ടോളിവുഡില് വീണ്ടും കല്യാണ മേളം;അല്ലു സിരീഷിന്റെ വിവാഹാഘോഷം തുടങ്ങി! ചടങ്ങനെത്തി വിജയ്യും രശ്മികയും
അല്ലു അര്ജുന്റെ പ്രീ വെഡ്ഡിംഗ് ചടങ്ങളില് അതിഥികളായെത്തി രശ്മികയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും. ഇരുവരുടെയും വിവാഹ ശേഷം ആദ്യമായി എത്തുന്ന ചടങ്ങാണിത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 2, 2026 at 3:36 PM IST
തെലുഗു സൂപ്പര്താരം അല്ലു അര്ജുന്റെ സഹോദരനും നടനുമായ അല്ലു സിരീഷിന്റെ വിവാഹാഘോഷങ്ങള് തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. ഇനി നാലു അഞ്ചു ദിവസം മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിനായുള്ളത്. അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് താര കുടുംബം.
മാര്ച്ച് ആറിന് ഹൈദരാബാദില് വച്ചാണ് വിവാഹം. നയനിക റെഡ്ഡിയാണ് വധു. വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ താരകുടുംബത്തിന്റെ വിവാഹാഘോഷത്തില് നവദമ്പതികളായ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും പങ്കെടുത്തത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. ആദ്യമായാണ് നവദമ്പതികള് വിവാഹ ശേഷം ഒരു ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹൈദരാബാദിലെ അല്ലു അര്ജുന്റെ വസതിയില് പെല്ലി കൊഡുകു എന്ന ചടങ്ങ് നടന്നത്. ഇതില് അതിഥികളായാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും എത്തിയത്. തെലുഗു ആചാര പ്രകാരം മഞ്ഞളും ചന്ദനവും എന്നിവ ചേര്ത്ത വെള്ളത്തില് വരന് കുളിക്കുന്നതാണ് ചടങ്ങ്. പെല്ലി കുഡുകു എന്നാണ് തെലുഗുവില് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അനുഗ്രഹത്തിനും ശരീരശുദ്ധീകരണത്തിനും വിവാഹത്തിനുള്ള പുതിയ മാറ്റത്തിലേക്കു പുതിയ മാറ്റമെന്നോണമാണ് ഇത്തരമൊരു ആചാരം നടത്തുന്നത്.
ഈ ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാനാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മികയും എത്തിയത്. ഇവര്ക്ക് പുറമെ നടന് രാം ചരണ്, ഭാര്യ ഉപാസന കൊനിഡേല എന്നിവരും എത്തിയിരുന്നു.
അതേസമയം വിവാഹ ശേഷം രശ്മമികയും വിജയ്യും തിരുപ്പതി തിരുമല ക്ഷേത്രത്തില് ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളില് മധുര പലഹാരങ്ങള് വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
കേരളത്തില് കൊച്ചി, മഹബൂബ് നഗര്, കരീം നഗര്, ഡല്ഹി, ഛണ്ഡീഗഡ്, നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, അഹമ്മദാബാദ്,ഭോപ്പാല്, മുംബൈ, ജയ്പൂര്, വൈസാഗ്, വിജയവാഡ, പുട്ടപര്ത്തി. മൈസൂര്, കുടക്, ബാംഗ്ലൂര്, കോയമ്പത്തൂര്, ചെന്നൈ, പോണ്ടിച്ചേരി തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലാണ് മധുപലഹാര വിതരണം നടത്തിയത്.
ഫെബ്രുവരി 26 ന് രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലാണ് രശ്മികയുടെയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും വിവാഹം നടന്നത്. കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് ഉള്പ്പെടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തത്. വിവാഹ ശേഷൾ ഉദയ്പൂരില് വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയ നവമ്പതികളുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു.
മാര്ച്ച് നാലിന് ബഞ്ചാരഹില്സില് വച്ചു നടക്കുന്ന റിസപ്ഷനില് സിനിമാ-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖര് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പ്രധാമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരെ വിവാഹ സത്കാരത്തിനായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗീതാ ഗോവിന്ദം, ഡിയര് കോമ്രേഡ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രശ്മിക മന്ദാനയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് രണബാലി. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഗാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. നവദമ്പതിമാര്ക്കുള്ള സര്പ്രൈസ് ആയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്.
