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തിയേറ്ററില്‍ നിന്ന് കരഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ആരാധകര്‍! ജന നായകന്‍ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിലേക്ക്; അതിവേഗം കുതിച്ച് ആഗോള കലക്ഷന്‍

വിജയ്‌യുടെ വിടവാങ്ങല്‍ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്‍. ആറു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് വമ്പന്‍ കലക്ഷന്‍.

JANA NAYAGAN MOVIE THALAPATHY VIJAY MAMITHA BAIJU JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE
JANA NAYAGAN (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 9:55 AM IST

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മിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിന് ശേഷം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ വിജയ് ചിത്രം ജന നായകന്‍ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ വിജയത്തിലേക്ക്. റിലീസായി വെറും ആറു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം വമ്പന്‍ കലക്ഷന്‍ നേടി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്.

ജൂലൈ 23 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രം വെറും ആറു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ 250കോടി രൂപയോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആഗോള ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍. കേരളത്തി്ല്‍ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത് 14 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. റിലീസ് ദിനം മുതൽ വാരാന്ത്യത്തിലും ഹൗസ് ഫുൾ, ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഷോകൾ ലഭിച്ച ചിത്രത്തിന് പ്രവര്‍ത്തി ദിനമായിട്ടും ആദ്യ തിങ്കളാഴ്‌ചയും ചൊവ്വാഴ്‌ചയും ഹൗസ് ഫുൾ, ഫാസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് ഷോകളാണ് ലഭിച്ചത്.

തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം വിജയ്‌യെ അവസാനമായി സ്‌ക്രീനിൽ കാണാൻ പ്രായഭേദമന്യേ ഓരോ ആരാധകനും പ്രേക്ഷകനും തിയേറ്ററുകളിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയിച്ച് കരഘോഷത്തോടെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ജന നായകൻ. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കണ്ടാണ് പോയി തിയേറ്ററിൽ റിലീസായി ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ആകുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് ജന നായകൻ.

ചൊവ്വാഴ്‌ച വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ലോകമെമ്പാടുമായി 246.07 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 167.57 കോടി രൂപയും നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 143.40 കോടി രൂപയുമാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 78.50 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. തമിഴില്‍ വിപണിയില്‍ നിന്നാണ് ചിത്രം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വരുമാനം വാരിക്കൂട്ടിയത്. 123.15 കോടി രൂപയാണ് ആറു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നേടിയത്. തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് 8.10 കോടി രൂപയും ഹിന്ദിയില്‍ നിന്ന് 12.15 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്നില്‍ക് നല്‍കുന്ന കണക്കുകളാണിവ.

അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വൻതോതിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ജന നായകൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്പായ ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് 30ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ തമിഴ് ചിത്രമാണിത്.

എ റേറ്റിങ് ചിത്രവും റിലീസിലുള്ള തടസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ മികച്ച വിജയം തന്നെയാണ് ഈ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

JANA NAYAGAN MOVIE THALAPATHY VIJAY MAMITHA BAIJU JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE
JANA NAYAGAN (Photo: Movie Poster)

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍യിൽ 30 ലക്ഷം എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട ഏഴ് തമിഴ് സിനിമകളുടെ ഏകദേശ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഇപ്രകാരമാണ്:

• ജയിലർ — 9.21 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

• ലിയോ — 7.30 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

• കൂലി — 6.09 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

• അമരൻ — 4.90 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

• കറുപ്പ് - 4.51+ ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

• ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓള്‍ ടൈം (GOAT) — 4.51 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

• ജന നായകന്‍ — 3.30 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

ബുക്ക് മൈ ഷോയ്ക്ക് പുറമേ, മറ്റ് ട്രാക്കറുകളിലൂടെയും ചിത്രം വലിയ തോതിൽ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എസ്എസിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, 2.5 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ കൂടി വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെറും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൊത്തം ട്രാക്ക് ചെയ്‌ത ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം 5.8 ദശലക്ഷത്തിലധികമാക്കി.

ഈ റിലീസിലൂടെ ദളപതി വിജയ് ചിത്രം നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രപരമായ ഹാട്രിക് ആണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളായ ലിയോ, ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം, ജന നായകൻ - ബുക്ക് മൈഷോയിൽ മാത്രം മുൻകൂർ ബുക്കിംഗിൽ 1 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റ് മാർക്ക് കടന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ നടനാണ് അദ്ദേഹം. ജന നായകന്‍റെ പ്രീ-സെയിൽസ് മാത്രം 1.18 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനവുമാണ് ചിത്രം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ബുക്ക് മൈ ഷോയിലെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള മികച്ച 10 പട്ടിക ഇതാ:

1. ജയിലർ — 638K

2. ലിയോ — 470K

3. കറുപ്പ് — 300K

4. അമരൻ — 206K

5.ഡ്യൂഡ് - 195K

6. ഗോട്ട് - 190K

7. കൂലി — 180K

8. ജിബിയു - 160K

9. ജന നായകൻ — 155K

10. മഹാരാജ- 126K

എച്ച് വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജന നായകൻ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന റോളുകളിൽ ബോബി ഡിയോൾ, പൂജാഹെഡ്ഗെ,മമിതാ ബൈജു, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ, നരേൻ, പ്രിയാമണി, തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

കലാ മൂല്യമുള്ളതും നിലവാരമുള്ളതുമായ സിനിമകൾ നിർമിച്ച വെങ്കട്ട് കെ നാരായണ ആണ് കെ വി എൻ പ്രൊഡക്ഷന്‍റെ പേരിൽ ജന നായകൻ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം സത്യൻ സൂര്യൻ, ആക്ഷൻ അനിൽ അരശ്, ആർട്ട് : വി സെൽവ കുമാർ, കൊറിയോഗ്രാഫി ശേഖർ, സുധൻ, ലിറിക്സ് അറിവ്, കോസ്റ്റ്യൂം പല്ലവി സിംഗ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ ഗോപി പ്രസന്ന, മേക്കപ്പ് നാഗരാജ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ വീര ശങ്കർ എന്നിവരാണ്.

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TAGGED:

JANA NAYAGAN MOVIE
THALAPATHY VIJAY
MAMITHA BAIJU
JANA NAYAGAN MOVIE RELEASE
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