സൂപ്പര്താരങ്ങളെ ഒരുക്കിയ കലാകാരന്; മുതിര്ന്ന മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് പാണ്ഡ്യന് അന്തരിച്ചു, അവസാന ചിത്രം 'ഹൃദയപൂര്വ്വം'
ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ പാണ്ഡ്യന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന സത്യന് അന്തിക്കാട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 12:52 PM IST
മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത മുതിര്ന്ന മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് പാണ്ഡ്യന് അന്തരിച്ചു. 74 വയസായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ വിരുഗമ്പാക്കത്തെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലായി അഞ്ഞൂറോളം ചിത്രങ്ങളിൽ മേക്കപ്പ് കലാകാരനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരനൂറ്റാണ്ടോളം മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റായി പ്രവര്ത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമാ ലോകം ആദരാഞ്ജലിയര്പ്പിക്കുകയാണ്.
സത്യന് അന്തിക്കാട്- മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടിലെത്തിയ 'ഹൃദയപൂര്വ'മാണ് അവസാന ചിത്രം. എൻ.ടി രാമറാവു, എസ്.വി. രംഗറാവു, കൃഷ്ണ, രജനികാന്ത്, കമൽഹാസൻ, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ താര നായകന്മാർക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് പാണ്ഡ്യനായിരുന്നു. കമല്, സത്യന് അന്തിക്കാട്, ജോഷി തുടങ്ങിയ സംവിധായകരുടെ സിനിമകളില് സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.
'യോദ്ധ', 'ആറാം തമ്പുരാന്', 'ഭാഗ്യദേവത', 'അലിഭായ്', 'ബ്ലാക്ക്', 'കൃഷ്ണഗുഡിയില് ഒരു പ്രണയകാലത്ത്' തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില് അദ്ദേഹം മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റായി പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'കുറുക്കന്റെ കല്യാണം' മുതൽ പാണ്ഡ്യനായിരുന്നു മേക്കപ്പ്മാന്. നേരത്തെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് പാണ്ഡ്യൻ വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ സത്യന് അന്തിക്കാടിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന 'മനസ്സിനക്കരെ'യുടെ ഷൂട്ടിംഗ് അദ്ദേഹം നീട്ടി വെച്ചത് ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് വാർത്തയായിരുന്നു .
പാണ്ഡ്യന് വേലു എന്നാണ് മുഴുവന് പേര്. വേലുവിന്റെയും തായമ്മയുടെയും മകനായി 1955 ല് നാഗര്കോവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. നടന് സത്യന്റെ പേഴ്സണ് മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റായിരുന്ന കൃഷ്ണരാജിന്റെ സഹായിയായി 16ാം വയസിലാണ് പാണ്ഡ്യന് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് കെ.വി. ഭാസ്ക്കരൻ, എം.ഒ. ദേവസ്യ, ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചമയ കലാകാരന്മാരുടെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു.
പിന്നീട് പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് ജെ.വില്യംസിന്റെ സഹായിയായി ചില ചിത്രങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിച്ച അദ്ദേഹം തമിഴില് അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററായും പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു.
1972 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'പുള്ളിമാന്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ എം. ഒ ദേവസ്യയുടെ സഹായിയായാണ് മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റന്റായി സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തുടര്ന്ന് ഒട്ടേറെ ഭാഷകളില് മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റിന്റെ സഹായിയായി അദ്ദേഹം പ്രവര്ത്തിച്ചു.
ജെ. വില്യംസ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് 1978 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'മദാലസ'യിലൂടെയാണ് പാണ്ഡ്യന് സ്വതന്ത്ര മേക്കപ്പ്ആര്ട്ടിസ്റ്റാവുന്നത്.
2001 ൽ 'മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച മേയ്ക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മിയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ അനിത, തന്നു.