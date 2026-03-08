ETV Bharat / entertainment

ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും വീണ്ടും; 'ആട് 3' ഒരു കോമഡി പടം മാത്രമല്ല, രണ്ട് ലോകങ്ങളുടെ കഥ: വിജയ് ബാബു അഭിമുഖം

ആട് 3 റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് നിർമാതാവും നടനുമായ വിജയ് ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു

Aadu 3, Vijay Babu, Jayasurya, Indrans
ആട് 3, വിജയ് ബാബു (ETv Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 8, 2026 at 11:18 AM IST

Updated : March 8, 2026 at 11:37 AM IST

അക്കി വിനായക്

പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായി പ്രേക്ഷകർ ഇത്രയേറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ അപൂർവമാണ്. എട്ടു വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ, അത് വെറുമൊരു 'നീലക്കൊടുവേലി' വേട്ടയല്ല; മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാഞ്ചൈസി പരീക്ഷണമാണ്. 'ആട് 3' റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് നിർമാതാവും നടനുമായ വിജയ് ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

ആദ്യംതന്നെ ചോദിക്കട്ടെ, ആട് 1, 2 ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നാം ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും?

ആട് 1, 2 ഭാഗങ്ങളെപ്പോലെയല്ല മൂന്നാം ഭാഗം. അതൊരു സിമ്പിൾ കഥയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ട് ലോകങ്ങളുടെ കഥയാണ്. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഒരാടും നീലക്കൊടുവേലിയും മാത്രമായിരുന്നു കഥാപാത്രമെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും ഒരു കമ്മട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഓടുകയായിരുന്നു. ഷാജി പാപ്പനെയും സംഘത്തെയും പോലെ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കും സന്ദർഭങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ബാഹുല്യം ഉണ്ട്. ഒരു മുൻനിര ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മലയാള സിനിമയുടെ അതേ ചെലവിലും ക്യാൻവാസിലും തന്നെയാണ് ആട് ത്രീ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആട് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെപ്പോലെ ചെറിയ സിനിമയല്ല മൂന്ന്. ആട് ഒരുപക്ഷേ ഭീകരജീവി ആകുന്നത് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലാണ്.


ആട് മൂന്ന് എന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിൽ നിർമാതാവ് ആയ താങ്കൾ സംതൃപ്തനാകുന്നത് എങ്ങനെ?

എട്ടു വർഷം മുൻപല്ലേ രണ്ടാം ഭാഗം ഇറങ്ങിയത്. കൊവിഡിന് ശേഷം ലോക സിനിമയോടുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യുവതലമുറ ലോക സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വീട്ടിലുള്ള പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അത്തരം സിനിമകൾ കാണാൻ ഇട വരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേൾഡ് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റുമായി ഇവിടുത്തെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സാധാരണ കഥ പറയുന്ന മലയാള സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോറിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആട് മൂന്നാം ഭാഗം ഒരു സിമ്പിൾ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായി പോകരുത് എന്ന് നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

ആട് ഒന്നും രണ്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി കഥ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. സിനിമയുടെ തമാശയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ആവിഷ്കാരവും ആണ് ആ സിനിമകളെ ജനപ്രിയമാക്കിയത്. 2019ൽ ആട് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ഒരു കഥ എന്നോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ആ കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമാണ്. പക്ഷേ കൊവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ മിഥുൻ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആശയം ഇനി ഒരുപക്ഷേ വർക്കൗട്ട് ആകില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മിഥുനും അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് 2023ല്‍ ഒരു എപ്പിക്ക് ഫാൻ്റസി ജോണർ ഉള്ള ഒരു കഥ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ആട് മൂന്നാം ഭാഗത്തിനുവേണ്ടി എന്നോട് പറയുന്നത്. മറ്റു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ആശയം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ജോണർ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു.

ആട് 3 (Special Arrangement)
ഇതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക റിസ്ക് അല്ലേ?

തീര്‍ച്ചയായും. ഇതൊരു വലിയ റിസ്ക് തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിൽ ബഡ്ജറ്റ് കുറയുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആട് 2-ൻ്റെ അഞ്ചോ ആറോ മടങ്ങ് ബഡ്ജറ്റാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് വരുന്നത്. മിഥുൻ പറഞ്ഞത്, ഈ പണം മുടക്കി നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചെയ്താൽ, ഭാവിയിൽ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാണ്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസികളിൽ ഒന്നായി ആട് മാറും. ഥുൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈയൊരു റിസ്ക് ഞാൻ എടുക്കാം എന്ന് കരുതി. ഇത്രയും മുതൽമുടക്കിൽ ആട് മൂന്നാം ഭാഗം ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് തന്നെയാണ്.

