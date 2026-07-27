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ബോക്‌സ് ഓഫിസ് വേട്ട തുടര്‍ന്ന് ജന നായകന്‍;നാലാം ദിവസവും ഗംഭീര കലക്ഷനുമായി വിജയ് ചിത്രം

ആദ്യ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 115 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ജന നായകന്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി നാലാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്.

JANA NAYAGAN MOVIE THALAPATHY VIJAY WORLD WIDE BOX OFFICE COLLECTION MAMITHA BAIJU
Jana Nayagan (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 10:13 AM IST

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ളപതി വിജയ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ജന നായകന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം നാലാം ദിവസവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നത്.

എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം ഏഴ് മാസത്തെ പ്രതിസന്ധകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ജൂലൈ 23 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ജന നായകന്‍ വിജയ്‌യുടെ വിടവാങ്ങല്‍ സിനിമ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകര്‍ വൈകാരികമായാണ് ഈ ചിത്രത്തെ കാണുന്നത്.

സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പമുള്ള വിജയിന്‍റെ വാക്കായിരുന്നു സിനിമാ ജീവിതത്തില്‍ ഇനി ഒരേയൊരു ചിത്രമെന്ന്. പൊങ്കല്‍ റിലീസായി ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സിനിമ. എന്നാല്‍ ഏഴ് മാസത്തിനിപ്പുറമാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും തമിഴ് സൂപ്പര്‍താരം എന്നതില്‍ നിന്ന് വിജയ് തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പദത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന നായകനെ ഒരു ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 115 കോടിയ്ക്ക് മുകളില്‍ ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ വാരാന്ത്യങ്ങളിലെ കലക്ഷന്‍ 200 കോടി കടക്കുമെന്നായിരുന്നു സിനിമാ പ്രേമികളുടെയും ട്രാക്കര്‍മാരുടെയും വിലയിരുത്തല്‍.

ആഗോളതലത്തില്‍ 217.48 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 71.50 കോടി രൂപ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 145.98 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 124.75 കോടി രൂപയുമാണ്. തമിഴില്‍ നിന്ന് മാത്രമായി 108.25 കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ നേടിയത്.

ആദ്യ ദിവസം 38.2 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. മികച്ച പ്രകടനമാണ് രണ്ടാം ദിവസവും കാഴ്‌ച വച്ചത്. 17.95 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 50 ശതമാനത്തോളം ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.

ആദ്യ ശനിയാഴ്‌ച 24.8 കോടി രൂപ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. വാരാന്ത്യത്തിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്‌ചവച്ചത്. 27.3 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്.

തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് ആദ്യ ദിവസം 2.75 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസം 1.35 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസം 1.4 കോടി രൂപയും നാലാം ദിവസം 1.35 കോടി രൂപയുമാണ് സിനിമ നേടിയത്. 6.85 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം ഹിന്ദിയിലും 9.65 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. ആദ്യ ദിവസത്തില്‍ 1.75 കോടി രൂപ, രണ്ടാം ദിവസം 1.85 കോടി രൂപ, മൂന്നാം ദിവസം 2.7 കോടി രൂപ നാലാം ദിവസം 3.35 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകള്‍

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ ദളപതി വിജയ്‌യുടെ അവസാന സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് 'ജന നായകൻ' കൂടുതൽ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നത്. എം.ജി. രാമചന്ദ്രന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അപൂർവ നേട്ടവും ചിത്രത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരാധകർക്ക് ഇത് ഒരു സിനിമ മാത്രമല്ല, ' വണ്‍ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൈബ്' എന്ന വികാരത്തിന്‍റെ ആഘോഷവുമായാണ് ജന നായകനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

തെലുഗു ചിത്രം ഭഗവന്ത് കേസരി എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ റീമേക്കാണ് ജന നായകനെങ്കിലും മികച്ച രീതിയിലാണ് ചിത്രം എച്ച്. വിനോദ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയില്‍ വിജയ്- മമിത ബൈജുവിന്‍റെ വൈകാരിക ബന്ധം പ്രേക്ഷകരെ പലപ്പോഴും കണ്ണു നനയിക്കുന്നുണ്ട്. വില്ലന്‍ വേഷത്തിലെത്തിയ ബോളിവുഡ് താരംല ബോബി ഡിയോളിന്‍റെ അഭിനയ പ്രകടനവും കയ്യടി നേടുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ സംഗീതവും മികച്ച രീതിയിലാണ്. അനിരുദ്ധിന്‍റെ ഓരോ സംഗീതവും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. പൂജ ഹെഗ്ഡെയും കഥാപാത്രത്തെ മികവുറ്റതാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രകാശ് രാജ്, രേവതി, നരേന്‍ തുടങ്ങിയവരും മികച്ച രീതിയിലാണ് അവരവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്ക് ജീവന്‍ നല്‍കിയത്.

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TAGGED:

JANA NAYAGAN MOVIE
THALAPATHY VIJAY
WORLD WIDE BOX OFFICE COLLECTION
MAMITHA BAIJU
JANA NAYAGAN BOX OFFICE COLLECTION

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