വിജയ്-സംഗീത വിവാഹമോചന കേസ്; അടുത്ത വാദം ജൂണിൽ, ഇരുവരും നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കുടുംബ കോടതി ഉത്തരവ്
വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ സംഗീത സ്വർണലിംഗം നൽകിയ ഹർജിയിൽ അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ ജൂൺ 15 ന്.
Published : April 20, 2026 at 4:20 PM IST
ചെന്നൈ: നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്യും ഭാര്യ സംഗീതയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമോചന കേസിൽ ഇരുവരും ഹാജരാകണമെന്ന് തമിഴ്നാട് ചെങ്കൽപേട്ട് കുടുംബ കോടതി. ജൂൺ 15 ന് ഇരു കക്ഷികളും കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി തങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ സംഗീത സ്വർണലിംഗം നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20) നടന്ന വാദം കേൾക്കലിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത വാദം ജൂണിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
വിജയുടെയും സംഗീതയുടെയും വ്യക്തിത്വ ജീവിതവും ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷയും മറ്റ് വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുത്ത്, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ഹാജരാകാൻ അനുമതി തേടി ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ചെങ്കൽപേട്ട് കുടുംബക്ഷേമ കോടതിയിൽ സംഗീതയുടെ വിവാഹമോചന ഹർജിയിൽ ഇന്ന് നടന്ന വാദം കേൾക്കലിൽ ഇരുവരുടെയും അഭിഭാഷകർ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടെ, കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട കക്ഷികൾ എപ്പോൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകുമെന്ന് കോടതി അന്വേഷിച്ചു.
ജൂണിൽ ഇരുവരും ഹാജരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകർ സൂചിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാദം കേൾക്കൽ ജൂൺ 15 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു. 1999 ലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ഒരു മകനും മകളുമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. 27 വർഷ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 24നാണ് ചെങ്കൽപ്പേട്ട് ജില്ലയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടിയെ സംഗീത സമീപിക്കുന്നത്.
വിജയ്ക്ക് ഒരു നടിയുമായി വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അവർ ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു. 2021 മുതൽ താൻ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്ക് നിരവധി തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായില്ല. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും നിയമപരമായല്ലാതെ വേർപിരിഞ്ഞ് തന്നെയുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിവാദ പോസ്റ്റുകൾ തനിക്കും കുട്ടികൾക്കും അപമാനം വരുത്തിവച്ചതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന്, വിവാഹം റദ്ദാക്കി വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കണമെന്നും ഭർത്താവ് വിജയ്യുടെ നീലാങ്കരൈയിലുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ജീവനാംശം നൽകണമെന്നും സംഗീത കോടതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചു. നടപടികൾ ക്യാമറയിൽ ചിത്രീകരിക്കണമെന്നും കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
