'എന്റെ ഉയിരേ, എന്റെ ഉലകമേ! അടുത്ത ജന്മത്തിലും എനിക്ക് നീ മതി';നയന്താരയ്ക്കൊപ്പമുള്ള അപൂര്വ പ്രണയ ചിത്രങ്ങളും ആശംസയുമായി വിഘ്നേഷ് ശിവന്
നയൻതാരയ്ക്ക് ഇന്ന് 42-ാം പിറന്നാള്. ആശംസയുമായി ആരാധകരും സിനിമാ ലോകവും. നയൻതാരയ്ക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് മഞ്ജു വാര്യര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 5:09 PM IST
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ നയൻതാരയ്ക്ക് ഇന്ന് 42-ാം പിറന്നാൾ. സിനിമാ ലോകത്തുനിന്നും ആരാധകരിൽനിന്നും നിരവധി ആശംസകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടിയത് ഭർത്താവും സംവിധായകനുമായ വിഘ്നേഷ് ശിവൻ പങ്കുവെച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ സന്ദേശമാണ്. വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണെങ്കിലും നയൻതാരയെ മാത്രമേ ജീവിതപങ്കാളിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്നായിരുന്നു വിഘ്നേഷിന്റെ വാക്കുകൾ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പും വീഡിയോയും ഇതിനോടകം ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
നയൻതാരയുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളും കോര്ത്തിണക്കിയ വീഡിയോയാണ് വിഘ്നേഷ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. വീടിന്റെ ചുവരുകളിൽ മനോഹരമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകളും ഇരുവരും യാത്രകളിലും ഒഴിവുസമയങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങളുമെല്ലാം വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഭാര്യയോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിഘ്നേഷിന്കറെ കുറിപ്പും ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി.
തമിഴിലായിരുന്നു വിഘ്നേഷിന്റെ പിറന്നാൾ സന്ദേശം. 'എന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും എനിക്ക് നിന്നെ മാത്രം മതി. എന്റെ ഉയിരേ, എന്റെ ലോകമേ, എന്റെ തങ്കമേ' എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. നയൻതാരയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി ഹാര്ട്ട് ഇമോജികളും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷവും നയൻതാരയുടെ പിറന്നാളിന് വിഘ്നേഷ് ശിവൻ പങ്കുവെച്ച വൈകാരിക കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 'എണ്ണം പോൽ വാഴ്കൈ. ജന്മദിനാശംസകൾ, എന്റെ ഉയിർ' എന്നായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. നയൻതാരയുടെ ജനനം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണെന്നും അവരെ ഭ്രാന്തമായി, ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും വിഘ്നേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്നേഹവും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവന്നതിന് പ്രപഞ്ചത്തോടും ദൈവത്തോടും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം, നയൻതാരയുടെ 42-ാം പിറന്നാളിൽ സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി താരങ്ങളും ആശംസകളുമായി എത്തി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മഞ്ജു വാര്യരും നയൻതാരയ്ക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു. 'എപ്പോഴും നന്മകൾ നേരുന്നു! സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് ജന്മദിനാശംസകൾ' എന്നായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്കറെ കുറിപ്പ്. ഇരുതാരങ്ങളുടെയും ആരാധകർ ഈ ആശംസയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സൽമാൻ ഖാൻ നായകനാകുന്ന നയൻതാരയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ക്രിയേഷൻസും താരത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. സംവിധായകൻ വംശി പൈഡിപ്പള്ളി ഒരുക്കുന്ന സൽമാൻ ഖാൻ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നയൻതാര. #SVC63, #SalmanKhanVamshiPaidipallyFilm എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളോടെയാണ് നിർമ്മാണക്കമ്പനി എക്സിലൂടെ ആശംസ പങ്കുവെച്ചത്. എക്കാലത്തെയും സുന്ദരിയും വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന താരവുമായ നയൻതാരയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ എന്നായിരുന്നു കുറിച്ചത്.
നയൻതാരയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചിത്രമായ 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2' നിർമ്മിച്ച വെൽസ് ഫിലിം ഇന്റർനാഷണലും പ്രത്യേക വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ആശംസകളുമായെത്തി. ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു വീഡിയോ. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും ഇടംപിടിച്ച താരമാണ് നയൻതാരയെന്നും ഓരോ ഫ്രെയിമിലും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന അഭിനേത്രിയും സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും നിരവധി പേർക്ക് പ്രചോദനവുമാണ് അവരെന്നും നിർമ്മാണക്കമ്പനി കുറിച്ചു.