ട്രോളുകളും വ്യാജപ്രചാരണവും അതിരുകടക്കുന്നു; പൊലീസില് പരാതി നല്കി വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും
'കോഫി വിത്ത് കരൺ 9' (Coffee with Karan 9) എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് താരദമ്പതികള്ക്ക് നേരെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 11:26 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്ക്കും നടി രശ്മി മന്ദാനയ്ക്കുമെതിരെ ഓൺലൈനിൽ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സൈബർ ക്രൈം പോലീസിൽ പരാതി നല്കി. 'കോഫി വിത്ത് കരണ് ജോഹര് 9' എന്ന പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് താരദമ്പതികള്ക്കെതിരെ വിമര്ശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളുമുയര്ന്നത്.
താരങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പരാതി നൽകിയത്. പരാതി ലഭിച്ചതായും വിഷയം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സൈബറാബാദ് പൊലീസിലെ സെരിലിംഗംപള്ളി സോണ് അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് (ഡിസിപി)ക്കാണ് പരാതി നല്കിയത്.
പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 'നോൺ-കോഗ്നിസബിൾ' വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതിനാൽ നിലവിൽ കേസൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പരാതിയിൽ തുടർപരിശോധന നടക്കുകയാണ്.
'കോഫി വിത്ത് കരൺ 9' (Coffee with Karan 9) എന്ന പരിപാടിയിൽ ഇരുവരും പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയര്ന്ന വിമര്ശനങ്ങളും പരിഹാങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ച ചില ഉള്ളടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് താരങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ, കെട്ടിച്ചമച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, കൃത്രിമമായി തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ, ആൾമാറാട്ടം, ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്കുകളും താരദമ്പതികള് പൊലീസിന് കൈമാറിയിയിട്ടുണ്ട്.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് താരങ്ങളുടെ ആവശ്യം. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസൂത്രിതമായോ പണം നൽകി നടത്തിയതോ ആയ പ്രചാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉചിതമായ നടപടി എടുക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കരൺ ജോഹർ അവതാരകനായ 'കോഫി വിത്ത് കരണ് ജോഹര് 9' പരിപാടിയിൽ തങ്ങള് നടത്തിയ വിവാഹാഭ്യര്ഥനയെ കുറിച്ച് ഇരുതാരങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. രശ്മിക മന്ദാന തന്നോട് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് 100 തവണയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് രശ്മിക "നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം" എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, "നീ എന്നോട് 100 തവണ ചോദിക്കൂ" എന്നായിരുന്നു അന്ന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട നൽകിയ മറുപടി. പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തോളം താൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് രശ്മിക മന്ദാന വെളിപ്പെടുത്തി. ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം വലിയ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടക്കരുതെന്ന് കരുതിയാണ് താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വിജയ് പരിപാടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വലിയ ട്രോളുകളും വിമര്ശനങ്ങളും താരദമ്പതികള്ക്ക് നേരെയുണ്ടായത്.
എന്നാല് ഇതിന് മറുപടിയുമായി വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. താന് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെയും ഭാഗ്യത്തോടെയുമാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വ്യക്തമാക്കി. 2026 ഫെബ്രുവരി 26-ന് രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.