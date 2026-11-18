"രാമായണയിലെ ജഡായുവിനേക്കാൾ വെല്ലുവിളി ചുഴലിക്കാറ്റ് രംഗം"; വിസ്മയം തീർത്ത് മലയാളി വിഎഫ്എക്സ് എഡിറ്റർ വിപിൻ വിശ്വകർമ്മ
മലയാള സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭാഷയെ മാറ്റിമറിച്ച 'അനന്തഭദ്രം' മുതൽ 'രാമായണ' വരെയെത്തിയ തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ വിപിൻ വിശ്വകർമ്മ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 6:54 PM IST
അക്കി വിനായക്
മികച്ച സിനിമകളെ പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'രാമായണ'. റിലീസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, സൂര്യ നായകനായ 'സീൻ' അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ മത്സരത്തിനിടയിൽ കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, പിന്നീട് പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കാണാത്ത ദൃശ്യവിസ്മയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ 'രാമായണ' അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഖ്യാത വിഎഫ്എക്സ് കമ്പനിയായ ഡിനെഗിൻ്റെ സാരഥി നമിത് മൽഹോത്രയുടെ (നമഹോത്ര) ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നപദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ ചിത്രം. പല വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി മാറിയ 'രാമായണ'യിലെ സാങ്കേതികത്തികവിനും വിഎഫ്എക്സ് രംഗങ്ങൾക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ കയ്യടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിഎഫ്എക്സ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചത് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ വിപിൻ വിശ്വകർമ്മ എന്ന മലയാളിയാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭാഷയെ മാറ്റിമറിച്ച 'അനന്തഭദ്രം' മുതൽ 'ശിവാജി ദി ബോസ്', 'റെസിഡൻ്റ് ഈവിൾ' തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ 'രാമായണ' വരെയെത്തിയ തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ വിപിൻ വിശ്വകർമ്മ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
തുടക്കം പരസ്യചിത്രങ്ങളിലൂടെ
പരസ്യചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം വിഎഫ്എക്സ് അടക്കമുള്ള സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രധാനമായും പ്രവൃത്തിച്ചത് പരസ്യചിത്രങ്ങളിലായിരുന്നു. 'ഓയിസ്റ്റർ' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള പരസ്യചിത്ര സംവിധായകർക്കൊപ്പം പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. മാസങ്ങളോളം പരസ്യചിത്ര മേഖലയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യ സിനിമയിലേക്കുള്ള അവസരം തേടിയെത്തിയത്.
ആദ്യ സിനിമയും 'അനന്തഭദ്രം' ഓർമകളും
സന്തോഷ് ശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'അനന്തഭദ്ര'മായിരുന്നു ആദ്യമായി പ്രവൃത്തിച്ച സിനിമ. മലയാള സിനിമയുടെ വിഎഫ്എക്സ് സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 'അനന്തഭദ്രത്തിന് മുൻപും ശേഷവും' എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇന്നും സാങ്കേതികത്തികവുള്ള ഒരു ചിത്രമായി അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ സിനിമയായ 'അനന്തഭദ്ര'വും അവസാനം പ്രവൃത്തിച്ച 'രാമായണ'വും കരിയറിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളാണ്.
അക്കാലത്ത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിഎഫ്എക്സ് സാധ്യതകൾ ആഴത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബജറ്റോ സമയമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് വിഎഫ്എക്സ് സ്റ്റുഡിയോകളിൽ കയറിയിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ബജറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആ പ്രോജക്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പരസ്യചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ഇടവേളയെടുത്ത്, കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സീനിയേഴ്സ് ഞങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ ഓർമ ശരിയാണെങ്കിൽ വെറും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് 'അനന്തഭദ്ര'ത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിഎഫ്എക്സ് ജോലികളും ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
'അനന്തഭദ്ര'ത്തിലെ കുഞ്ഞൂട്ടൻ എന്ന പാമ്പ് വി.എഫ്.എക്സ് ആയിരുന്നോ?
