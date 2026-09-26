ദിലീപിൻ്റെ കോമഡി ചിത്രത്തിൽ ദിലീപിനെ ഓർക്കുന്നില്ല, 25 താരങ്ങളുടെ മാലപ്പടക്കം; 'വെട്ടം' തൻ്റെ പാഠപുസ്തകമെന്ന് ഏകാംബരം
മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് കണ്ടു ആസ്വദിച്ച 'വെട്ടത്തിൻ്റെ' ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങളും വെള്ളിത്തിരയിലെ മാന്ത്രിക മുഹൂർത്തങ്ങളുമായി ക്യാമറമാൻ എൻ കെ ഏകാംബരം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 5:17 PM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പൊതുവേ മലയാളി ഛായാഗ്രഹർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. 60 കളിൽ വിൻസൻ്റ് മാസ്റ്ററിൽ തുടങ്ങി 2026 ജോമോൻ ടി ജോൺ സമീർ താഹിർ വരെ നീളുന്നു ഇന്ത്യൻ സിനിമ ലോകം കീഴടക്കിയ ഛായ ഗ്രാഹകരുടെ പേരുകൾ. എന്നാൽ മലയാള സിനിമയിലെ ചില ഐക്കോണിക്കായ സിനിമകളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു അന്യഭാഷ ഛായാഗ്രഹകൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞുകിടക്കും. ഇത്തരത്തില് പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത തമിഴ് ക്യാമറമാൻ എൻ കെ ഏകാംബരമാണ്. തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് കണ്ടു ആസ്വദിച്ച 'വെട്ടത്തിൻ്റെ' ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങളും വെള്ളിത്തിരയിലെ മാന്ത്രിക മുഹൂർത്തങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചു
ജനപ്രിയമായ വെട്ടം
2000 മുതൽ 2011 വരെ മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ പ്രതിസന്ധി മലയാള സിനിമയും നേരിട്ട കാലഘട്ടം. എന്നാൽ അതേസമയം തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം വിജയിക്കുന്ന സമയം. ദിലീപിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പോലും വെട്ടം 25 ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രിയദർശൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സേഫ് സോണായ കൺഫ്യൂഷൻ കോമഡി എന്തുകൊണ്ടോ പ്രേക്ഷകർക്ക് അന്ന് വർക്കായില്ല. പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം കഥ മാറി. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരതിയാൽ വെട്ടത്തിൻ്റെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ കടന്നു വരാത്ത ഒരൊറ്റ ഫീഡു പോലുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.
പുതിയ കാലത്തും ചിരിപ്പിക്കുന്ന വെട്ടം
വെട്ടത്തിൽ രസകരമായ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ആ സിനിമയിലെ നായകൻ ദിലീപ് ആണെങ്കിലും, സിനിമയിലെ കോമഡി രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദിലീപിൻ്റെ മുഖം കടന്നു വരാറില്ല. ആ സിനിമയിലെ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ ആകും ദിലീപിൻ്റെ മുഖത്തോടെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക. സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡിയുടെ രാജാവായ ദിലീപിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോമഡി ചിത്രത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നാണ്. മലയാളത്തിലെ എണ്ണമറ്റ സീനിയർ താരങ്ങൾ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കത്തിന് തിരികൊളുത്തി നിരന്നു നിൽക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ. ഇന്നസെൻ്റ്, നെടുമുടി വേണു, ജനാർദ്ദനന്, കലാഭവൻ മണി, ജഗദീഷ് എന്ന് വേണ്ട ഇമോഷണൽ സീനുകളിലെ ഡയലോഗുകൾക്ക് പോലും പ്രേക്ഷകരെ പുതിയ കാലത്തും ചിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
ടെന്ഷന് മറക്കുന്ന മരുന്ന്
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വെട്ടം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ സ്വീകാര്യതയെ കുറിച്ച് തനിക്കും ധാരണയുണ്ടെന്ന് ഏകാംബരം പറയുന്നു. സിനിമ എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ മുന്നിൽ കൊണ്ട് തരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ടെൻഷന് ഒരു കുറവുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തളർന്നുപോയി എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാനും കാണുന്ന ചിത്രം വെട്ടം ആണ്. എന്താണെന്നറിയില്ല ആ സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറക്കും. എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും ഉത്തരം ഇല്ല.