നിർമാണത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?


സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പൂർണമായി വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആശയത്തോട് ആത്മവിശ്വാസം തോന്നി. ആട് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് കുറെയധികം സിനിമാറ്റിക്കായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ രണ്ട് കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. പഴയ കാലഘട്ടത്തിന് കുറച്ച് പെർഫെക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്രേക്ഷകർ അത് കണക്കിലെടുക്കില്ല. കാരണം ആട് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിൽക്കുന്ന സിനിമയാണല്ലോ. പക്ഷേ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിന് ഒരുതരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസിനും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ ലോകനിലവാരത്തിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചിത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മുൻനിര ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയേക്കാൾ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായ കാവ്യ ഫിലിംസുമായി ഞാൻ കൈകോർക്കുന്നത്. പിന്നീട് എല്ലാം സ്മൂത്തായി നടന്നു. ഇവിടം വരെ എത്തി. സിനിമയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഒരു നിർമാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലും.


'ആട്' ആദ്യഭാഗം തിയേറ്ററിൽ പരാജയമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു?

ആട് ആദ്യഭാഗം കാലത്തിന് മുൻപേ സഞ്ചരിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു. ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഷാജി പാപ്പനെയും അറക്കൽ അബുവിനെയും സർബത്ത് ഷമീറിനെയും ഡ്യൂഡിനേയും ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. ആട് ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒടിടി കൾ നിലവിലില്ല. ഡിവിഡി റിലീസ് ആണ് ഉള്ളത്. തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ ഡിവിഡി റൈറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ അന്ന് പ്രമുഖരായ ആരും തന്നെ മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോം സിനിമ എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ബാനറിൽ ആണ് ആട് ഒരു ഭീകരജീവി അല്ല എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിവിഡി പുറത്തിറക്കിയത്.

ഡിവിഡിയിലൂടെയും ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണത്തിലൂടെയും ആ ചിത്രം ജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റുവാങ്ങി. സിനിമ ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം റെക്കോർഡ് റേറ്റിംഗാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രേക്ഷകരുടെ ഈ വലിയ സ്നേഹവും ഡിമാൻഡുമാണ് 'ആട് 2' എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചത്.

ആട് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ്?

സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയ ശേഷമാണ് ഷാജി പാപ്പനും അറക്കൽ അബുവും സർബത്ത് ഷമീറുമൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. ഓണക്കാലത്തെ വടംവലിയുടെ തീം സോങ്ങ് ആയി ആട് സിനിമയിലെ പാട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ക്രിസ്മസ്, വിഷു, റംസാൻ, ഓണം തുടങ്ങി ആഘോഷം എന്തുമാകട്ട, ഷാജി പാപ്പൻ്റയും പിള്ളാരുടെയും കോസ്റ്റ്യൂമിലും ലുക്കിലും ജനങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. എവിടെപ്പോയാലും ആളുകൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് 'സർബത്ത് ഷമീർ' എന്നാണ്. ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനെപ്പോലും ആളുകൾ 'ശശി ആശാൻ' എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളുകളും മീമുകളും നിറഞ്ഞു.

ഒരിക്കൽ നടൻ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാനെൻ്റെ കരിയറിൽ പത്തു നാനൂറ് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ 'ശശി ആശാനേ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പിച്ചവെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കാലമാണ്. ആ സമയത്ത് ആട് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മീമുകൾ, ട്രോളുകൾ എന്നിവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയാൻ ആരംഭിച്ചു. സിനിമയുടെ ക്ലിപ്പുകൾ യൂട്യൂബിൽ മില്യൺസ് കാഴ്ചക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു.

ആട് 3 (Special Arrangement)

രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്‍ എങ്ങനെയായിരുന്നു?

അന്നത്തെ വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ആണ് ആട് രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന സിനിമ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എടുത്ത ചരിത്രം ലോക സിനിമയിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ള പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധിമോശം കാണിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് പേർ പറഞ്ഞു. ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലത്താണ് ആട് രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു പൊളിഞ്ഞ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവും കൊണ്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്ന് പല തിയേറ്റർ ഉടമകളും ചോദിച്ചു. പലരും ഞങ്ങൾക്ക് തിയേറ്റർ തരാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

എന്തായാലും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ആകെ കിട്ടിയത് 80 സ്ക്രീൻ. ആലപ്പുഴയിൽ തിയേറ്റർ കിട്ടിയില്ല. കോട്ടയം- ഇടുക്കി മലയോര മേഖലയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കോട്ടയത്ത് പല തിയേറ്ററുകളും ആട് രണ്ടാം ഭാഗം കളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സാറ്റലൈറ്റ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അവഗണനയാണ് ലഭിച്ചത്. ആട് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരു കൊച്ചു സിനിമ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവർ തയാറായില്ല.

