അണിയറപ്രവർത്തകർ

ഒരു ഹീസ്റ്റ് (Robbery) പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം തെലുങ്കിലും തമിഴിലുമായിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. തെന്നിന്ത്യൻ ഹിറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്‌ടർ തമൻ എസ് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. സന്ദീപ് കിഷനൊപ്പം ഫരിയ അബ്‌ദുള്ള, രാജു സുന്ദരം, അൻബു ദാസൻ, യോഗ് ജാപ്പി, സമ്പത്ത് രാജ്, കിരൺ കൊണ്ട, മഹാലക്ഷ്‌മി സുദർശനൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.

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ALPHONSE PUTHREN
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