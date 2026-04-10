വിജയ്‌ ചിത്രം ജനനായകന്‍ ചോര്‍ന്നു; ഇന്‍ഡ്രോ സീനും പാട്ടും ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍, പിന്നാലെ നീക്കം ചെയ്‌തു

വിജയ്‌യുടെ ജനനായകൻ സീനുകള്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റിൽ ലീക്കായി. പുറത്ത് വന്നത് 5:31 മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗം. തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്‍റെ റഫറൻസുകൾ ലീക്കായ സീനുകളിൽ വ്യക്തം. പിന്നാലെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്നും നീക്കി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 10, 2026 at 7:54 AM IST

ച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ദളപതി വിജയ് ചിത്രം ജനനായകന്‍റെ സീനുകൾ ഇന്‍റര്‍നെറ്റിൽ ലീക്കായി. വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ തന്നെ അവസാന ചിത്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജനനായകന്‍റെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് 5:31 മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗം എക്‌സ് അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ലീക്കായത്.

ദളപതി വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്‍റെ റഫറൻസുകൾ ലീക്കായ സീനുകളിൽ വ്യക്തമാണ്. ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇടിവി ഭാരത് പിആർ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട രംഗങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏത് വഴിയാണ് പുറത്തുപോയതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് ധാരണ ഇല്ലെന്നുള്ള വിവരമാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ ക്ലിപ്പുകൾ പുറത്തുവിട്ട നടപടിയിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം സംഭവിച്ച ഗുരുതര വീഴ്‌ചയായാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ലീക്കേജിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. നിലവിൽ പുറത്തുവന്ന ക്ലിപ്പുകൾ ഇന്‍റര്‍നെറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർമാതാക്കളായ കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ 30 സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ പലവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിൽ ആയി ഇപ്പോഴും പ്രചരിക്കുന്നു.

വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചുവടുവയ്‌പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചലച്ചിത്രം റിലീസ് തടഞ്ഞത് എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കവേയാണ് പ്രതിസന്ധി സംജാതമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ക്ലിപ്പുകൾ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സമയോചിതമായ പ്രവർത്തിച്ച് നീക്കം ചെയ്‌തു. 2026 ജനുവരി 9 ആയിരുന്നു ജനനായകൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സെൻസർ ബോർഡ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രദർശനം തടഞ്ഞതോടെ റിലീസിങ് അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആയി.

നിലവിൽ സിനിമയുടെ റിലീസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തമിഴ്‌നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടിവികെയുടെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരണയിലാണ് ചിത്രം തടഞ്ഞുതെന്ന ആരോപണം വിജയ് ആരാധകർ ഉന്നയിക്കുന്നു. അതിനെ ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ലീക്കായ ക്ലിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ.

വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ കൈയില്‍ പച്ച കുത്തിയതായി ലീക്കായ ക്ലിപ്പുകളിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. നിലവിൽ ലക്ഷകണക്കിന് വരുന്ന വിജയ് ആരാധകരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ റിലീസ് ആയ ക്ലിപ്പുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രചരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ ഷെയർ ചെയ്യരുതെന്നും വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് അംഗങ്ങളോട് ശക്തമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. വിജയ് നായകനായ മെർസൽ, തെരി തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളും റിലീസിങ് തടയൽ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നടൻ വിജയുടെ സിനിമ കരിയറിൽ ഇത് ആദ്യമായല്ല ഒരു സിനിമ വിവാദങ്ങൾക്ക് അധിഷ്‌ഠിതമായി റിലീസിങ് തടഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത്.

