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തിയേറ്ററുകള്‍ ഇളക്കിമറിക്കാന്‍ വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രം! 'ജന നായകൻ' റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

വിജയ് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ അവസാനത്തെയും ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ അതിവേഗമാണ് 'ജനനായകൻ' വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്.

JANA NAYAGAN VIJAY VIJAY FINAL FILM HIT THEATRES JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE
Jana Nayagan' Release Date Announced (Photo: X)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 3:58 PM IST

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രാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കികൊണ്ട് ദളപതി വിജയ്‌ ചിത്രം ജന നായകന്‍റെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. വിജയ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടത്.

വിജയ് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ അവസാനത്തെയും ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ അതിവേഗമാണ് 'ജനനായകൻ' വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച 12 ഓളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി ലഭിച്ചത്.

"ഐ ആം കമിങ്" എന്ന മാസ് ഡയലോഗോടെയാണ് നിർമാതാക്കളായ കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടത്. ജന നായകന്‍ ജുലൈ 23 നാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന് സെൻസർ ബോർഡ് 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക പ്രയോഗങ്ങൾ, പേരുകൾ എന്നിവ മാസ്ക് ചെയ്യാനാണ് സെൻസർ ബോർഡ് പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ സിനിമയിലെ സീനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ദൈർഘ്യത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല.

ജൂലൈ 23. നടന്‍ വിജയ് വലിയ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രൊമോഷണൽ പോസ്റ്റ് ടിക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അടുത്തിടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതേ ദിവസം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്ന് ഡിസ്‌ട്രിക്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ കൂടാതെ നിരവധി ട്രേഡ് ഹാന്‍ഡിലുകളും വിദേശ തിയേറ്ററുകളും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ചിത്രം ജൂലൈ 24 ന് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള സൂചന. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ വിവരമനുസരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചതിലും ഒരു ദിവസം മുന്‍പ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍.

പൊളിറ്റിക്കല്‍ കൊമേഷ്യല്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുകയെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തവണത്തെ വിജയ് ചിത്രം വലിയ വരവേല്‍പ്പോടെയായിരിക്കും ആരാധകര്‍ സ്വീകരിക്കുക. ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമായ ജനനായകന് മൂന്നു മണിക്കൂറും ആറ് മിനുറ്റുമാണ് ദൈര്‍ഘ്യമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം.

ദളപതി വിജയ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജനനായകന്‍ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ശബ്‌ദമായി മാറുന്ന ഒരാളാണ്. അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും മുന്നില്‍ തലകുനിക്കാതെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരാടുന്ന നായകന്‍റെ യാത്രയാണ് ജന നായകന്‍ എന്നാണ് സൂചന. പവര്‍ഫുള്ളായ രണ്ട് വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ ചിത്രമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.

ജന നായകന്‍റെ സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് റിലീസിന് ചിത്രം തയാറെടുക്കുന്നത്. എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തിന് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (സിബിഎഫ്‌സി) 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നല്‍കിയത്.

വിജയ്‌യുടെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ബോയ്‌സുമായി' അറിയപ്പെടുന്ന ലോകേഷ് കനകരാജ്, അറ്റ്‌ലി, നെൽസൺ എന്നിവർ ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഗാനരംഗത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സിനിമയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

​ഉയർന്ന കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള വെങ്കട്ട് കെ നാരായണയാണ് കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ഈ വര്‍ഷം പൊങ്കല്‍ റിലീസായി ചിത്രമെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. എന്നാല്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാത്തതിനാല്‍ സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ ആറുമാസത്തോളം കാലതാമസമുണ്ടായി.ഇതിനിടെ ജന നായകന്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ചോര്‍ന്നത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ചോര്‍ന്നത്. സിനിമാ രംഗത്ത് നിരവധി പേരാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചോർന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണരുതെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് പ്രേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിജയ്, പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ, മമിത ബൈജു, ബോബി ഡിയോൾ, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് ​​മേനോൻ, പ്രിയാമണി, നരേൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ജന നായകൻ. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതം നൽകുന്ന ഈ ചിത്രം തെലുഗു ഹിറ്റ് ഭഗവന്ത് കേസരിയുടെ ഔദ്യോഗിക റീമേക്കാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ദളപതി വിജയ് ബോക്‌സ് ഓഫീസിനെ ഇളക്കിമറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, റെക്കോർഡ് കലക്ഷനോടെയുള്ള ഒരു യാത്രയയപ്പായാണ് ആരാധകർ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

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JANA NAYAGAN
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VIJAY FINAL FILM HIT THEATRES
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