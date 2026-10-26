'ഒരു വര്ഷത്തോളം പിറകെ നടന്നിട്ടാണ് വിവാഹത്തിന് വിജയ് 'യെസ്' മൂളിയതെന്ന് രശ്മിക'; വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി 'വിരോഷ്' ദമ്പതികൾ
'കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ മോഹൻലാലെന്ന് കരൺ പറഞ്ഞതോടെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മികയും, മോഹൻലാൽ സാറോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നാലെ ഇരുവരുടെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മലയാള കമന്റുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 26, 2026 at 8:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റ് ഷോയായ 'കോഫി വിത്ത് കരൺ' ടോക്ക് ഷോയിൽ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിച്ചെത്തിയ എപ്പിസോഡാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച. താരങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളും മറ്റ് വിമർശനങ്ങളും ഉയരുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് 'വിരോഷ്' ദമ്പതികൾ.
കരൺ ജോഹറിന്റെ 'കോഫി വിത്ത് കരൺ' എന്ന പരിപാടിയിൽ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് രശ്മികയും വിജയ്യും അതിഥികളായി എത്തുന്നത്. ഷോയുടെ അവസാനത്തെ സീസൺ കൂടിയാണിത്. ഷോയിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ദമ്പതികൾക്ക് നേരെ ട്രോളുകളും മറ്റും വന്നത്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട എത്തിയത്. 'തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാഗ്യമാണ് രശ്മികയെന്നും ഈ ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിലും അത് തനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്നുമാണ്' നടൻ കുറിച്ചത്. രശ്മികയെ സ്നേഹപൂർവം ചുമലിലേറ്റി നടക്കുന്ന വീഡിയോയും താരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ വച്ചാണ് 'നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം' എന്ന് രശ്മിക ആവശ്യപ്പെട്ടത്. താൻ ഒരു നൂറ് വട്ടമെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ചോദിച്ച് കാണുമെന്നും താരം ഷോയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിന് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് വിജയ് മറുപടി നൽകിയത്. തനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വന്നു. ബന്ധങ്ങളെ അത്ര ആഴത്തിലാണ് നോക്കി കാണുന്നതെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷത്തോളം താൻ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടാണ് വിവാഹത്തിന് വിജയ് 'യെസ്' മൂളിയത് എന്നും രശ്മിക വെളിപ്പെടുത്തി.
എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മിശ്രിത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എത്തിയത്. വിജയയുടെ പ്രതികരണത്തെ ചിലർ അഹങ്കാരമായും രശ്മികയോടുള്ള അവഗണനയായും വിശേഷിപ്പിച്ചു. റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്നുവരെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ. അതേസമയം മറ്റ് ചിലരാകട്ടെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടത്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് വിവാഹ അഭ്യർഥന നടത്താൻ സാധിക്കില്ലേ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചൂട് പിടിച്ചതോടെ രശ്മികയും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തി.
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'വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് താരം ഈ വിവാദങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രൊഫൈലുകളിൽ അനാവശ്യമായി അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റുകളും ഉപദേശങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും ആളുകൾ പറഞ്ഞ രീതി എന്നെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും' രശ്മിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. നിങ്ങൾ ആർക്കുവേണ്ടിയാണോ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയാറാകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ ചെയ്യാൻ തയാറാകുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുകയെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടറോ! അതാരാണ്?' അറിയില്ലെന്ന് ഉത്തരം
കോഫി വിത്ത് കരൺ ഷോയിലെ ഒരു ടാസ്കിനിടയിൽ ദമ്പതികൾ നടത്തിയ പരാമർശവും വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പരിപാടിക്കിടെ പ്രമുഖ തെന്നിന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ആരാധകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേരുകൾ കരൺ ജോഹർ പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് താരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു ടാസ്കുകളിൽ ഒന്ന്. അതിലെ ഒരു ചോദ്യമാകട്ടെ 'കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ' ആരാണെന്നും. ചോദ്യത്തിന് ഇരുവരും തെറ്റ് ഉത്തരം നൽകിയതോടെ സംഗതി മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്തു.
'കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ' എന്ന് കരൺ പറഞ്ഞതോടെ 'ഞാൻ' എന്നായിരുന്നു തമാശ രൂപേണ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ മറുപടി. പൊട്ടിച്ചിരിക്ക് ശേഷം 'കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ മോഹൻലാലെന്ന് കരൺ പറഞ്ഞതോടെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മികയും, മോഹൻലാൽ സാറോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നാലെ ഇരുവരുടെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മലയാള കമന്റുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
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