ETV Bharat / entertainment

സംഗീത സംവിധായകന്‍ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അന്തരിച്ചു

മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നടയിലുമായി 150 ലധികം ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധാനത്തിൽ പിറന്നു.

SP VENKITESH DEATH NEWS MUSIC DIRECTOR SP VENKITESH SP VENKITESH COMPOSER Malayalam film music
Music director S. P. Venkitesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: തൊണ്ണൂറുകളിലെ മലയാള സിനിമ സംഗീതത്തിന്‍റെ മുഖച്ഛായയായിരുന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അന്തരിച്ചു. 70 വയസ്സായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 3) രാവിലെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നടയിലുമായി 150 ലധികം ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധാനത്തിൽ പിറന്നിട്ടുണ്ട്.

രാജാവിൻ്റെ മകൻ, ഹിറ്റ്‌ലർ, കിലുക്കം, മിന്നാരം, സ്ഫടികം, ഇന്ദ്രജാലം, ജോണി വാക്കർ, കൗരവർ, നാടോടി, ധ്രുവം, ഗാന്ധർവ്വം, പൈതൃകം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഈണം നൽകി. മലയാളികൾ എന്നും ഓർക്കുന്ന ‘വിണ്ണിലെ ഗന്ധർവ്വൻ’, ‘സീതാ കല്യാണ വൈഭോഗമേ’ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ്.

1986ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രാജാവിൻ്റെ മകൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളിലൂടെയാണ് എസ്‌പി വെങ്കിടേഷ് മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായത്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം ഭാഷകളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ സംഗീത സംവിധാനം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സലിൽ ചൗധരിയുടെ സഹായിയായി സിനിമ രംഗത്തേക്ക് വന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനായി മാറുകയായിരുന്നു. എസ്‌പി വെങ്കിടേഷിൻ്റെ വിയോഗം സംഗീത ലോകത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

കിലുക്കം, മിന്നാരം, ജോണിവാക്കർ, സോപാനം, ഹിറ്റ്ലർ അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച സിനിമകൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കി. നമസ്കാരം ഞാൻ എസ് പി വി. എസ്പി ബി അല്ല എസ്പി വെങ്കിടേശ്വരനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോഴോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴോ അദ്ദേഹം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

തമിഴ് സിനിമയിലാണ് തുടക്കമെങ്കിലും മലയാള സിനിമയുടെയും അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. മോഹൻലാലിന്‍റെ കരിയറിലെ രാജാവിന്റെ മകൻ, ദേവാസുരം തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾക്കും സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് എസ്പി വെങ്കിടേഷ് ആയിരുന്നു.

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പൈതൃകം എന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കിയതിലൂടെയാണ് പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത്. 1970 മുതലാണ് ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്ത് അദ്ദേഹം സജീവമാകുന്നത്.

SP VENKITESH DEATH NEWS MUSIC DIRECTOR SP VENKITESH SP VENKITESH COMPOSER Malayalam film music
Music director S. P. Venkitesh (ETV Bharat)

മലയാള സിനിമ സംഗീത ലോകത്ത് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ പ്രായോഗികമാക്കിയത് എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ഗാനങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു. എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം പാടിയ മലയാളം ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ പലതും എസ്പി വെങ്കിടേഷ് സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ പിറന്നതായിരുന്നു.

ഗാന്ധർവ്വം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും പുതുമയോടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. മുൻ മാതൃകകളില്ലാതെ വ്യത്യസ്ത ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ എന്നും എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ഒരുപടി മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു.

1980കൾക്ക് ശേഷമാണ് മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹം സജീവമാകുന്നത്. ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർക്കും രാഘവൻ മാസ്റ്റർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ വിശ്രമത്തിൽ ആയിരുന്നു.

Also Read:പ്രേം നസീര്‍ മുതല്‍ ധ്യാന്‍ വരെ; മമ്മൂട്ടിക്ക് പോലും ആരാധന, അവസാന ശ്വാസം വരെ സിനിമയെ സ്‌നേഹിച്ച പുന്നപ്ര അപ്പച്ചന്‍

TAGGED:

SP VENKITESH DEATH NEWS
MUSIC DIRECTOR SP VENKITESH
SP VENKITESH COMPOSER
MALAYALAM FILM MUSIC
S P VENKITESH PASSES AWAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.