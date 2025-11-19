ETV Bharat / entertainment

2023-ല്‍ 3 കോടി, 2024-ല്‍ 5 കോടി, ഇത്തവണ പത്ത് കോടി; നയന്‍താരയ്ക്ക് വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍റെ ആഡംബര പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം

പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ നയന്‍താരയ്‌ക്ക് 10 കോടി രൂപയുടെ പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം നല്‍കി ഭര്‍ത്താവും സംവിധായകനുമായ വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍. ഈ സന്തോഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു വിഘ്‌നേഷ്.

NAYANTHARA VIGNESH SHIVAN BIRTHDAY GIFT റോൾസ് റോയ്‌സ്
Nayanthara Vignesh Shivan (ETV Bharat)
ആരാധകരുടെ ക്യൂട്ട് കപ്പിള്‍സാണ് ലേഡി സൂപ്പര്‍സ്‌റ്റാര്‍ നയന്‍താരയും സംവിധായകന്‍ വിഘ്‌നേഷ് ശിവനും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു നയന്‍താരയുടെ ജന്മദിനം. നയന്‍താരയുടെ 41-ാമത് ജന്മദിനത്തില്‍ ആഡംബര വാഹനം ഭാര്യയ്‌ക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഘ്‌നേഷ്. 10 കോടി രൂപയുടെ റോള്‍സ് റോയിസ് സ്‌പെക്‌ടര്‍ ബ്ലാക്ക് ബാഡ്‌ജ് ഇല്‌ക്‌ട്രിക് കാറാണ് വിഘ്‌നേഷ് നയന്‍താരയ്‌ക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.

ഹൃദ്യമായ ഒരു കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് വിഘ്‌നേഷ് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പിറന്നാള്‍ സമ്മാനിത്തിനൊപ്പം കുടുംബത്തിന്‍റെ ചിത്രവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. എന്‍റെ ജീവനായ നയന്‍താരയ്‌ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ എന്നാണ് വിഘ്‌നേഷ് ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചത്. നീ പിറന്ന ഈ ദിനം തന്നെ ഒരു വരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

"എന്‍റെ ജീവനായ നയന്‍താരയ്‌ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍... നീ പിറന്ന ഈ ദിനം തന്നെ ഒരു വരമാണ്. നിന്നെ ശരിക്കും ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നു.. എന്‍റെ അഴകെ നിന്നെ ഞാന്‍ അത്രയ്‌ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു. നിന്‍റെ ഉയിരും, ഉലഗവും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്നും. നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിച്ചതിന് പ്രപഞ്ചത്തിനും സർവ്വശക്‌തനായ ദൈവത്തിനും നന്ദി. നല്ല മനസ്സും അചഞ്ചലമായ പോസിറ്റീവിറ്റിയും അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹവും മാത്രം നിറഞ്ഞത്..." -വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍ കുറിച്ചു.

വർഷങ്ങള്‍ നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവില്‍ 2022ലാണ് നയൻതാരയും വിഘ്‌നേഷ് ശിവനും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹ ശേഷമുള്ള നയന്‍താരയുടെ ഓരോ പിറന്നാളും വിഘ്‌നേഷ് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ ജന്മദിനത്തിലും പിറന്നാള്‍ കുറിപ്പും പിറന്നാള്‍ സമ്മാനങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്താറുണ്ട്. ഇത്തവണയും വിഘ്‌നേഷ് ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല.

2023ൽ മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ വിലയുള്ള മെഴ്‌സിഡസ് മേബാക്കാണ് വിഘ്‌നേഷ് നയന്‍താരയ്‌ക്ക് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കിയത്. 2024ൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് മേബാക്ക് GLS 600 ആണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ 10 കോടി രൂപയുടെ റോള്‍സ് റോയിസ് സ്‌പെക്‌ടര്‍ ബ്ലാക്ക് ബാഡ്‌ജ് ഇല്‌ക്‌ട്രിക് കാറും സമ്മാനിച്ചു.

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലായി നിരവധി പ്രോജക്‌ടുകളുടെ തിരക്കിലാണിപ്പോള്‍ നയന്‍താര. സിനിമ തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും തന്‍റെ ജന്മദിനം കുടുംബത്തിനൊപ്പം ലളിതമായി ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

ചിരഞ്ജീവി, ബാലകൃഷ്‌ണ, യഷ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള തമിഴ്‌ ചിത്രങ്ങളും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. 'ഡിയർ സ്‌റ്റുഡന്‍റ്‌സ്', 'മന ശങ്കര വര പ്രസാദ് ഗാരു', 'ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്‌സ്', 'മന്നങ്ങാട്ടി സിൻസ് 1960', 'പാട്രിയറ്റ്', 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2', 'ഹായ്', 'രക്കൈയി' എന്നിവയാണ് താരത്തിന്‍റേതായി വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍.

