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വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രം; ജന നായകന്‍ 300 കോടിയും പിന്നിട്ട് ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നു; 13ാം ദിന കലക്ഷന്‍

ലോകമെമ്പാടും 300 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം നേടുന്ന ദളപതി വിജയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമായി ജന നായകൻ മാറി.

THALAPATHY VIJAY JANA NAYAGAN VIJAY JANA NAYAGAN TAMIL MOVIE
Jana Nayagan (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 10:58 AM IST

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ളപതി വിജയ്‌ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ജന നായകന്‍ പതിമൂന്നാം ദിവസവും ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറിയ ഈ ചിത്രം റിലീസായി 12 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ 300 കോടി രൂപയുടെ ആഗോള ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ്.

ആദ്യവാരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ചിത്രത്തിന് പിന്നീട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലെ സ്വാഭാവിക ഇടിവ് നേരിട്ടെങ്കിലും, ആരാധകരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുടെ കരുത്തിൽ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമായ കളക്ഷൻ നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു.

വിജയ് തന്റെ മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാന തിയേറ്റർ ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ‘ജന നായകൻ’ക്ക് ഉണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓരോ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് നേട്ടവും ആരാധകർ ഏറെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ വാണിജ്യ പ്രകടനം മാത്രമല്ല, വിജയ്‌യുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ അവസാന അധ്യായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ഇതിന് വലിയ വൈകാരിക പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

സാക്നില്‍ക് നല്‍കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, റിലീസായി 13 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി 303.74 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 211.74 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യൻ നെറ്റ് കലക്ഷൻ 181.55 കോടി രൂപയുമാണ്. വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നുമാത്രം ചിത്രം 92.00 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി.

തമിഴ്നാട്ടിൽ ചിത്രം ഇതുവരെ 156.85 കോടി രൂപ നേടി. മറ്റ് ഭാഷകളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഹിന്ദി പതിപ്പിൽ നിന്ന് 15.73 കോടി രൂപയും തെലുങ്ക് പതിപ്പിൽ നിന്ന് 8.97 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു. കേരളം, കർണാടക, വിദേശ വിപണികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമായ വരുമാനം നേടി.

12-ാം ദിവസത്തോടെ 300 കോടി ക്ലബ്ബിൽ

12 ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ‘ജന നായകൻ’ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 209.25 കോടി രൂപയും വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് 91 കോടി രൂപയും നേടി, ആഗോളതലത്തിൽ 300.50 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 5 കോടി രൂപ കലക്ഷൻ നേടി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം തുടരുന്നതായി ബോക്സ് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യവാരത്തിലെ അതിശക്തമായ കളക്ഷന് ശേഷം ഇടിവ് ഉണ്ടായെങ്കിലും, വലിയ ആരാധക പിന്തുണയുടെ കരുത്തിൽ ചിത്രം 300 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് അതിവേഗം എത്തുകയായിരുന്നു.

വിജയ്‌യുടെ മൂന്നാമത്തെ 300 കോടി ചിത്രം

‘ജന നായകൻ’ വിജയ്‌യുടെ കരിയറിൽ ലോകമെമ്പാടും 300 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് ‘ലിയോ’യും *‘ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം (GOAT)’യും ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ 300 കോടി ക്ലബ്ബിൽ എത്തിച്ചതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോക്സ് ഓഫീസ് താരങ്ങളിലൊരാളെന്ന വിജയ്‌യുടെ സ്ഥാനം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

അതോടൊപ്പം തന്നെ, 600 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആഗോള കലക്ഷൻ നേടിയ വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രമായി ‘ജന നായകൻ’ മാറിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരമൂല്യമുള്ള അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളെന്ന നിലയില്‍ നടന്‍റെ സ്ഥാനം വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു.

നിലവിലെ കലക്ഷൻ ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടുന്ന ചിത്രമായി ‘ജന നായകൻ’ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യയുടെ കറുപ്പ് (310 കോടി ഗ്രോസ്) മറികടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

നേരത്തെ റിലീസ് വൈകിയതും സിനിമാ ചോര്‍ച്ചയുമൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചതെങ്കിലും അതിനെ മറികടന്നാണ് സിനിമ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നത്അതേമയം, നിർമ്മാണച്ചെലവും വിതരണച്ചെലവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അന്തിമ ലാഭക്ഷമതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 300 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയത് വിജയ്‌യുടെ താരമൂല്യത്തിന്റെയും വിപണി ശക്തിയുടെയും വ്യക്തമായ തെളിവാണെന്ന് സിനിമാ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

‘ജന നായകൻ’ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയമെന്നതിലുപരി, വിജയ്‌യുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ അവസാന തിയേറ്റർ റിലീസെന്ന നിലയിൽ ആരാധകർക്ക് ഏറെ വൈകാരികമായ ചിത്രമാണ്. വർഷങ്ങളായി തമിഴ് സിനിമയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ സൂപ്പർതാരത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് യാത്രയ്ക്ക് ഈ ചിത്രം ഒരു ഓർമ്മക്കല്ലായി മാറുകയാണ്.

വാണിജ്യപരമായ വിലയിരുത്തലുകൾ എന്തുതന്നെയായാലും, ‘ജന നായകൻ’ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയ് എന്ന താരത്തിന്റെ അതുല്യമായ ആരാധക പിന്തുണയും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന കഴിവും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം തിയേറ്റർ പ്രദർശനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, തമിഴ് സിനിമയിലെ ഒരു യുഗത്തിന്റെ സമാപനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം വിജയ്‌യുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ബോക്സ് ഓഫീസ് പാരമ്പര്യവും ഈ നേട്ടം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

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