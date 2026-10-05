'സർ'എന്ന് വിളിച്ച് തുടക്കം! പിന്നെ പ്രണയത്തിലേക്ക്; ദിവസവും 15 തവണയെങ്കിലും 'ഐ ലവ് യൂ' പറയും, രശ്മികയെ കുറിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട
ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പക്വത രശ്മികയ്ക്കാണെന്ന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 3:49 PM IST
തെന്നിന്ത്യന് താരദമ്പതികളാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും. സഹതാരങ്ങളില് നിന്ന് ജീവിത പങ്കാളിയായി മാറിയ ഇരുവരുടെയും വിശേഷങ്ങള് ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കേള്ക്കാറുള്ളത്. വിവാഹിതരായതിന് ശേഷം ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന സിനിമയാണ് 'രണബാലി'. ചിത്രം അടുത്തിടെ പുറത്താറങ്ങാനിരിക്കെ പ്രമോഷന് പരിപാടിയില് തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇരുതാരങ്ങളും പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത്.
ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദത്തിലേക്കും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്കും വളർന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും അടുത്തിടെ നൽകിയ അഭിമുഖങ്ങളിൽ മനസുതുറന്നു. ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷങ്ങൾ, പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ മാറ്റം, ബന്ധത്തിൽ പരസ്പരം നടത്തുന്ന ചെറിയ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ, വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായെന്ന തോന്നൽ—എല്ലാം ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചു.
ബന്ധം ദൃഢമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ചെറിയ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയ്, രശ്മികയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പക്വത രശ്മികയ്ക്കാണെന്നും താരം സമ്മതിച്ചു.
"ദിവസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 10 മുതൽ 15 തവണ വരെ രശ്മിക തന്നോട് ‘ഐ ലവ് യൂ’ പറയാറുണ്ടെന്നാണ് വിജയ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. താൻ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചാലും അത് വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ചിന്താഗതിയുള്ളയാളായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ സ്നേഹം തുറന്നുപറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം രശ്മികയാണ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്", വിജയ് പറഞ്ഞു.
"ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ പലപ്പോഴും നാം മറന്നുപോകുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. പങ്കാളിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് അറിയാമെന്ന കാരണത്താൽ അത് വീണ്ടും പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും രശ്മിക തന്നെ ഓർമിപ്പിക്കാറുണ്ട്", വിജയ് പറഞ്ഞു.
പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പഴയ കാഴ്ചപ്പാടും വിജയ് തുറന്നുപറഞ്ഞു. 28–29 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പ്രണയം എന്നത് വെറുമൊരു ‘മാർക്കറ്റിങ് വാക്ക്’ മാത്രമാണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. അന്ന് പ്രണയത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രായവും പക്വതയും കൂടിയതോടെ പ്രണയത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.
"അമ്മ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന് സമാനമായി, മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ പോലും മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന വലിയൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അതിനെ ഒരിക്കലും അനാദരിക്കരുത്. പ്രണയത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും വേണം", വിജയ് പറഞ്ഞു.
"ആദ്യ കാഴ്ചയിലെ പ്രണയത്തിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല'', വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. "ഒരാളാണ് തന്റെ ജീവിതപങ്കാളിയെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കൃത്യമായ സമയവും ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയും ആവശ്യമാണ്. 36 വയസ്സിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വിവാഹത്തിന് താൻ മാനസികമായി തയ്യാറായെന്ന് തോന്നിയതെന്നും പ്രണയത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ പക്വത തനിക്കെത്തിയെന്നും", വിജയ് പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടെയാണ് രശ്മികയുടെ രസകരമായ ഇടപെടൽ അഭിമുഖത്തെ ചിരിയിലാഴ്ത്തിയത്. ‘ബേബി, നീ വൈകിപ്പോയി!’ എന്നായിരുന്നു വിജയിയുടെ വാക്കുകൾക്കിടയിലെ രശ്മികയുടെ പ്രതികരണം.
ബന്ധം എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളതായാലും ചെറിയ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ അവസാനിക്കരുതെന്നാണ് രശ്മികയുടെ നിലപാട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടികളുണ്ടായാലും പങ്കാളിയോട് ‘ഗുഡ് മോർണിങ്’, ‘ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തുടരണം.
പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി തുടർച്ചയായി ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖർ ഗുപ്തയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലും രശ്മിക സംസാരിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കായി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവർക്കായി പലപ്പോഴും അതേ ശ്രമം നടത്താറില്ലെന്നായിരുന്നു രശ്മികയുടെ നിരീക്ഷണം.
വിവാഹത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ പങ്കാളിയോട് ‘ഗുഡ് മോർണിങ്’ പറയുന്നതും ‘സുഖമാണോ?’ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതുമൊക്കെ പല ബന്ധങ്ങളിലും കുറഞ്ഞുപോകാറുണ്ട്. ‘അവർക്ക് അറിയാമല്ലോ’ എന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും രശ്മിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ബന്ധം എത്ര മുന്നോട്ട് പോയാലും, കുട്ടികളുണ്ടായാലും, ഇത്തരം ചെറിയ പരിഗണനകൾ പരസ്പരം നൽകുന്നത് തുടരണമെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
‘ഗീത ഗോവിന്ദം’ സെറ്റിൽ തുടങ്ങിയ കഥ
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് ‘ഗീത ഗോവിന്ദം’ സിനിമയുടെ സെറ്റിലായിരുന്നു. ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിജയിയെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ താൻ അദ്ദേഹത്തെ ‘സർ’ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് രശ്മിക ഓർത്തെടുത്തു.
ആദ്യദിവസത്തെ ഒരു സംഭവം അന്ന് രശ്മികയെ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാരവാനിൽ താൻ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നിർത്താൻ വിജയ് പരുക്കൻ രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും, അതോടെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കരുതി താൻ കരഞ്ഞുവെന്നും രശ്മിക പറഞ്ഞു.
പുതിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്ന സമയമായതിനാൽ വിജയിയുടെ പെരുമാറ്റം തന്നെ ഏറെ ബാധിച്ചുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ‘സർ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തിരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയ് തന്നെ അടുത്ത സുഹൃത്താക്കിയെന്നും രശ്മിക പറഞ്ഞു.
തുടർച്ചയായി രണ്ട് സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചതോടെ സൗഹൃദം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാവുകയും പിന്നീട് അത് പ്രണയത്തിലേക്ക് മാറുകയുമായിരുന്നു. ‘ഗീത ഗോവിന്ദം’, ‘ഡിയർ കോമ്രേഡ്’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇരുവരുടെയും കെമിസ്ട്രി പ്രേക്ഷകരും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.
തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ദൈവിക ശക്തിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടെന്നാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും രശ്മിക പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യങ്ങളും കടന്നാണ് തങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിയതെന്നും അതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ഫെബ്രുവരി 26-നാണ് രശ്മികയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹശേഷം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രണബാലി. രാഹുൽ സങ്കൃത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സിന്റെ ബാനറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. സിംഗനമല ബൊബ്ബിലി രണബാലി എന്ന വീരയോദ്ധാവിന്റെ വേഷത്തിലാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട എത്തുന്നത്. ജയമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് രശ്മിക മന്ദാന അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
1876 മുതൽ 1878 വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. യഥാർഥ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ‘രണബാലി’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 16-ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.