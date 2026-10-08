ഇതിഹാസ നടൻ നാനാ പടേക്കർ അന്തരിച്ചു
പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കടുത്ത ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം. നാനാ പട്ക്കറിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗ വാർത്ത വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും കേട്ടത്.
Published : October 8, 2026 at 7:46 AM IST
ഗോവ: തനതായ അഭിനയശൈലി കൊണ്ടും തീപ്പൊരി ഡയലോഗുകൾ കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സിംഹാസനം തീർത്ത പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം നാനാ പടേക്കർ (75) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഗോവയിലെ വസതിയില് വച്ചാണ് അന്ത്യം. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കടുത്ത ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണം.
ഉടൻ തന്നെ ഡോണ പൗളയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനോടകം തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗ വാർത്ത വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും കേട്ടത്. കലയ്ക്കും സിനിമയ്ക്കും നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് 2013ല് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ നല്കി രാജ്യം ആദരിച്ചിരുന്നു.
Veteran actor Nana Patekar passed away at 5:20 AM today after suffering a severe cardiac arrest at his residence. Despite 45 minutes of continuous CPR, he could not be revived. A medico-legal case (MLC) has been registered, and a post-mortem will be conducted: Dr. Shekhar Salkar, Chief of Oncology Department, Manipal Hospital— ANI (@ANI) October 8, 2026
അഭിനയത്തിലെ വിപ്ലവം; വെള്ളിത്തിരയിലെ ഇതിഹാസം
1951 ജനുവരി 1-ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനിച്ച വിശ്വനാഥ് പടേക്കർ എന്ന നാനാ പടേക്കർ തിയേറ്റർ നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ബോളിവുഡിലും മറാത്തി സിനിമയിലും അദ്ദേഹം പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത പ്രതിഭയായി വളർന്നു. 'ക്രാന്തിവീർ', 'പരിന്ദ', 'അഗ്നിസാക്ഷി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി.
ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ട്രെൻഡ് സൃഷ്ടിച്ച നാനാ പടേക്കറുടെ ശൈലി ഇന്നും അനുകരിക്കാൻ മറ്റ് നടന്മാർക്ക് ഭയമാണ്. വെള്ളിത്തിരയിലെ ദേഷ്യക്കാരനായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷക ആത്മഹത്യകൾക്കെതിരെയും ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാനും 'നാം ഫൗണ്ടേഷൻ' രൂപീകരിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ വലിയൊരു മനുഷ്യസ്നേഹി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നാനാ പടേക്കറുടെ സിനിമാ കരിയറിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ളതും മാറ്റിനിർത്താനാകാത്തതുമായ ഒരു അധ്യായമാണ് നാനാ പടേക്കര്. ഒരു സാധാരണ മറാത്തി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, തിയേറ്റർ നാടകങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന്, പിന്നീട് ബോളിവുഡിൻ്റെയും മറാത്തി സിനിമയുടെയും സിംഹാസനം കീഴടക്കിയ നടൻ. വെള്ളിത്തിരയിൽ അദ്ദേഹം ബാക്കിവെച്ചുപോയത് കേവലം കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അഭിനയത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു പാഠപുസ്തകമാണ്.
നാടകവേദിയിൽ നിന്നും സിനിമയിലേക്ക് (1978–1987)
സർ ജെ.ജെ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ആർട്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം 1978-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 'ആജ് കി ആവാസ്' (1984), 'അങ്കുഷ്' (1986), 'പ്രതിഘാത്' (1987) തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ചെറുതെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. 'അന്ധാ യുദ്ധ്' (1987) എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യ ഫിലിംഫെയർ നാമനിർദേശം നേടിക്കൊടുത്തു.
ഇതിഹാസമായി മാറിയ വസന്തകാലം (1988–2010)
തൊണ്ണൂറുകളിൽ നാനാ പടേക്കര് എന്ന നടൻ്റെ അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനങ്ങളാണ് രാജ്യം കണ്ടത്.
- 'പരിന്ദ' (1989): മീരാ നായരുടെ 'സലാം ബോംബെ'ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ക്രൈം ഡ്രാമയിലെ 'അണ്ണാ' എന്ന അധോലോക നായകൻ്റെ വേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും (മികച്ച സഹനടൻ) ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരവും നേടിക്കൊടുത്തു.
- സംവിധായകൻ്റെ തൊപ്പി (1991): 'പ്രഹാർ: ദി ഫൈനൽ അറ്റാക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സംവിധായകനായി. ഒരു ആർമി ഓഫീസറുടെ വേഷം തന്മയത്വത്തോടെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ മിലിട്ടറി പരിശീലനം വരെ തേടിയിരുന്നു.
- 'ക്രാന്തിവീർ' (1994): ചൂതാട്ടക്കാരനായ ഒരു മകനിൽ നിന്നും വിപ്ലവകാരിയായി മാറുന്ന 'പ്രതാപ് നാരായൺ തിലക്' എന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും ഫിലിംഫെയർ അവാർഡും നേടിക്കൊടുത്തു.
- വൈവിധ്യമാർന്ന വേഷങ്ങൾ: 'അങ്കാർ' (1992), 'അപഹരൺ' (2005) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്ക് ഫിലിംഫെയർ മികച്ച വില്ലനുള്ള അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചു. 'അഗ്നിസാക്ഷി'യിലൂടെ (1996) വീണ്ടും ദേശീയ പുരസ്കാരം. 'ഖാമോശി: ദി മ്യൂസിക്കൽ' (1996) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഊമയായ പിതാവിൻ്റെ വേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയ വൈഭവം തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു.
കോമഡി ട്രാക്കിലെ അത്ഭുതം; 'ഉദയ് ഷെട്ടി'
ഗൗരവക്കാരനായ നടൻ എന്ന പ്രതിച്ഛായ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അനീഷ് കപൂറിനൊപ്പം 'വെൽക്കം' (2007), 'വെൽക്കം ബാക്ക്' (2015) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ 'ഉദയ് ഷെട്ടി' എന്ന കോമഡി ഗ്യാങ്സ്റ്ററായി അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടത്. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ വിജയമായി മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കഥാപാത്രം ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ മീമുകളിലൂടെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നു. 'രാജ്നീതി' (2010) എന്ന ചിത്രത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ വേഷവും ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു.
മറാത്തി സിനിമയിലെ രാജകീയ തിരിച്ചു വരവ് (2011–2026)
തൻ്റെ മാതൃഭാഷയായ മറാത്തി സിനിമയിലേക്ക് 'ഡോ. പ്രകാശ് ബാബ ആംതേ', 'നടസാമ്രാട്ട്' (2016) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തി. 'നടസാമ്രാട്ടി'ലെ വിരമിച്ച സ്റ്റേജ് നടൻ്റെ വേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇതിലൂടെ മികച്ച മറാത്തി നടനുള്ള ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
തമിഴിൽ രജനികാന്തിനൊപ്പം 'കാലാ' (2018) എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷവും, കൊവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ 'ദി വാക്സിൻ വാർ' (2023) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ വേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം കാട്ടിത്തരുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ അവസാന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ 'ഹൗസ്ഫുൾ 5' ലെ പ്രകടനം പോലും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
പുരസ്കാരങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിൽ..
- പത്മശ്രീ (2013) - കലയ്ക്കും സിനിമയ്ക്കും നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക്.
- 3 ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ
- 4 ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരങ്ങൾ (മികച്ച നടൻ, സഹനടൻ, വില്ലൻ എന്നീ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും അവാർഡ് നേടിയ അപൂർവ്വ പ്രതിഭ).
വെള്ളിത്തിരയിൽ നാനാ പട്കർ സൃഷ്ടിച്ച ആ തീപ്പൊരി ശൈലിക്ക് പകരക്കാരനാവാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മറ്റൊരാളില്ല. അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ഓരോ കഥാപാത്രവും വരുംതലമുറയിലെ നടന്മാർക്ക് ഒരു വലിയ പാഠപുസ്തകമായി എന്നും നിലനിൽക്കും.
ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് സിനിമാ ലോകം
നാനാ പടേക്കറുടെ നിര്യാണത്തിൽ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ തുടങ്ങിയ ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. "ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശബ്ദമാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്," എന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ കുറിച്ചു.
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