തീപ്പൊരി ലുക്കില് വിജയ്ദേവരകൊണ്ട! ഒപ്പം രശ്മികയും,തിയേറ്റര് ഇളകിമറിയുമെന്നുറപ്പ്; ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രണബാലി' ടീസര് എത്തി
വിവാഹ ശേഷം വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രണബാലി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 3:50 PM IST
വിജയ് ദേവരകൊണ്ട പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന പാന് ഇന്ത്യന് ചരിത്ര പീരിയഡ് ആക്ഷന് ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം രണബാലിയുടെ ആവേശകരമായ ടീസര് പുറത്ത്. പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള അതിശക്തവും തീക്ഷണവുമായ മേക്കോവറിലാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഒക്ടോബർ 16-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ ചിത്രം എത്തും.1876 മുതൽ 1878 വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജീവൻ നഷ്ടമായ 80 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സൃഷ്ടിച്ച ഭീകരമായ പട്ടിണിയും പീഡനങ്ങളുമാണ് ടീസറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ക്രൂരനായ സർ തിയോഡോർ ഹെക്ടർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ധാന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ അടിച്ചമർത്തലിനും ക്രൂരതയ്ക്കുമെതിരെ 'സിംഗനമല ബൊബ്ബിലി രണബാലി' എന്ന വീരയോദ്ധാവായി വിജയ് ദേവരകൊണ്ട നേരിട്ട് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു. തൻ്റെ നാടിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി വാളെടുക്കുന്ന രണബാലിയുടെ മാസ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് ടീസറിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. തന്റെ കാവലിൽ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് ഒരു ധാന്യമണി പോലും പുറത്തുപോകില്ലെന്ന ശപഥവുമാണ് ടീസറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
ടീസറിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ഒരു നിഗൂഢ കൈയും വിചിത്രമായ ദ്രാവകം അടങ്ങിയ മൺപാത്രവും ചിത്രത്തിലെ ദുരൂഹതയും വര്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രണബാലി. വിവാഹ ശേഷം ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രവുമാണിത്. ചിത്രത്തിൽ ഇരുവരുടേയും പ്രണയാര്ദ്ര നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ 'ഏൻന്തയ്യ സാമി...' എന്ന ഗാനം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 'ഗീതാ ഗോവിന്ദം', 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയ്യും രശ്മികയും ഒന്നിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴിസിന്റെ ബാനറില് നവീൻ യെർനേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ടി-സീരീസ് ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വില്ലന് വേഷത്തില് എത്തുന്നത് 'ദ മമ്മി', 'ദ മമ്മി റിട്ടേൺസ്', 'ബ്ലഡ് ഡയമണ്ട്' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അർണോൾഡ് വോസ്ലൂ ആണ്. സർ തിയോഡോർ ഹെക്ടർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
നിർമ്മാതാക്കൾ: നവീൻ യേർനേനി വൈ രവിശങ്കർ, സഹ നിർമ്മാതാവ്: അനുരാഗ് പർവ്വതനേനി, സഹ നിർമ്മാതാവ്: ശിവ ചനാന, പ്രസിഡൻ്റ് (ടി-സീരീസ്): നീരജ് കല്യാൺ, സിഇഒ: ചെറി, സംഗീതം: അജയ് - അതുൽ, ക്യാമറ: നീരവ് ഷാ, ജിഷ്ണു ഭട്ടാചാര്യ, എഡിറ്റിംഗ്: കാർത്തിക ശ്രീനിവാസ് ആർ, രചന: പ്രമോദ് തമ്മിനേനി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ശിവം റാവു നാഗസൻ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ആർ ചന്ദ്രശേഖർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ചെമ്പോലു സായി ആദിത്യ,
കൊറിയോഗ്രാഫി ഡയറക്ടർ: കൃതി മഹേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: അർച്ചന റാവു, കലാസംവിധായകൻ: വിത്തൽ കോസാനം, VFX സൂപ്പർവൈസർ: സുനിൽ രാജു ചിന്ത, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർമാർ: യാനിക്ക് ബെൻ, ആൻഡി ലോംഗ് ഗുയെൻ, റോബിൻ സുബ്ബു, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രഘുനാഥ് കെമിഷെട്ടി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ: കബിലൻ ചെല്ലിയ, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്, മാർക്കറ്റിംഗ്: ഫസ്റ്റ് ഷോ.