"എൻ നെഞ്ചിൽ കുടിയിറുക്കും"... തിയറ്ററുകളിൽ ആവേശത്തിരമാല തീർത്ത് 'ജനനായകൻ'; വൻ വരവേൽപ്പ്
രാജ്യത്തുടനീളവും വിദേശത്തുമായി 2500 തിയറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരേസമയം പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത്
Published : July 23, 2026 at 7:40 AM IST
വിലക്കുകളുടെയും വിവാദങ്ങളുടെയും കടമ്പകൾ കടന്ന് ദളപതി വിജയ്യുടെ 'ജനനായകൻ' ഒടുവിൽ വെള്ളിത്തിരയിൽ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് മുൻപുള്ള താരത്തിൻ്റെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വൈകാരികതയിൽ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയ ആരാധകർ റിലീസ് വലിയ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി. പാട്ടും മേളവും പടക്കങ്ങളുമായി അതിരാവിലെ തന്നെ തിയറ്ററുകൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയ ജനസാഗരമാണ് അലയടിച്ചത്.
രാജ്യത്തുടനീളവും വിദേശത്തുമായി 2500 തിയറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരേസമയം പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത്. വിജയ്യുടെ സിനിമാജീവിതത്തിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണം ഈ റിലീസിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യദിനം റെക്കോഡ് പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്കായി സിനിമാലോകവും ആരാധകരും ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യദിനത്തിലെ ആവേശം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫിസിലും ജനനായകൻ മികച്ച തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
അവസാന ചിത്രമോ? ചർച്ചയായി സംവിധായകൻ്റെ പ്രതികരണം
വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സജീവമായി പ്രവേശിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ റിലീസായതിനാൽ ജനനായകൻ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. തമിഴക വെട്രി കഴകം എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന താരത്തിൻ്റെ അവസാന സിനിമയെന്ന തരത്തിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ വികാരമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇത് വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമല്ലെന്നും ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഭിനയിക്കുമെന്നുമുള്ള സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദിൻ്റെ പ്രതികരണം പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചു. ഇതിനിടെ വിജയ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്നാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്.
വിവാദങ്ങളും വൈകിയ റിലീസും
തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ നിർദേശങ്ങളും കാരണം ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് മാസങ്ങളോളം വൈകിയിരുന്നു. വ്യാജ പ്രിൻ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളും സിനിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. വിവിധ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഒടുവിൽ റിലീസിന് അനുമതി ലഭിച്ചത്. ഏഴ് മാസമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് വൈകിയത്. ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷവും റിലീസ് ദിനത്തിൽ ലഭിച്ച ജനപിന്തുണ സിനിമയുടെ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് സിനിമാ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
കേരളം മുതൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിവരെ ആവേശം
കോഴിക്കോട് അപ്സര തിയറ്റർ, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതിരാവിലെ തന്നെ ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടി. കോഴിക്കോട് അപ്സര തിയറ്ററിന് ചുറ്റും തമിഴക വെട്രി കഴകം പതാകകളും തോരണങ്ങളും ഉയർന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി. സിനിമാ ആരാധകർക്കൊപ്പം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ കളിയിക്കാവിളയിലും സമാനമായ ആവേശമാണ് കണ്ടത്. വിജയ്യുടെ ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച വാഹനങ്ങളുമായി എത്തിയ ആരാധകർ ചെണ്ടമേളം, പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് താരത്തെ വരവേറ്റത്. കേരളത്തിൽ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ഫാൻസ് ഷോകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രദർശനം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ്.
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