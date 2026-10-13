'ആ ഒരൊറ്റ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായി മാറി'; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ സന്ദര്ശിച്ച് രശ്മികയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും
വിജയ്ക്കൊപ്പമുള്ള മനോഹര ദൃശ്യങ്ങള് പങ്കുവച്ച് താരദമ്പതികള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 1:08 PM IST
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ വിജയ്യെ കണ്ട് തെന്നിന്ത്യന് താരദമ്പതികളായ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ഇരുവരും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘രണബാലി’യുടെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ സന്ദർശിച്ചത്. വിജയ്യുടെ വസതിയിലെത്തിയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം മനോഹരമായ വാക്കുകളാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട പങ്കുവച്ചത്. "പ്രിയപ്പെട്ട ദളപതി വിജയ് സാറിനൊപ്പം വളരെ മനോഹരമായ സമയം ചെലവഴിച്ചു. തിരക്കേറിയ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ജീവിതം, ജോലി, ലോകം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരൊറ്റ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായി മാറി. അടുത്ത തവണ കാണുന്നത് വരെ, സ്നേഹവും ആദരവും അറിയിക്കുന്നു",. വിജയ് ദേവരകൊണ്ട ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
വിജയ്യുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെ സന്തോഷവും ആരാധനയും രശ്മിക മന്ദാനയും പങ്കുവച്ചു. വിജയ്യുടെ ആരാധികയായിരുന്ന കാലം മുതല് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന സഹതാരമായി മാറിയ വരെയുള്ള തന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഓര്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രശ്മിക ഇങ്ങനെ കുറിച്ചത്. " നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിജയ് സാറിനെ കാണാന് പോയി. ഓര്മവച്ച നാള് മുതല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധികയായിരുന്നു. അതില് നിന്ന് തുടങ്ങി, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിലൂടെയും ഇന്ന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര അവിശ്വസനീയമാണ്. സാറിന് എപ്പോഴും സ്നേഹവും ആശംസകളും നേരുന്നു.", രശ്മിക കുറിച്ചു.
2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'വരിസു' എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തില് ദളപതി വിജയ്യും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒരുമിച്ചെത്തിയിരുന്നു. വംശി പൈഡിപ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ക്രിയേഷൻസ്, പിവിപി സിനിമാസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ദിൽ രാജുവും ശിരീഷും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
അതേസമയം വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന രണബാലി ഒക്ടോബര് 16 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. മൈത്രി മൂവിമേക്കേഴ്സിന്റെ ബാനറില് നവീന് യെര്നേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. വിവാഹ ശേഷം രശ്മികയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് രണബാലി. ചിത്രത്തിന്റെ ഗാനവും ട്രെയിലറുമെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പിരീഡ് ഡ്രാമയായാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
1876 മുതൽ 1878 വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജീവൻ നഷ്ടമായ 80 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.