ഒരിക്കലുമല്ല. ആ ചെറിയ പാമ്പിനെ ഒറിജിനലായി ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായും ദിഗംബരൻ്റെ അത്ഭുതസിദ്ധികളാണ് വിഎഫ്എക്സിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ദിഗംബരൻ പരകായപ്രവേശം നടത്തുന്നതും, മനോജ് കെ. ജയൻ്റെ ദിഗംബരൻ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കഥാപാത്രമായി മാറുന്നതുമെല്ലാം വിഎഫ്എക്സ് വർക്കുകളായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രധാനമായും ചെയ്തത് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷ കേബിളുകൾ മായിച്ചു കളയുക എന്ന ജോലിയായിരുന്നു.
ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സീനുകൾ ഗംഭീര വർക്കായിരുന്നു. രേവതിയുടെ കഥാപാത്രം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തോട് കഥ പറയുന്ന രംഗത്തിൽ കത്തിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ മാത്രം കളറിലും ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുമാണ് ഒരുക്കിയത്. ഇന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായി ചെയ്യാമെങ്കിലും അന്ന് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം ഫ്രെയിമുകൾ പ്രത്യേകമായി റോട്ടോസ്കോപ്പ് ചെയ്താണ് ആ രംഗം സൃഷ്ടിച്ചത്.
കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായ 'ശിവാജി ദി ബോസ്'
ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത രജനീകാന്ത് ചിത്രം 'ശിവാജി ദി ബോസി'ൻ്റെ വിഎഫ്എക്സ് ജോലികളിൽ സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവ്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ മാത്രം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ തീർക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നില്ല അന്ന്. സമയബന്ധിതമായി ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ചെന്നൈയിലെ ഒട്ടുമിക്ക വിഎഫ്എക്സ് സ്റ്റുഡിയോകളുടെയും സഹായം അണിയറപ്രവർത്തകർ തേടിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ 'വാജി വാജി' എന്ന ഗാനരംഗത്തിൻ്റെയും ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് സീനിൻ്റെയും വിഎഫ്എക്സ് വർക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചെയ്തത്. കരിയറിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് ലഭിച്ച ആ അവസരം വലിയ ആവേശമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റിൽ പറക്കുന്ന നോട്ടുകൾ ഒറിജിനൽ ആണോ?
തീർച്ചയായും. ആ ആക്ഷൻ രംഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറക്കുന്ന കറൻസി നോട്ടുകളെല്ലാം ഒറിജിനൽ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിഎഫ്എക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ആ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം പലമടങ്ങായി വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഹോളിവുഡിലേക്കുള്ള യാത്ര
'ശിവാജി'ക്ക് ശേഷം ഹോളിവുഡിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയായിരുന്നു. 2007-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഹൈലാൻഡർ: ദി സോഴ്സ്' എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഹോളിവുഡിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല, പാഷനും കഠിനാധ്വാനവും മുൻനിർത്തി സഞ്ചരിച്ച വഴിയിൽ നേടിയെടുത്ത അവസരങ്ങളായിരുന്നു അവ.
'ഹൈലാൻഡർ' വലിയ വിജയമാവുകയും വിഎഫ്എക്സ് ജോലികൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ 'റെസിഡൻ്റ് ഈവിൾ' അടക്കമുള്ള ഒരുപിടി ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു. വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിരനിരയായി വരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സമയവും മികച്ച പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ഹോളിവുഡ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ.
ഡിനെഗിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക്
ലോകപ്രശസ്ത വിഷ്വൽ എഫ്ക്ട്സ് സ്റ്റുഡിയോ ആയ 'ഡിനെഗിലേക്ക്' എത്തുന്നത് 2023-ലാണ്. കരിയറിലെ നീണ്ട നാളത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് ആ വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്. പ്രകാശ് വർമ്മയെ പോലുള്ള മുൻനിര പരസ്യചിത്ര സംവിധായകർക്കൊപ്പം പ്രവൃത്തിച്ചു. വോഡഫോൺ, എയർടെൽ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറിലധികം പരസ്യചിത്രങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പങ്കാളിയായി. പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിനെഗിൽ നിന്നും ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്.
2023 അവസാനത്തോടെ അവിടെ വിഎഫ്എക്സ് ജോലികൾ ചെയ്ത 'മേഴ്സി' എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രത്തിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയില്ല. ആ ചിത്രത്തിലെ വിഎഫ്എക്സ് രംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രശംസയാണ് 'രാമായണ'യിലേക്കുള്ള വഴിതുറന്നത്.
