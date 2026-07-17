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അവസാനമായി ബിഗ് സ്‌ക്രീനില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി! വിജയ്‌ ചിത്രം ജന നായകന്‍റെ ആദ്യ ഷോ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ; അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗ് നാളെ ആരംഭിക്കും

വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെ എത്തുന്ന ജന നായകന്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് ജൂലൈ 23 ന്.

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Jana Nayagan (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 10:51 AM IST

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ളപതി വിജയ്‌യുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെ എത്തുന്ന ജന നായകന് വേണ്ടി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. സജീവ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവേശനത്തോടെയാണ് അഭിനയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന വിജയ്‌യുടെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയുമാണ് ആരാധകര്‍ ജന നായകനെ വരവേല്‍ക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ജൂലൈ 23 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ചിത്രത്തിന്‍റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഷോ ജൂലൈ 23, രാവിലെ 6 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും. ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് നാളെ (ജൂലൈ 18, ശനിയാഴ്ച) വൈകുന്നേരം 6.01 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ശേഷം വിജയുടെ തിയേറ്ററിൽ ഗംഭീര ആഘോഷമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഭാഷാ ഭേദമന്യേ ഓരോ വിജയ്‌ ആരാധകനും. എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കെ.വി.എൻ. പ്രൊഡക്ഷൻസ് ബാനറിൽ വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണ നിർമ്മിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളിൽ ഒന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ‘ജന നായകൻ’, വിജയ്‌യുടെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും വഹിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ വിജയ്‌യുടെ സിനിമാ യാത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമായ സമാപനമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ.എസ്, എസ്, ആർ എന്റർടൈൻമെന്റ് ട്രാവൻകൂർ, മലബാർ ഏരിയകകളിലെ വിതരണവും കൊച്ചിയിലെ വിതരണം ഐ എം പി ഫിലിംസും നിർവഹിക്കുന്നു.

ജന നായകൻ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന റോളുകളിൽ ബോബി ഡിയോൾ, പൂജാഹെഡ്ഗെ, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ, നരേൻ, പ്രിയാമണി, മമിതാ തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇവരാണ്: ഛായാഗ്രഹണം സത്യൻ സൂര്യൻ, ആക്ഷൻ അനിൽ അരശ്, ആർട്ട് : വി സെൽവ കുമാർ, കൊറിയോഗ്രാഫി ശേഖർ, സുധൻ, ലിറിക്സ് അറിവ്, കോസ്റ്റ്യൂം പല്ലവി സിംഗ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ ഗോപി പ്രസന്ന, മേക്കപ്പ് നാഗരാജ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ വീര ശങ്കർ, പി ആർ ഓ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്: പ്രതീഷ് ശേഖർ എന്നിവരാണ്.

2026 ജനുവരി 9 ന് പൊങ്കല്‍ റിലീസായി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നായിരുന്നു അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രഖ്യാപനം. എന്നാല്‍ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതായതോടു കൂടി സിനിമയുടെ റിലീസും മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീണ്ടും സിനിമ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന് മുന്‍പാകെ സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സമിതിക്ക് വിടുകയായിരുന്നു.

സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച 12 ഓളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി ലഭിച്ചത്.ചിത്രത്തിന് സെൻസർ ബോർഡ് 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക പ്രയോഗങ്ങൾ, പേരുകൾ എന്നിവ മാസ്ക് ചെയ്യാനാണ് സെൻസർ ബോർഡ് പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ സിനിമയിലെ സീനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ദൈർഘ്യത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല.

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TAGGED:

VIJAY MOVIE UPDATES
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