'ജീവിതത്തിലെ വലിയ നഷ്ടം, ലജ്ജ തോന്നുന്നു'; നയന്താര- ധനുഷ് വിവാദത്തില് വിഘ്നേഷ് ശിവന്
" എപ്പോഴോ എവിടെയോ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കണം",ധനുഷ് നയന്താര വിവാദത്തില് വിഘ്നേഷ് ശിവന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 3:32 PM IST
നയൻതാരയുമായുള്ള വിവാദത്തില് നടന് ധനുഷുമായുള്ള തന്റെ സൗഹൃദം തകര്ന്നതിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സംവിധായകന് വിഘ്നേഷ് ശിവന്. ആ വ്യക്തിബന്ധം നഷ്ടമായതില് താനിന്ന് ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളില് ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാണതെന്നും വിഘ്നേഷ് ശിവന് വെളിപ്പെടുത്തി.
‘‘എനിക്ക് ധനുഷ് സാറിനോട് ആരാധനയാണ്. ജീവിതത്തിലെ വലിയ വ്യക്തിയായാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ജൂലായ് 28-നാണ്. അതേ ദിവസമാണ് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത്. അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകാരിക അടുപ്പമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാന് അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് പോലുമറിയാതെ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കും. സാഹചര്യങ്ങള് അങ്ങനെയായി പോകും. ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ നഷ്ടമായി കാണുന്നു. എനിക്ക് അതില് ലജ്ജയും തോന്നുന്നു, എവിടെയോ എന്തോ പിഴവ് സംഭവിച്ചിരിക്കണം. തന്റെ ജീവിതവും കരിയറും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് ധനുഷ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.", വിഘ്നേഷ് ശിവന് പറഞ്ഞു.
" പ്രശ്നമുണ്ടായ ശേഷം രണ്ട് പേർ പിരിയുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് പിന്നീട് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതെ പിരിയുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഈ ലോകത്തിലില്ല എന്നു തന്നെ പറയേണ്ടി വരും" വിഘ്നേഷ് ശിവന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"'വിഐപി’ (വേലയില്ലാ പട്ടധാരി) യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം രണ്ടുവർഷത്തോളമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമേ ഞാന് കഴിച്ചിരുന്നുള്ളു. അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാന് കഴിയില്ല. അത് മരണം വരെയും അങ്ങനെ തന്നെയാകും. എന്റെ ജീവിതത്തില് ധനുഷ് സാര് എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്", വിഘ്നേഷ് ശിവന് പറഞ്ഞു.
2024 ല് നയൻതാരയുടെ ജീവിതവും വിഘ്നേഷ് ശിവനുമായുള്ള പ്രണയവും വിവാഹവും പശ്ചാത്തലമാക്കിയൊരുങ്ങിയ 'നയൻതാര: ബിയോണ്ട് ദ ഫെയറി ടെയ്ൽ' ഡോക്യുമെന്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ധനുഷും നയന്താരയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഉടലെടുത്തത്.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ട്രെയിലറില് ധനുഷ് നിര്മിച്ച് വിഘ്നേഷ് ശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത നാനും റൗഡി താന് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനില് നിന്നുള്ള മൂന്ന് സെക്കന്ഡ് വീഡിയോ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ പകര്പ്പവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് ധനുഷ് നയന്താരയ്ക്ക് പത്തുകോടിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നുത്. ധനുഷിനെ നയന്താര സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് നയന്താരയ്ക്കൊപ്പം വിഘ്നേഷ് ശിവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇതിനെ കുറിച്ച് ധനുഷ് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.
അതേസമയം വിഘ്നേഷ് ശിവന്റെ സംവിധാനത്തിലുള്ള പുതിയ ചിത്രം ലവ് ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനിയുടെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. പ്രദീപ് രംഗനാഥനും കൃതി ഷെട്ടിയും അഭിനയിക്കുന്ന ഈ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രം 2026 ഏപ്രിൽ 10 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ്. പേട്രിയറ്റ്, ടോക്സിക് എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് നയന്താരയുടേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം. ധനുഷിന്റെ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം കാരയ്ക്കായും അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