വിജയ് ബാബു (Special Arrangement)

എന്തായാലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു. ആവശ്യത്തിന് സ്ക്രീനുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബിസിനസ് സംസാരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു. അടിമുടി റിസ്ക്. 80 തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആട് രണ്ടാം ഭാഗം 250 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് രണ്ടാം വാരം കുതിച്ചു കയറി. ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ മലയാള ചിത്രമായി മാറി ആട് 2.


കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തുനിന്നുവന്ന താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും തമാശ നിറഞ്ഞ 'സർബത്ത് ഷമീർ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ലഭിച്ചത്?

വർഷങ്ങളോളം ചാനലുകളിൽ സിഇഒയും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമൊക്കെയായി ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു 'സീരിയസ്' കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിലും തുടക്കത്തിൽ ലഭിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹാസ്യനടനുണ്ടെന്ന് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ 'ഡബിൾ ബാരൽ' ആണ് എൻ്റെ കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവായത്. ആ സിനിമയിൽ വില്ലൻ വേഷം വേണ്ടെന്നു വെച്ച്, ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ 'ബില്ലി' എന്ന ഹ്യൂമർ കഥാപാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ 'സർബത്ത് ഷമീറി'ൻ്റെ വിത്തുകൾ പാകിയത്. അതൊരു അല്പം ലൗഡ് ആയ കഥാപാത്രമാണ്. ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ അല്പം മാറ്റം ഒക്കെ വരുത്തി ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ലിജോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് "നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനോഹരമായി കോമഡി ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന്. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ തന്നെ നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു ഡബിൾ ബാരലിലേത്. " ലിജോയുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി.

ആട് 3 (Special Arrangement)


സർബത്ത് ഷമീർ എന്ന പേരും ആ ലുക്കും എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത്?

സംവിധായകൻ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. നാട്ടുകാരെ എടുത്തിട്ട് സർബത്ത് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വന്ന പേരാണ് 'സർബത്ത് ഷമീർ'. എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഞാൻ നൽകിയ പ്രചോദനം 'ഷോലെ'യിലെ അസ്രാണി സാറിൻ്റെ ജയിലർ കഥാപാത്രമാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ മിമിക്രിയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഈ കഥാപാത്രത്തിന് 'ദബാങ് ഷമീർ' എന്നായിരുന്നു പേര്. സൽമാൻ ഖാൻ്റെ ആ സിനിമ ഹിറ്റായിരുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് ആ ലുക്ക് ഷമീറിന് നൽകി. പിന്നീട് മറ്റൊരു സിനിമയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് 'സർബത്ത് ഷമീർ' എന്ന് മാറ്റിയത്.

ആട് 3-നെ കുറിച്ചും ഭാവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

ആട് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പിരീഡ് കാലഘട്ടം ഒരുപക്ഷേ മുൻ ജന്മം ആകാം. ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും പുനർജന്മം ആകാം. അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ആട് നാലാം ഭാഗം ഉറപ്പായും വരും.



നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസും ഹോമും. ഇതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?


ഒരു നിർമാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്ന രണ്ടു പ്രൊജക്ടുകൾ. അങ്കമാലി ഡയറീസ് എനിക്ക് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരവും പ്രശസ്തിയും നേടിത്തന്നു. എന്നാൽ, വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിയിലും പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഹോം ആണ് മുന്നിൽ. സിനിമ കണ്ടിട്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ആ ചിത്രം അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളലുകൾ മാറ്റാൻ സഹായിച്ചു എന്നാണ്. അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന മെസ്സേജുകൾ ഒരു നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണ്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഹോം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പ്രശംസകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലെ മുൻപരിചയം ഒരു നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കളെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത്?

വലിയൊരു ഗുണമാണ് അത് ചെയ്തത്. ടെലിവിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. റേറ്റിങ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും എന്തിനാണെന്ന് അറിയുന്നത്, ഭാവിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു പരിധിവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ പരിചയം കൊണ്ടാണ്. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള നിർമാതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഒരുപക്ഷേ ഞാനായിരിക്കും.

