വിജയ്യുടെ വിവാഹമോചന വാര്ത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് തൃഷയും വിജയ്യും പൊതുവേദിയില് ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. ഇത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 6, 2026 at 12:55 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ് സൂപ്പർ താരവും തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്യും നടി തൃഷ കൃഷ്ണനും ഒരുമിച്ച് ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങില് എത്തിയതാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ചൂടുള്ള ചര്ച്ച.
ഇതിന്റെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിജയ്യുടെ ഭാര്യ സംഗീത സ്വര്ണലിംഗം വിവാഹ മോചന ഹര്ജി നല്കിയെന്ന വാര്ത്തകള് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പൊതുവേദിയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വിജയ്ക്ക് ഒരു നടിയുമായി വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സംഗീത വിവാഹ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ നടി തൃഷ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബര് ആക്രമണം നേരിട്ടിരുന്നു.
എജിഎസ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സ് ഉടമ കൽപാത്തി എസ്. സുരേഷിന്റെ മകന്റെ വിവാഹ സൽക്കാരത്തിലാണ് വിജയ്യും തൃഷയും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്.
വിജയ്യും തൃഷയും ഒരുമിച്ച് വേദിയിലെത്തുന്നതും നവദമ്പതികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതും വേദിയിലേക്ക് നടക്കുന്നതിന്റെയൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുതാരങ്ങളും പുഞ്ചിരിക്കുന്നതും ഫോട്ടോകള്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതും വധുവരന്മാര്ക്ക് പൂച്ചെണ്ടുകള് നല്കുന്നതുമൊക്കെ വീഡിയോയില് കാണാം. രണ്ടുപേരും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാണ് ചടങ്ങിന് എത്തിയത്. വിവാഹ മോചന വാര്ത്തകള് എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പൊതുയിടത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചത്.
ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലിയോ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വിജയ്യും തൃഷയും പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തില് വലിയ വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇരുവരും വിവാഹ വിരുന്നിന് ഒരുമിച്ചെത്തിയത് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
#ThalapathyVijay & #Trisha left the function yesterday in the same car🚗 pic.twitter.com/WD2t2fv4Wf— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) March 6, 2026
വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ ആരാധകര്ക്കിടയില് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കിടയില് ഇത്തരമൊരു നീക്കം ഉചിതമല്ലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിമര്ശനം. എന്നാല് അടുത്ത സുഹൃത്തക്കളായ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ പരിപാടിയില് വന്നതിനാല് തെറ്റില്ലെന്നാണ് ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വിജയ്യും തൃഷയും ഒരുമിച്ച് എത്തിയതിന് നടി സനം ഷെട്ടി വിമര്ശനവുമായി എത്തി.
1999 ല് ആണ് വിജയ്യും സംഗീതയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ജെയ്സണ് സഞ്ജയ്, ദിവ്യ സാക്ഷ എന്നീ രണ്ടുമക്കളുണ്ട്. 27 വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷമാണ് വിവാഹ മോചനത്തിനായി സംഗീത കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ചെങ്കൽപേട്ട് ജില്ലാ കുടുംബ കോടതിയിലാണ് വിവാഹമോചന ഹർജി നൽകിയത്. വിജയ്യ്ക്ക് മറ്റൊരു നടിയുമായി വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് 2021 ഏപ്രിലിൽ കണ്ടെത്തിയതായും ഇത് തന്നെ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നുമാണ് ഇവർ വിവാഹമോചന ഹര്ജിയില് പറയുന്നത്. താന് ഈ ബന്ധം അറിഞ്ഞതോടെ അത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിജയ് ഉറപ്പു നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് യാതൊരു പശ്ചാത്തവും കൂടാതെ ഇത് തുടരുകയാണെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം വിവാഹ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് ഒത്തുതീര്പ്പാക്കാനാണ് വിജയയുടെ ശ്രമമെന്ന് വിവരമുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഗീതയുമായി വിജയ് ചര്ച്ചകള് നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വിവരമുണ്ട്. സംഗീതയ്ക്കും മക്കൾക്കും 250 കോടി രൂപ ജീവനാംശം കൊടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് വിജയ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യം ഇരുകക്ഷികളും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
