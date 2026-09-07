പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് ടി. എന്. കൃഷ്ണന്കുട്ടി അന്തരിച്ചു; മമ്മൂട്ടിയുടെ വെള്ളിത്തിര അരങ്ങേറ്റം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ പ്രതിഭ
ഹരിഹരൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ' ഉൾപ്പടെ എഴുപതിൽപരം സിനിമകളുടെ ഛായാഗ്രാഹകന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 1:14 PM IST
ആലപ്പുഴ: മലയാള സിനിമയുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലഘട്ടം മുതൽ നിരവധി ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടി നായര് അന്തരിച്ചു. ആലപ്പുഴ പൂന്തോപ്പ് വാർഡ് തൈപ്പറമ്പ് വീട്ടിൽ 96-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു അന്ത്യം.
വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം. ഭാര്യ ലളിത, മക്കള് ഹരികൃഷ്ണന്, ജയ കൃഷ്ണന്, ജ്യോതികൃഷ്ണ, സംസ്കാരം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പില് നടക്കും.
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ഛായാഗ്രാഹകനായിരുന്നു ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടി നായര്. എഴുപതിലേറെ സിനിമകൾക്ക് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച അദ്ദേഹം, ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോയുടെ സുവർണകാലത്തെ നിരവധി ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ദൃശ്യഭാഷയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.
സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു. മലയാളത്തിലെ നിരവധി പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ശ്രദ്ധേയമായി. തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ, എം.എം. നേശൻ, പി.ജെ. ആന്റണി, ശശികുമാർ, എ.ബി. രാജ്, വേണു, കെ.പി. പിള്ള, കെ. നാരായണൻ തുടങ്ങിയ സംവിധായകർക്കുവേണ്ടിയും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യകാല സാന്നിധ്യം ക്യാമറയിൽ
മലയാള സിനിമയുടെ ഇതിഹാസതാരം മമ്മൂട്ടി ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയിൽ മുഖം കാണിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1971-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യമായി സിനിമയിൽ മുഖം കാണിച്ചത്. ആ ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ‘കാലചക്രം’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ തോണിക്കാരനായുള്ള കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് സംഭാഷണമുള്ള ആദ്യകാല വേഷം ലഭിച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിനും ക്യാമറ ചലപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു.
ആലപ്പുഴയിലെ എസ്.ഡി.വി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടിക്ക് ക്യാമറയോട് താൽപര്യം തോന്നിയത്. അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ ബോക്സ് ക്യാമറ കണ്ടതായിരുന്നു തുടക്കം. സിനിമയോടും ക്യാമറയോടുമുള്ള ആ താൽപര്യം പിന്നീട് ജീവിതലക്ഷ്യമായി മാറി.
പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായിരുന്ന പിതാവ് കല്ലേലിൽ നാരായണ പിള്ളയോട് തന്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. കുഞ്ചാക്കോയുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന പിതാവ് മകന്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. അതുവഴിയാണ് ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടി ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ക്യാമറ അപ്രന്റീസായി എത്തുന്നത്.
അവിടെനിന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ദൃശ്യചരിത്രത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ദീർഘമായൊരു കരിയറിനാണ് തുടക്കമായത്. പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായി ഉയർന്നു.
മലയാള സിനിമയിൽ ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ നിരവധി ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടി നായര് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു. 1960-ൽ ഉദയാ നിർമിച്ച് കുഞ്ചാക്കോ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഉമ്മ’ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹക ജീവിതത്തിലെ ആദ്യകാല പ്രധാന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായി മാറിയത്.
സംവിധായകൻ ഹരിഹരന്റെ ആദ്യ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രാഹകനും ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനായി മാറിയ ഹരിഹരന്റെ സിനിമാജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടി ക്യാമറ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 15 സിനിമകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഹരിഹരനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത്. ആദ്യ സിനിമയായ 'ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ' മൂതല് 'അയലത്തെ സുന്ദരി', 'മധുരപ്പതിനേഴ്', 'ലവ് മാര്യേജ്', 'ബാബുമോൻ', 'യാഗാശ്വം' വരെയുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലെയും നായകൻ പ്രേംനസീറും ഛായാഗ്രാഹകന് ടി എന് കൃഷ്ണന് കുട്ടി നായരുമായിരുന്നു.
മലയാള സിനിമയോളം പ്രായമുള്ള ടി എന് കൃഷ്ണന് കുട്ടി
1928 നവംബർ 7-നാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നിശ്ശബ്ദ ചിത്രമായ ‘വിഗതകുമാരൻ’ പുറത്തിറങ്ങിയത്. അതിന് ഒരു വർഷവും ഒരു ദിവസവും കഴിഞ്ഞ്, 1929 നവംബർ 8-ന് ആലപ്പുഴ പൂന്തോപ്പ് വാർഡ് തൈപ്പറമ്പ് വീട്ടിൽ ടി.എൻ. കൃഷ്ണന് കുട്ടി ജനിച്ചത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ വളർച്ചയുടെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തിനും അദ്ദേഹം സാക്ഷിയായി. നിശ്ശബ്ദ സിനിമയുടെ കാലത്തിനു പിന്നാലെ രൂപപ്പെട്ട മലയാള സിനിമയുടെ ശൈശവവും, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലവും, ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോയുടെ സുവർണകാലവും, പിന്നീട് വന്ന ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ വളർച്ചയും ഒരു ക്യാമറാമാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടു.
1985-ൽ ജോർജ് വെട്ടം സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മടക്കയാത്ര’യാണ് അദ്ദേഹം ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച അവസാന ചിത്രം. അതോടെ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സജീവ സിനിമാജീവിതത്തിന് വിരാമമായി.