'രാമായണ'യുടെ യാത്രയും വിഎഫ്എക്സ് എഡിറ്റിംഗും
ഏകദേശം രണ്ടര വർഷം മുൻപാണ് 'രാമായണ'യുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇക്കാലയളവിൽ മറ്റ് സിനിമകളോ പരസ്യങ്ങളോ ചെയ്യാതെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം ഈ ചിത്രത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ വിഎഫ്എക്സ് എഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് പ്രവൃത്തിച്ചത്.
ക്രിയേഷനും എഡിറ്റിങ്ങും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എലമെൻ്റുകൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് വിഎഫ്എക്സ് എഡിറ്റിങ്. ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം, ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ വേണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എഡിറ്ററാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫ്രെയിമിൽ 10 ആനകൾ നിരന്നു നിൽക്കണമെങ്കിൽ, സംവിധായകൻ്റെയും വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസറുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആനകളും കുതിരകളും എവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കണം, അവയുടെ ചലനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയുമായിരിക്കണം എന്ന് ക്രിയേറ്റർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എഡിറ്ററാണ്. രാമായണത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം പത്തോളം വി എഫ് എക്സ് എഡിറ്റർമാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംവിധായകൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് വിഎഫ്എക്സ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരോട് സംവദിക്കുകയില്ല. വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർമാരോടാണ് അവർ ആശയം പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു ചിത്രത്തിലെ വിഎഫ്എക്സ് മികച്ചതാകുമ്പോൾ അതൊരു സൂപ്പർവൈസറുടെ വിജയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിലുടനീളം ഒരേ നിലവാരം പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്.
കറക്ഷൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു
തീർച്ചയായിട്ടും, കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകണം. ഒരു വർക്ക് എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്താമോ അത്രയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത്. ഒരു വിഎഫ്എക്സ് എഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഉദാഹരണത്തിന് രാമായണത്തിലെ ജഡായു രംഗത്ത് കഥാപാത്രം വലത്തുനിന്നാണ് കടന്നുവരേണ്ടത് നിർദ്ദേശിക്കുക. അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ഇടത്തുനിന്നാണ് എൻട്രി എങ്കിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. വർക്ക് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംവിധായകന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാകാം. അതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൊണ്ടിരിക്കും.
രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് സീൻ
രാമായണത്തിലെ ജഡായു രംഗത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായത് ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിക്കുന്ന രംഗമായിരുന്നു. രാമൻ്റെയും സീതയുടെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും യാത്രയും വലിയ യുദ്ധരംഗങ്ങളും മാറിവരുന്നതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രാമായണ കഥ വളരെ പുതുമയോടെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയം. രാവണൻ്റെ പത്ത് തലകൾ ഇതുവരെ കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്.
രാമായണയിൽ ഒഴിവാക്കിയ രംഗങ്ങൾ
വിഎഫ്എക്സിലുടെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ സിനിമയുടെ ഫൈനൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് മൂന്നു മണിക്കൂറിൽ അധികം ദൈർഘ്യമുണ്ട്. ഒരു പാക്കേജ് ആക്കി പ്രേക്ഷകൻ്റെ ആസ്വാദന തലത്തിന് ഭംഗം വരാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പലതും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. രാമായണ എന്ന സിനിമയിൽ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല. എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ടീം ആയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൂട്ടം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും വിജയമാണ് രാമായണ.
സംവിധായകൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ രംഗം
അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. എല്ലാ വിഎഫ്എക്സ് രംഗങ്ങൾക്കും അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും പൂർണതയിൽ എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഓരോ രംഗത്തിനും സംവിധായകൻ്റെ പച്ചക്കൊടി ലഭിച്ചുള്ളൂ.
എഐ ഒരു ഭീഷണിയാണോ?
ഏതൊരു സാങ്കേതികവിദ്യയും മനുഷ്യരുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാനാണ്. പണ്ട് റോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. കൃത്യമായ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ആണ് എഐയുടെ അടിസ്ഥാനം. അതിനാൽ എഐയെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജോലി കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ അതൊരു മികച്ച ഉപാധിയാണ്.
