ഗംഭീര അവതരണം! ശക്തമായ തിരക്കഥ, കാഴ്ചക്കാരനെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തുന്ന 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാര്'; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
വമ്പന് പ്രകടനവുമായി പാര്വതി തിരുവോത്തും വിജയരാഘവനും, സംവിധായകനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രേക്ഷകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 4:16 PM IST
പാർവതി തിരുവോത്ത്, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാര്'. 'പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ', 'അനുരാഗം' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ സിനിമ പ്രേക്ഷകര് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകര് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്.
Have anyone watched Pradhama Drishtya Kuttakkar? Genuine reviews, please. pic.twitter.com/liKlpDYugF— Akshay njp (@akshaynjp) September 11, 2026
ആദ്യാവസാനം വരെ അക്ഷരാര്ഥത്തില് ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് കാണേണ്ട സിനിമയാണിതെന്നാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും പടം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. രണ്ടുമണിക്കൂറും 41 മിനിറ്റുമാണ് സിനിമയുടെ ദൈര്ഘ്യം. തുടക്കം മുതല് അവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകന്റെ ശ്രദ്ധ ഈ ചിത്രത്തില് നിന്ന് വിട്ടു പോകാന് കഴിയാത്ത വിധത്തില് അത്രയും മനോഹരമായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കാണികളുടെ അഭിപ്രായം.
സിനിമയുടെ തിരക്കഥയെ കുറിച്ചാണ് പലരും എടുത്തു പറയുന്നത്. ശക്തമായ തിരക്കഥയില് പാര്വതി തിരുവോത്തും വിജയ രാഘവനും ഉള്പ്പെടെയുള്ള അഭിനേതാക്കള് മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച സിനിമാ അനുഭവമാണ് പ്രേക്ഷകന് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
#PradhamaDrishtyaKuttakkar Review:— What The Fuss (@WhatTheFuss_) September 11, 2026
Well executed thriller with a satisfying final act. The tension episodes are built very early on and maintains the momentum throughout the film. Audience would feel the heat and travels through the characters who are caught in the mix. Then… pic.twitter.com/WXHZXl0BBP
കോട്ടയം നാട്ടകം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന കസ്റ്റഡി കൊലപാതകമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിളായി ആശ്രിത നിയമനം കിട്ടുന്ന അലീന എബ്രഹാം എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില് പാര്വതി തിരുവോത്ത് എത്തുന്നത്. ഹാരീസ് മീരാന് എന്ന ഡിവൈ. എസ്.പി റോളിലാണ് വിജയരാഘവന് എത്തുന്നത്. കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നടന്ന സീരിയല് കവര്ച്ചയും തുടര്ന്നുണ്ടാകുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും അന്വേഷിക്കാനെത്തുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണിത്.
#PradhamaDrishtiyaKuttakkar starts trending on BookmyShow.— AB George (@AbGeorge_) September 11, 2026
Good WOM from both reviewers and audience pic.twitter.com/vUAHpNniKP
ഇരുതാരങ്ങളെയും കൂടാതെ മാത്യു തോമസ്, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട് എന്നിവരും പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴ് താരം പാര്ഥിപനും ചിത്രത്തില് നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ മലയാളത്തിലെ ഒരു യുവതാരവും കാമിയോ റോളിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകനും ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
Another Malayalam thriller that genuinely surprised me! 🔥— LF ¹⁸ (@Lofted_Flick) September 11, 2026
That feeling walking out of the theatre after a great movie peak satisfaction 💯🔥
Brilliant script, direction & casting. The technical crew has done a fantastic job ❤️#PradhamaDrishtyaKuttakkar pic.twitter.com/LeGAO9U9lj
വിജയരാഘവും പാര്വതി തിരുവോത്തുമടക്കമുള്ള അഭിനേതാക്കള് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായി വിനയ് ഫോര്ട്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധാർഥ് ഭരതനും അസീസ് നെടുമങ്ങാടും കൈയടി അർഹിക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു.
#PradhamaDrishtiyaKuttakkar - 4 stars. Another brilliant cop thriller from Malayalam cinema. This is, in many ways, Parvathy’s Drishyam. A taut, relentless investigative thriller that never runs out of steam and keeps you in a tight chokehold for most part. A slightly elongated… pic.twitter.com/sAB53WBycX— Haricharan Pudipeddi (@pudiharicharan) September 11, 2026
പി.എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യവും വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങലും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ശക്തമായ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. ആദ്യാവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകനെ കണ്ണിമചിമ്മാതെ തിയേറ്ററില് പിടിച്ചിരുത്താന് ആ തിരക്കഥയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. സംവിധായകന്റെ അവതരണവും മനോഹരമാണ്. പതുക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന കഥ പുരോഗമിക്കുന്തോറും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് പ്രേക്ഷകന്റെ മനസില് ആകാംക്ഷയുണര്ത്തുന്നുണ്ട്. അത് സിനിമയുടെ അവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകനില് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
Really Good Response For #PradhamaDrishtyaKuttakkar From The Audience👌🔥— Raghav (@_Raghav__34) September 11, 2026
A Gripping Crime Thriller That Keeps You Engaged From Start To End. #MathewThomas Is Back In Form With A Solid Performance, Along With Good Performances From The Entire Cast.
Satisfied ✅ pic.twitter.com/faB0PDNaZf
ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച, കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ കൂടിയായ റോബി വർഗീസ് രാജ് ആണ് 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരു'ടെ ഛായാഗ്രാഹകൻ. ചിത്രത്തിന്റെ കളര് ടോണുകളെ കുറിച്ചും ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ചമന് ചാക്കോയുടെ എഡിറ്റിങ്ങും മികച്ചതാണ്. പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മുജീബ് മജീദിയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചാണ്.
Unexpectedly strong WOM for #PradhamaDrishtyaKuttakkar— Anandhu Gireesh (@anandhuveyyy_) September 11, 2026
Looks like Mathew Thomas and Parvathy is finally back with a solid theatrical comeback 🔥#MathewThomas pic.twitter.com/DylYOnRdgO
പ്രേക്ഷകര് പലതവണ കസ്റ്റഡി മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമകള് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 'പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാര്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും അവതരണവും തന്നെയാണ് മറ്റു സിനിമകളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്നവര്ക്ക് ഈ ചിത്രം പുതിയ ഒരു അനുഭവമായി മാറുകയാണ്.
#PradhamaDrishtyaKuttakkar is a gripping investigative thriller! 🔥 Parvathy Thiruvothu and Vijayaraghavan deliver terrific performances, backed by an effective BGM. Engaging, atmospheric and definitely worth a watch! 🎬🔥— shhzznn (@shhzznn) September 11, 2026
Winner 🏆 🏆🏆 pic.twitter.com/e60a1Y5TmK