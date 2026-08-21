'സൂര്യമാനസ'ത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അമ്മ; പ്രശസ്ത നടി സൗകാർ ജാനകി അന്തരിച്ചു
തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച താരം. അന്ത്യം 94 ാം വയസില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 4:23 PM IST
ചെന്നൈ: തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രമുഖ നടിയും പത്മശ്രീ ജേതാവുമായ സൗകാർ ജാനകി (94) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. നടികർ സംഘം പ്രസിഡന്റ് നാസറാണ് മരണവിവരം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്.
അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ജാനകിയെ ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മരണവാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ തമിഴ് സിനിമാലോകത്തും തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രമേഖലയിലും ദുഃഖം പടർന്നു. നിരവധി താരങ്ങളും സിനിമാ പ്രവർത്തകരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി നൂറുകണക്കിന് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച സൗകാർ ജാനകി, വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ നടിയായിരുന്നു. അഭിനയത്തോടൊപ്പം നാടക രംഗത്തും സജീവമായിരുന്ന അവർ മൂവായിരത്തിലധികം സ്റ്റേജ് നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
1950-ൽ എൽ.വി. പ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത തെലുഗു ചിത്രം ‘ഷാവുകരു’വിലൂടെയാണ് സൗകാർ ജാനകി സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ ജാനകിക്കും തെലുഗു സിനിമയിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, 1952-ൽ ‘വലയപതി’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴ് സിനിമയിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് തമിഴ് സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ അവർ നായികാ വേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ശക്തമായ സ്വഭാവ കഥാപാത്രങ്ങളും അമ്മ വേഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
പിന്നീട് കന്നഡയിലും മലയാളത്തിലും ജാനകി സജീവമായി. വിവിധ ഭാഷകളിലായി 450-ലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഓരോ ഭാഷയിലും തന്റേതായ അഭിനയശൈലിയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ അവർ ദീർഘകാലം സിനിമാരംഗത്ത് സജീവമായി തുടർന്നു.
മലയാളത്തിലും ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യം
1964-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സ്കൂള് മാസ്റ്റർ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സൗകാർ ജാനകി മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ നിരവധി ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
#SowcarJanaki August 19th— Actor Kayal Devaraj (@kayaldevaraj) August 19, 2026
பழம்பெரும் நடிகை சவுகார் ஜானகி (வயது 94) அவர்கள், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை காவேரி மருத்துமனையில் அனுமதி. அவருக்கு தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பில் தலைவர் நாசர் மற்றும் நடிகர்கள்… pic.twitter.com/vwuBAG47Oo
മമ്മൂട്ടി നായകനായ ‘സൂര്യമാനസം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ജാനകിക്ക് പ്രത്യേകമായ സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുത്തത്. ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ അമ്മയായാണ് അവർ അഭിനയിച്ചത്. പ്രായം ചെന്ന അമ്മയുടെ വികാരങ്ങളും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും വളരെ സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിച്ച ജാനകിയുടെ പ്രകടനം ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു.
മലയാള സിനിമയിലെ വേഷങ്ങളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അഭിനയമികവ് കാരണം ജാനകി മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഓർമയിൽ ഇടം നേടി.
സിനിമയ്ക്കപ്പുറം നാടകവേദിയിലും
സിനിമയ്ക്കൊപ്പം നാടകവേദിയിലും സൗകാർ ജാനകി സജീവമായിരുന്നു. മൂവായിരത്തിലധികം സ്റ്റേജ് നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അവർ തിയറ്റർ രംഗത്ത് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.
സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ശരീരഭാഷയിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു.
അഭിനയരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ കലൈമാമണി പുരസ്കാരവും അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന സിനിമാ-നാടക ജീവിതത്തിനിടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ജാനകിയെ തേടിയെത്തി.
തെലുഗു സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ സിനിമകളിലും ഒരുപോലെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച സൗകാർ ജാനകിയുടെ കരിയർ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്നതാണ്. നായികയായി തിളങ്ങിയ കാലത്തുനിന്ന് സ്വഭാവനടിയായി മാറിയ കാലഘട്ടം വരെ സിനിമയുടെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായാണ് അവർ മുന്നേറിയത്.