ആ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ മലയാളത്തിലെ 25 ഓളം മുൻനിര അഭിനേതാക്കൾ അണിനിരന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ സിനിമയാണ് വെട്ടം. ഇത്രയും സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ നിൽക്കുമ്പോൾ സിനിമയിൽ താരതമ്യേന പുതിയ ആൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പാഠപുസ്തകം ആണ് വെട്ടം. സിനിമയുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ എന്നെ ഒരിക്കലും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആ സിനിമ ജനങ്ങൾ എന്നായാലും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഒട്ടേറെ സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കരിയറിലെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണ് വെട്ടം.
കണ്ഫ്യൂഷനിലാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങള്
സിനിമയുടെ ബേസ് ത്രെഡ് മാത്രമാണ് ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ നിന്നും കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒറിജിനൽ ആണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. 25 ഓളം കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിനുപുറമേ എല്ലാവരും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കുറെ സമയമെടുത്തു. പ്രേക്ഷകൻ്റെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കും. ഇത് ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ കഥാപാത്രം. സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ. ബിന്ദു പണിക്കരുടെ കഥാപാത്രം ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ ഭാര്യ. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം വന്ന് ഈ തിരിച്ചറിവിനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കും. പ്രേക്ഷകർ കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുപോലെ ഞാനും ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തെറ്റും കൂടാതെ കൺഫ്യൂഷൻ കോമഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെ കഴിവ് എടുത്തുപറയണം.
ഈ അഭിനേതാക്കളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ ചിരി സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ ചിരി അടക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ചിരി വന്നാലും ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ദിലീപേട്ടൻ്റെ കോമഡിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സിനിമയിലെ ദിലീപേട്ടൻ്റെ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങളാണ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നായികയോട് വയൽ വരമ്പിൽ വച്ച് തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദിലീപേട്ടൻ സംസാരിക്കുന്ന ആ സീൻ ഞാന് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. നായികയെ പറ്റിച്ച് മാല എടുക്കണമെന്ന അയാളുടെ ഒരു ത്വര എല്ലാ നിമിഷത്തിലും ദിലീപേട്ടൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതൊരു ഇമോഷണൽ സീനിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും. അഭിനയത്തിൻ്റെ ലെയറുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു. ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗാനരംഗങ്ങൾ ഉള്ളതും വെട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. പൊള്ളാച്ചിയിൽ ആയിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഊട്ടിയിലും ചെയ്തു. എത്രയോ പേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെട്ടം എന്ന സിനിമ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണും എന്ന്. അത് ജീവിതത്തിലെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്.
പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകള്
മലയാള സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ രണ്ടു സിനിമകളിലെ രണ്ടു രംഗങ്ങൾ തനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഏകാംബരം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് 'വില്ലൻ'. മറ്റൊന്ന് 'ഒപ്പം'.
ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച 'വില്ലൻ' എന്ന സിനിമയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു രംഗം, മഞ്ജു വാര്യരുടെ കഥാപാത്രത്തെ ദയാവധം ചെയ്ത ശേഷം കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് എന്നാൽ പുഞ്ചിരിയോടെ ലാലേട്ടൻ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റാറ്റസ് ആയി പലപ്പോഴും ആ രംഗം കാണാം.
വ്യൂ ഫൈന്ഡറിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞിരുന്നു. അഭിനയം ജീവിതമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചുരുക്കം ചില അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ലാൽസർ. ജന്മനാ ഒരാളെ അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം മോഹൻലാലാണ്. ആ സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ സെറ്റിൽ പിൻഡ്രോപ്പ് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു സിനിമാ സെറ്റിൻ്റേതായ ബഹളങ്ങൾ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
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