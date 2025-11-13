ഗേള്ഫ്രണ്ട് പാര്ട്ടിയില് രശ്മികയുടെ കയ്യില് ചുംബിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട
ഗേൾഫ്രണ്ട് സക്സസ് പാർട്ടിയിൽ രശ്മിക മന്ദാനയുടെ കയ്യില് പരസ്യമായി ചുംബിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട. ഇരുവരുടെയും പ്രണയ നിമിഷങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുന്നു. രശ്മികയുടെ പുതിയ ചിത്രം ഗേള്ഫ്രണ്ടിന്റെ സക്സസ് മീറ്റിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 3:00 PM IST
വിജയ് ദേവരകൊണ്ട - രശ്മിക മന്ദാന ആരാധകര് നാളേറെയായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബിഗ് സ്ക്രീനിലെ ക്യൂട്ട് കപ്പിള്സ് ഇനി യഥാര്ത്ഥ ജീവിതത്തിലും ഒന്നിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. അടുത്തിടെ ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നെങ്കിലും തങ്ങളുടെ വിവാഹ വാര്ത്തയോട് താരങ്ങള് ഇനിയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
രശ്മികയുടേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് റിലീസായ ചിത്രമാണ് രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഗേള്ഫ്രണ്ട്'. തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച വിജയം നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ സക്സസ് പാര്ട്ടി ഹൈദരാബാദില് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ രശ്മികയുടെ കയ്യില് പരസ്യമായി ചുംബിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട. ഇരുവരും ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു പൊതുവേദിയില് തങ്ങളുടെ പ്രണയം പങ്കിട്ടത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.
പരിപാടിയില് രശ്മികയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട എത്തുകയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ആഘോഷ പരിപാടികള്ക്കിടെയാണ് രശ്മികയുടെ കൈ പിടിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട മൃദുവായി ചുംബിച്ചത്. ഈ അവസരത്തില് ക്യാമറ കണ്ണുകള് ഇരുതാരങ്ങള്ക്കും നേരെ മിന്നിയപ്പോള് രശ്മികയുടെ മുഖം നാണം കൊണ്ട് ചുവന്നു. ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച ഈ നിമിഷം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.
Heart is full 🫶😭❤️💫#Virosh #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/iQV5OrFF24— Shayla ⋆˙ (@bealive_79) November 12, 2025
'ഗേള്ഫ്രണ്ട്' ആഘോഷങ്ങള്ക്കിടെ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത രശ്മിക, വിജയ്യോടും സംസാരിച്ചു. "വിജു, നീ തുടക്കം മുതൽ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്, അതിന്റെ വിജയത്തിലും നീ ഒരു ഭാഗമാണ്. നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയ് ദേവരകൊണ്ട ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," രശ്മിക പറഞ്ഞു. രശ്മികയുടെ ഈ വാക്കുകള്ക്ക് സദസ്സില് നിറഞ്ഞ കയ്യടിയായിരുന്നു.
Kind of love that we read in books 🖤!#RashmikaMandanna #VijayDevarakonda pic.twitter.com/YrC3Ct2LmK— VAT 69 (@LohithCOP) November 12, 2025
'ഗീതാ ഗോവിന്ദം' (2018), 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്' (2019) എന്നീ ചിത്രങ്ങളില് രശ്മികയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചിരുന്നു. വര്ഷങ്ങളായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാര്ത്തകളോട് മൗനം പാലിച്ച താരങ്ങള് തങ്ങളുടെ ബന്ധം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു. ഒക്ടോബർ 3ന് വിജയ്യുടെ ഹൈദരാബാദിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ലളിതമായ ചങ്ങില് രശ്മികയുടെയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതായും വിവാഹം അടുത്ത വര്ഷം ആദ്യം നടക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.
നേരത്തെ, 'ഗേള്ഫ്രണ്ടി'നെ പരസ്യമായി പ്രശംസിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയിരുന്നു. 'ഗേള്ഫ്രണ്ടി'നെ "ശക്തവും", "പ്രധാനപ്പെട്ടതും" എന്നാണ് താരം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വിജയ്യുടെ പ്രശംസകള്ക്ക് മറുപടി നല്കാന് രശ്മികയും മറന്നില്ല. തന്റെ വര്ക്കില് അദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് രശ്മിക മറുപടി നല്കിയത്.
