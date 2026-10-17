സംഗീത സംവിധായകൻ ദേവ അന്തരിച്ചു; 400 ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ഈണം നല്കി, വിടവാങ്ങിയത് തെന്നിസൈ തെൻട്രൽ
നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ഈണമിട്ടു. കണ്ണീരോടെ തമിഴ് സിനിമാ ലോകം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 12:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ദേവ അന്തരിച്ചു. 76 വയസായിരുന്നു. തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, കന്നഡ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലായി 400ലേറെ സിനിമകൾക്ക് സംഗീതം പകർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ സംഗീതലോകത്ത് 'തെന്നിസൈ തെൻട്രൽ' എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
1950ൽ ചെന്നൈയിലെ മൈലാപ്പൂരിലായിരുന്നു ദേവന്റെ ജനനം. സംഗീതത്തോടുള്ള താൽപര്യവും വ്യത്യസ്തമായ സംഗീത പരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സിനിമാലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനാക്കി. തമിഴ് സിനിമയിൽ 90 കളിലും 2000 ത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും സജീവമായിരുന്ന ദേവ, ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളിലൂടെയാണ് വലിയ ആരാധകവൃന്ദത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾക്കായി സംഗീതം ഒരുക്കിയതിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ സംഗീതരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
'ബാഷ' മുതൽ 'ഖുഷി' വരെ; ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ
രജനികാന്ത് നായകനായെത്തിയ 'ബാഷ'യാണ് ദേവയുടെ സംഗീതജീവിതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. രജനികാന്ത് നായകനായ 'അണ്ണാമലൈ'യും ദേവയുടെ ശ്രദ്ധേയ സംഗീതസംവിധാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തമിഴ് സിനിമയിലെ വാണിജ്യവിജയ ചിത്രങ്ങളുമായി ചേർന്നുനിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം അക്കാലത്തെ ജനപ്രിയ സംഗീതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി.
'കാതൽ കോട്ടൈ', 'വാലി', 'ഖുഷി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ദേവയുടെ സംഗീതജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളുള്ള സിനിമകൾക്കായി ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ അദ്ദേഹം, ചിത്രങ്ങളുടെ കഥാസന്ദർഭത്തിനും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ സംഗീതം നൽകുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പ്രണയം, വിരഹം, ആഘോഷം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. തമിഴ് സിനിമയിൽ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സംഗീത സംവിധായകരിൽ ഒരാളായി ദേവ മാറി.
മലയാളത്തിലും സംഗീത സാന്നിധ്യം
തമിഴ് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിലും ദേവ തന്റെ സംഗീതസാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ദ് പ്രിൻസ് ഫാന്റെ', 'കിങ് സോളമൻ' തുടങ്ങിയ മലയാള ചിത്രങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം സംഗീതം ഒരുക്കി. തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾക്കൊപ്പം മലയാളത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചതിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ സംഗീതരംഗത്തെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായി ദേവ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
தமிழ்த் திரையுலகின் தனித்துவமான இசையமைப்பாளரும், கானா பாடல்களால் எளிய மக்களின் மனங்களைக் கவர்ந்தவருமான 'தேனிசைத் தென்றல்' திரு.தேவா அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் 400-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்ததோடு, பல கானா பாடல்களை எழுதி, அவரே பாடியும் உள்ளார். கலைமாமணி உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளைப் பெற்ற திரு.தேவா அவர்களின் இசைப் பயணமும், பாடல்களும் திரையிசை வரலாற்றில் என்றும் நிலைத்திருக்கும். அவரது மறைவு தமிழ்த் திரையுலகிற்கு பேரிழப்பாகும். இசையமைப்பாளர் திரு.தேவா அவர்களை இழந்துவாடும் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், திரைத்துறையினருக்கும், இசை ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 17, 2026
സിനിമാഗാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നിരവധി നാടൻ പാട്ടുകൾക്കും ദേവ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടൻ സംഗീതത്തിന്റെ താളവും ജനകീയമായ ഈണങ്ങളും തന്റെ സംഗീതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തുന്ന സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കി.
നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീതജീവിതത്തിലൂടെ നിരവധി ഗാനങ്ങളും ഓർമകളും സമ്മാനിച്ചാണ് ദേവ വിടവാങ്ങുന്നത്. തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ജനപ്രിയ സംഗീതത്തിന്കറെ വളർച്ചയിൽ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹം, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലായി ഒരുക്കിയ സംഗീതത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. 'തെന്നിസൈ തെൻട്രൽ' എന്ന വിശേഷണപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദേവയുടെ വിയോഗം സിനിമാ സംഗീതലോകത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണ്.