കാഥികൻ എന്നൊരു മലയാള സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ
സംവിധായകൻ ജയരാജ് സാറും ആയിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ പരിചയമുണ്ട്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ വർക്കുകൾ കണ്ട് ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ മറ്റേതെങ്കിലും വർക്കുകളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലിയിൽ നിന്നും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത സമയത്ത് ആയിരുന്നു ജയരാജ് സാറിൻ്റെ വിളി വീണ്ടും എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കാഥികൻ എന്ന സിനിമയുടെ എഡിറ്റർ ആയി പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. ഡിനെഗിൽ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപാണ് കാഥികൻ എന്ന സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്.
വിഎഫ്എക്സ് മേഖലയിൽ മലയാള സിനിമ
പണ്ടൊക്കെ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ വി എഫ് എക്സ് രംഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് മലയാള സിനിമയും വളർന്നു. എല്ലാ ഭാഷാ സിനിമകളിലും ടെക്നിക്കൽ പരമായ വിപ്ലവം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമ നിലവിൽ ആശയ മികവിനോടൊപ്പം സാങ്കേതികവശങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തി തുടങ്ങി. പുതിയൊരു തലമുറ മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ സിനിമയിൽ വിഎഫ്എക്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ്. തീർച്ചയായും മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതികവശങ്ങളിൽ ഗുണനിലവാരം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനന്തഭദ്രത്തിനും മുൻപും പിൻപും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.
ഹോളിവുഡ് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും. ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി മലയാള സിനിമകളിൽ ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. മോഹൻലാൽ നായകനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ തുറുപ്പുഗുലാൻ അങ്ങനെ നിരവധി സിനിമകളിലെ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് രംഗങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചു. പ്രവർത്തിച്ച സിനിമകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ സിനിമകളുടെ പേരും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ വിഎഫ്എക്സ് ചെയ്യേണ്ട 10 ഷോട്ടുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.
സിനിമയെ യഥാർഥ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പോലും കീറിമുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനും ഒരിക്കലും മറ്റൊരു സിനിമയെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വിമർശിക്കാറില്ല. കണ്ണടച്ച് തുറക്കും പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം ഇരുട്ടി വെളുക്കുന്നത് പോലെയോ വന്നെത്താവുന്ന മേഖലയല്ല സിനിമ. വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സപര്യയയാണ് സിനിമ. പഠിക്കുക, പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ജോലി ചെയ്യുക. അവസരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരും. സിനിമയല്ല ഏതു മേഖലയാണെങ്കിലും ഇതുതന്നെയാണ് ഫോർമുല. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന ഒരു വലിയ പിന്തുണ നമുക്കുണ്ട്. ഒരാളുടെ വർക്കിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ലോകത്തെവിടെ നിന്നും അംഗീകാരവും അവസരവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്.
സിനിമയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് എളുപ്പമായിരുന്നോ?
ഇഷ്ടംപോലെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. ഒരു കലാകാരൻ അയാളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടനം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം വർക്കുകൾ ലഭിക്കും. വാർത്തകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാലഘട്ടവും സംഭവിക്കും. ചിലപ്പോൾ വർക്കുകളുടെ കാഠിന്യമോ, തുടർച്ചയായി ഇടവേളകൾ ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ മനസ്സു മടിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും. ഇനി മതി എന്ന് തോന്നിയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം കലാകാരന് വളർച്ചയുണ്ടാകില്ല.
അടുത്ത സിനിമ
രാമായണ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നമിത് മൽഹോത്ര
അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ കലാകാരനും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനും ആവശ്യമായത് കുറവുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർമാതാവാണ് അദ്ദേഹം. കോംപ്രമൈസ് എന്നൊരു വാക്കിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ സ്ഥാനമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളും കൃത്യത പാലിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പാഷൻ ആയിരുന്നു രാമായണ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ബജറ്റിൽ ക്യാൻവാസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ അർഥത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ?
തീർച്ചയായും. 2026 ദീപാവലി ആഘോഷവേളയിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുക എന്നൊരു നിയന്ത്രണരേഖ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റിലീസിന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു.