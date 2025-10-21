'ബോളിവുഡിലെ ഹാസ്യ സാമ്രാട്ട്': അസ്രാനിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പ്രമുഖർ
പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് നടൻ ഗോവർധൻ അസ്രാനിയ്ക്ക് വിട പറഞ്ഞ് സിനിമാ ലോകം. അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്പ്പെടെ പ്രമുഖർ.
Published : October 21, 2025 at 11:01 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ ഗോവർധൻ അസ്രാനിയുടെ (84) മരണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രമുഖർ. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ അനുപംഖേർ, അക്ഷയ് കുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തി. തലമുറകളിലുടനീളം പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിച്ച അസ്രാനിയുടെ മരണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
"ശ്രീ ഗോവർദ്ധൻ അസ്രാണി ജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രതിഭാധനനും വൈവിധ്യം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു കലാകാരനുമായ അദ്ദേഹം തലമുറകളിലുടനീളം ചിരി പടർത്തി. മറക്കാനാവാത്ത പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ ജീവിതങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും ചിരിയും പകർന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്നും വിലമതിക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ആരാധകർക്കും എൻ്റെ അനുശോചനം. ഓം ശാന്തി." എന്നാണ് മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചത്.
Deeply saddened by the passing of Shri Govardhan Asrani Ji. A gifted entertainer and a truly versatile artist, he entertained audiences across generations. He particularly added joy and laughter to countless lives through his unforgettable performances. His contribution to Indian…— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025
തിങ്കളാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം. സംസ്കാര ചടങ്ങുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടത്. "എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അസ്രാണി ജി ഇനി നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം ഹിന്ദി സിനിമയ്ക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്. തൻ്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സിനിമാ ലോകത്ത് അവശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിമുദ്ര ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി നൽകട്ടെ. ഓം ശാന്തി." കുടുംബം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
Dearest #AsraniJi! Thank you for making the world a better place to be in with your persona!! On and off screen! We will miss you in physical form! But cinema and your ability to make people laugh will keep you alive for years to come! Om Shanti! 💔💔💔🕉 pic.twitter.com/eTXZlgPd1V— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 20, 2025
"നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് ലോകത്തെ സ്ക്രീനിലും പുറത്തും ഒരു മികച്ച സ്ഥലമാക്കിയതിന് നന്ദി. സിനിമയും ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവും വരും വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തും"- അനുപംഖേർ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
തിങ്കളാഴ്ച സാന്താക്രൂസ് ശ്മശാനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യകർമം. മരണത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ്, അദ്ദേഹം തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ ആരാധകർക്ക് ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു.
അസ്രാണിയുടെ സിനിമാ ജീവിതം
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട തൻ്റെ കരിയറിൽ, അദ്ദേഹം 350ലധികം സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. പൂനെയിലെ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (FTII) നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പരിശീലനം നേടുന്നത്. 1960-കളുടെ മധ്യത്തിൽ ബോളിവുഡിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ്.
ഗൗരവമേറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, പിന്നീട് ഹാസ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിചവിട്ടി. അസ്രാനിയുടെ കോമഡിയോടുള്ള അഭിനിവേശം അദ്ദേഹത്തെ അഭ്രപാളികളിൽ അനശ്വരനാക്കി. 1970 -80 കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി മാറി.
RIP #Asrani pic.twitter.com/EpPvZkmcp9— Vidhi Sharma (@VidhiSharma00) October 21, 2025
'ഷോലെ', 'ചുപ്കെ ചുപ്കെ' തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങളിലെ വേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനയരംഗത്തെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാക്കി. ഹിന്ദി സിനിമയുടെ നാഴികക്കല്ലായ 'ഷോലെ'യിൽ ഹിറ്റ്ലറെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ജയിലറുടെ വേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു.
ഗുജറാത്തി, രാജസ്ഥാനി സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളിലും മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അസ്രാനി തൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ചു. ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി സിനിമകളിലൂടെ സംവിധാനത്തിലും കൈവച്ചു. മെഹ്മൂദ്, രാജേഷ് ഖന്ന, ഗോവിന്ദ തുടങ്ങിയ നടന്മാരുമായി സ്ക്രീൻ പങ്കുവച്ചു. ആജ് കി താസ ഖബർ, ചല മുരാരി ഹീറോ ബന്നെ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഗൗരവമേറിയ വേഷങ്ങളും അദ്ദേഹം അവിസ്മരണീയമാക്കി.