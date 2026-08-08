"ഇങ്കെ ഒന്ന് നെനച്ചാ, പത്ത് നടക്കും"; ബിഗ് ബോസ് തമിഴിൽ വിജയ് സേതുപതി അവതാരകന്, ലോഞ്ച് പ്രൊമോ പുറത്ത്
പുതിയ സീസണ് ഒരുങ്ങുന്നത് 'കാർണിവിഴ' തീമില്, ആവേശ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി പുതിയ ലുക്കില് വിജയ് സേതുപതി, വമ്പന് ട്വിസ്റ്റുകളുമായി ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് സീസൺ 10 ലോഞ്ച് പ്രൊമോ പുറത്ത്.
Published : August 8, 2026 at 8:02 PM IST
ചെന്നൈ: ജനപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോ 'ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് സീസൺ 10 '-ൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് പ്രൊമോ പുറത്തിറങ്ങി. തെന്നിന്ത്യൻ നടൻ വിജയ് സേതുപതി തന്നെയാണ് ഈ സീസണിലും അവതാരകനായി എത്തുന്നത്. ഒരു ദശാബ്ദ കാലത്തെ ഷോയുടെയുടെ വിജയത്തെ ഓര്ത്തുകൊണ്ട് 'കാർണിവിഴ' എന്ന തീമിലാണ് പത്താം സീസൺ ഒരുങ്ങുന്നത്.
സ്റ്റാർ വിജയും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറും ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് സീസൺ പത്തിൻ്റെ ലോഞ്ച് പ്രൊമോ ശനിയാഴ്ച അനാച്ഛദനം ചെയ്തു. ഷോയുടെ പത്താം വാർഷികാഘോഷം മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണ് പുതിയ സീസൺ. ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ പത്ത് വർഷത്തെ യാത്രയുടെ ആഘോഷമായാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ കാർണിവിഴയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പുതിയ ലുക്കിലാണ് വിജയ് സേതുപതി പ്രൊമോയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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ജനപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പത്താം സീസണിൽ "പത്താണ്ടു വാഴ്ത്തുകൾ" എന്ന പരിപാടി അരങ്ങേറി. "പുത്താണ്ടു വാഴ്ത്തുകൾ" എന്ന തമിഴ് ആശംസയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടിപരമായ പദപ്രയോഗം. പ്രൊമോയുടെ അവസാനത്തിൽ, വിജയ് സേതുപതി "ഇങ്ക ഒന്ന് നെനച്ചാ... പത്തു നടക്കും" (ഇതാ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ... പത്ത് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈന്ഓഫ് ചെയ്തു. ഈ ഡയലോഗിലൂടെ വലിയ ട്വിസ്റ്റുകളും മാറ്റങ്ങളുമാണ് ബിഗ് ബോസ് വീടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പ്രൊമോ വിരള് ചൂണ്ടുന്നു.
ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് സീസൺ 10 ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പതിപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിലെ മത്സരാർഥികളെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് സീസൺ 10 സ്റ്റാർ വിജയ്, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാകും. ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
വർഷങ്ങളായി ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് തമിഴ് ടെലിവിഷൻ്റെയും ഡിജിറ്റൽ വിനോദത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്ഥിരം ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ടാസ്ക്കുകൾ, തർക്കങ്ങൾ, മറ്റ് നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവയാല് ബിഗ്ബോസ് പ്രേഷകര്ക്കിടയില് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
നെറ്റിസണ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി സേതുപതിയുടെ പുതിയ ലുക്ക്
ബിഗ്ബോസില് പുതിയ ലുക്കിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ എന്ട്രി ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. ഉത്സവകാല പശ്ചാത്തലത്തില് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രൊമോയില് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത ലുക്കില് നൃത്തച്ചുവടുകളുമായാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ആദ്യ ഏഴ് സീസണുകൾ അവതാരകനായിരുന്ന കമൽഹാസന് രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സേതുപതി ഷോയില് അവതാരകനാകുന്നത്. സേതുപതി ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സീസണിലും ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.
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