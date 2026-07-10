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12 ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി; വിജയ്‌യുടെ 'ജനനായകൻ' തിയറ്ററുകളിലേക്ക്

വിജയ് നായകനാകുന്ന അവസാന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ 'ജനനായകൻ' ജൂലൈ അവസാനം തിയേറ്ററുകളിലേയ്‌ക്ക്. വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ആകെ 3 മണിക്കൂർ 3 മിനിറ്റാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം.

VIJAY JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE CUTS TO JANA NAYAGAN MOVIE CENSOR BOARD JANANAYAGAN CUTS FOOTAGE
Jananayagan poster (X/@KVN Productions)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 10:15 AM IST

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ചെന്നൈ: ഏഴുമാസം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ വിജയ്‌യുടെ 'ജനനായകൻ' ഒടുവിൽ തിയറ്ററുകളിലേക്ക്. 12 പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയാണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചിത്രത്തിന് 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി പ്രദർശനാനുമതി നൽകിയത്. ഇതോടെ ആരാധകരുടെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ചിത്രം ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം. 20 സെക്കൻഡ് സീനുകൾ വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ 10 സെക്കൻഡായി കുറച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ, ബോബി ഡിയോൾ, മമിത ബൈജു എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതം ഒരുക്കിയ ചിത്രം കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് ​​മേനോൻ, നരേൻ, പ്രിയാമണി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

VIJAY JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE CUTS TO JANA NAYAGAN MOVIE CENSOR BOARD JANANAYAGAN CUTS FOOTAGE
Censorship certificate of the movie 'Jananayakan' (ETV Bharat)

വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ 12 ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്

  1. പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ പുറംചട്ടയിൽ ഡോ. അംബേദ്‌കറെ കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ , രംഗത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
  2. 'അംബേദ്‌കർ നിയമം മുതൽ ടിവികെ നിയമം വരെ' എന്ന സംഭാഷണം പരിഷ്‌കരിച്ചു. കൂടാതെ 'ടിവികെ' യുടെ ഓഡിയോ സിനിമയുടെ എല്ലാ ട്രാക്കുകളിൽ നിന്നും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി.
  3. ഇന്ത്യൻ പതാക നിലത്തു വീഴുന്നതായി കാണിക്കുന്ന രംഗം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു.
  4. 'ഭാഗവതം', 'രംഗനാഥർ' എന്നീ വാക്കുകൾ വരുന്നിടത്തെ ശബ്‌ദം ഒഴിവാക്കി.
  5. ആക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്‌തു.
  6. 'ഓപ്പറേഷൻ മെലുഗ' യെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും 'ന്യൂ ഇന്ത്യ' ('ഓം' എന്ന ആശയം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത്) എന്ന വാക്യവും നീക്കം ചെയ്‌തു. കൂടാതെ, 'തൂക്കല തുടിക്കീറാത്ത അവന മീഡിയ-ലാ ലീക്ക് പണ്ണി' എന്ന സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഓഡിയോയും നിശബ്‌ദമാക്കി.
  7. പൊലീസ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ (ഡിസി) ഓഫിസിനെയും ചിഹ്നത്തെയും അനാദരവോടെ ചിത്രീകരിച്ച 96.25 മിനിറ്റ് മാർക്കിലെ രംഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്‌തു. ആ രംഗത്തിലും മാറ്റം വരുത്തി.
  8. 'അങ്ങനെയൊരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം' എന്ന പൂർണ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്‌തു.
  9. 'ഇന്ത്യയെ എൻ്റെ കാൽക്കൽ വീഴ്ത്തും' എന്ന വാക്കുകളുടെ ഓഡിയോ നിശബ്ദമാക്കി.
  10. ഒരു കുട്ടിയെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്‌തു.
  11. 'സിലുവയ്യ' (കുരിശ്) എന്ന വാക്ക് നിശബ്ദമാക്കി.

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VIJAY JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE
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JANANAYAGAN CUTS FOOTAGE
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