താങ്കളുടെ സിനിമകളിൽ ഫാൻ്റസി എലമെൻ്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലോ?

ഒരു നിർമാതാവായി മാറിയപ്പോൾ പരീക്ഷണ സിനിമകൾക്ക് ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. ഫാൻ്റസി സിനിമകൾ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ആദ്യചിത്രമായ മങ്കി പെൻ, അടി കപ്യാരെ കൂട്ടമണി, ആട് അവസാനം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ പടക്കളം വരെ ഫാൻ്റസി എലമെൻ്റ് ഉള്ള സിനിമകളാണ്.

ഹോം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്?


ഫിലിപ്സ് ആൻഡ് മങ്കി പെൻ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലാണ് സംവിധായകനായ റോജിൻ ഹോം എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം എന്നോട് പറയുന്നത്. അന്ന് റോജിൻ കഥ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ അത് പെൻഡിങ്ങിൽ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ലോക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷനും, അതുകാരണമുള്ള കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളലുകളും ഒക്കെ സമൂഹത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. ഇതാണ് ഹോം എന്ന സിനിമ ചെയ്യാൻ ശരിയായ അവസരം എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും സിനിമ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുന്നതിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തം വളരെ നിർണായകമാണ്. ഹോം എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെയും സമാന സാഹചര്യവും പല കുടുംബങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം. അതൊരു കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിഫലിച്ചപ്പോഴാണ് പലർക്കും ഹോം എന്ന സിനിമ ഹൃദ്യമായത്.

ആട് 3 (Special Arrangement)
കരിയറിൽ പലപ്പോഴും പരാജയചിത്രങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പരാജയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്?

ഞാൻ വിജയങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദിക്കാറുമില്ല പരാജയങ്ങളിൽ തളരാറുമില്ല. ആശയമൂല്യമുള്ള ചെറിയ സിനിമകളാണ് പൊതുവേ നിർമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് അഥവാ ഈ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാണ്. ഒരു നല്ല സിനിമ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പരമാവധി മാർക്കറ്റിങ് എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്ങനെയും ഈ സിനിമ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഈ സിനിമ സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടുന്നതിനപ്പുറം ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിർമാതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എടുത്ത തൊഴിലിന് മൂല്യം ഉണ്ടാകണം. 24 സിനിമകളാണ് ഞാൻ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആട് ഒന്നാം ഭാഗം അടക്കം 16 സിനിമകൾ സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടിയ സിനിമളാണ്. ആട് ഒന്നാം ഭാഗം തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ ചിത്രം മറ്റു ബിസിനസുകളിലൂടെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആയി.
ആട് 3 (Special Arrangement)
ആട് ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ പരാജയമാണ് അടുത്ത ചിത്രം അങ്കമാലി ഡയറീസ് ആകാൻ തന്നെ കാരണമായത്. ആട് എന്ന സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ബാക്കിങ് ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ചലച്ചിത്രം വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടി.


വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് താങ്കളുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ?


എനിക്ക് പേരും പണവും എല്ലാം ലഭിച്ചത് സിനിമയിൽ നിന്നാണ്. ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകളിലൂടെ കുറച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. ഈ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതായത് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് നിറയെ പണം നിരത്തി വച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ചു പോയി എന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഒരു മേശപ്പുറം നിറയെ പണം നിർത്തിവച്ച ഇതെല്ലാം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതാണ് എന്ന് പറയാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളത് കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് പണം ലഭിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും ജീവിക്കാനുള്ള പണം ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാകും.

പക്ഷേ സിനിമകൾ മികച്ചതായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം എപ്പോഴും എനിക്കുണ്ട്. ആശയം പുതുമയുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് വാലാട്ടി എന്ന സിനിമ എടുക്കാം. ആ സിനിമ എനിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തി വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വിജയ് ബാബു എന്ന നിർമാതാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കും.

ആട് 3 എന്ന ചിത്രത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കരുതലെടുക്കുന്നത്?

ആട് 3 ഒരു സാധാരണ സിനിമയല്ല. ഈ സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രശ്നത്തിലായേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ബജറ്റിൽ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു നിർമാതാവിനെയും കൂടെക്കൂട്ടിയത്. സിനിമകളിൽ നമ്മൾ വിജയവും പരാജയവും തതുല്യം പ്രതീക്ഷിക്കണം. പക്ഷേ ആട് മൂന്നാം ഭാഗം മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വലിയ സിനിമാ അനുഭവം തന്നെ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

