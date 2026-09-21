സിഗരറ്റ് പുകച്ച് മാസ് ഡയലോഗുമായി വിദ്യാ ബാലന്; 'ജയിലര് 2' വില് ബോള്ഡ് ലുക്കില് നടി, ക്യാരക്ടര് ടീസര് പുറത്ത്
സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ജയിലര് 2' ഒക്ടോബര് 15 ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 9:58 AM IST
ആരാധകര് ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'ജയിലര് 2' വിലെ പുതിയ ക്യാരക്ടര് വീഡിയോ പുറത്ത്. ബോളിവുഡ് താരം വിദ്യ ബാലന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
'കാന്ത' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് വിദ്യ ബാലന് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിഗരറ്റ് പുകച്ച് മാസ് ഡയലോഗുമായാണ് നടി എത്തുന്നത്. താരത്തിന്റെ ഇന്ട്രോ വീഡിയോ ആരാധകര്ക്കിടയില് ഇതിനോടകം തന്നെ ചര്ച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു.
സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ജയിലര് 2'വിലെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, എസ്. ജെ. സൂര്യ എന്നിവരുടെ ക്യാരക്ടര് വീഡിയോ നേരത്തെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അനിരുദ്ധിന്റെ സ്കോറില് മാസ് ഡയലോഗുമായാണ് സുരാജിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ട്രെന്ഡിങ് ആണ്. 'ദിലീപ്' എന്ന വില്ലന് കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത് എന്നാണ് സൂചന.
വില്ലന് കഥാപാത്രമായി തന്നെയാണ് എസ്. ജെ. സൂര്യയും സിനിമയില് എത്തുന്നത്. 'ബോധി കല്പ്പക്' എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് എത്തുന്നത്.
2023 ല് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് വിജയമായി മാറിയ സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്ത് ചിത്രം 'ജയിലറി'ന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്. പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും നിരൂപകരില് നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫിസിലെ വമ്പന് കലക്ഷനും പിന്നാലെയാണ് ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 600 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം നേടിയിരുന്നത്.
മുത്തുവേല് പാണ്ഡ്യന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് രജനികാന്ത് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിനും സംഗീതം നല്കുന്നത്. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ജയിലര് 2' ഒക്ടോബര് 15 നാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.
ചിത്രത്തില് അതിഥി വേഷത്തില് മോഹന്ലാലും എത്തുന്നുണ്ട്. 'ജയിലർ' ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ 'മാത്യു' എന്ന മുംബൈ ഗ്യാങ്സ്റ്ററായി അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തി മോഹൻലാൽ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സുനിൽ സുഖദ, ഹക്കിം ഷാ, കോട്ടയം നസീർ, സുജിത് ശങ്കർ, അന്ന രേഷ്മ രാജന്, ഷംന കാസിം തുടങ്ങിയ മലയാളി താരങ്ങളൊക്കെ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.
ആദ്യ ഭാഗം പോലെതന്നെ ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാല് സമ്പന്നമായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗവും എന്നാണ് വിവരം. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരനാണ് സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം: വിജയ് കാർത്തിക് കണ്ണൻ, എഡിറ്റിങ്: ആർ. നിർമൽ, ആർട്ട്: കിരൺ, ആക്ഷൻ: ചേതൻ ഡിസൂസ. ബോളിവുഡ് താരം അമീര്ഖാനും ചിത്രത്തില് നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.